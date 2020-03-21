Чалов: «Агент спросил, хочу ли я в « Кристал Пэлас». Я ответил: «Конечно»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей реакции на предложение «Кристал Пэлас» летом 2019 года.

«Честно говоря, удивился, что реально было такое предложение. Мне первым об этом сообщил Кристиан (агент). Сказал, что есть предложение, и спросил меня, хочу ли я. Я ответил: «Конечно».

Думаю, любой футболист хочет поиграть в АПЛ. Это нормально. Тогда они начали общаться с ЦСКА. Контракт – это вопрос не первой важности. Самое важное, чтобы ЦСКА устроило предложение. И как клуб к этому относится.

Мне очень приятно, что именно главный тренер «Кристал Пэлас» был заинтересован в моей кандидатуре. Но не случилось. Значит, так должно было быть», – сказал Чалов.