Чалов: «Агент спросил, хочу ли я в « Кристал Пэлас». Я ответил: «Конечно»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей реакции на предложение «Кристал Пэлас» летом 2019 года.
«Честно говоря, удивился, что реально было такое предложение. Мне первым об этом сообщил Кристиан (агент). Сказал, что есть предложение, и спросил меня, хочу ли я. Я ответил: «Конечно».
Думаю, любой футболист хочет поиграть в АПЛ. Это нормально. Тогда они начали общаться с ЦСКА. Контракт – это вопрос не первой важности. Самое важное, чтобы ЦСКА устроило предложение. И как клуб к этому относится.
Мне очень приятно, что именно главный тренер «Кристал Пэлас» был заинтересован в моей кандидатуре. Но не случилось. Значит, так должно было быть», – сказал Чалов.
- По информации «Чемпионата», в августе англичане предлагали за форварда 25 миллионов евро.
- В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна