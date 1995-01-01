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    Чалов: «Агент спросил, хочу ли я в « Кристал Пэлас». Я ответил: «Конечно»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей реакции на предложение «Кристал Пэлас» летом 2019 года.

    «Честно говоря, удивился, что реально было такое предложение. Мне первым об этом сообщил Кристиан (агент). Сказал, что есть предложение, и спросил меня, хочу ли я. Я ответил: «Конечно».

    Думаю, любой футболист хочет поиграть в АПЛ. Это нормально. Тогда они начали общаться с ЦСКА. Контракт – это вопрос не первой важности. Самое важное, чтобы ЦСКА устроило предложение. И как клуб к этому относится.

    Мне очень приятно, что именно главный тренер «Кристал Пэлас» был заинтересован в моей кандидатуре. Но не случилось. Значит, так должно было быть», – сказал Чалов.

    • По информации «Чемпионата», в августе англичане предлагали за форварда 25 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4669

      Lester84 31 минуту назад

      Не отпустили пацана - теперь пожинаем

      0
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      Рейтинг: +1167

      gor77 33 минуты назад

      Бомбардир! Что ж так однобоко?))))
      Ой, там же 49 минут - это ж скока много можно написать "новостей"?)))))
      «На самом деле нет такого, что я мечтаю уехать в Англию. Честно говоря, не знаю, почему так говорят. Может быть, потому что агент из Англии, и предложения были. Но такого конкретного нет. Вообще, есть цель играть в каких-то элитных командах. Самое главное, чтобы, когда переходишь в европейскую команду, тем более молодой футболист, самое главное — это игровая практика." - Ф. Чалов.

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      Рейтинг: +12404

      vka1970 42 минуты назад

      - Вы куда собираетесь ? Колымить в Гондурас или гондурасить на Колыму.
      - Огласите пожалуйста весь список ....)))

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      Рейтинг: +979

      Иван Петров 1986 43 минуты назад

      Да кому ты там нужен.

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      Рейтинг: +229

      ZENIT*** 1 час назад

      Сгубили бы тебя "золотые горы".

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      Рейтинг: +247

      Lesha VV 1 час назад

      Гинер не отпустил.

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      Рейтинг: +38714

      portero 1 час назад

      Теперь уже и не зовут...

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