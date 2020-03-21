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  • Чалов: «Агент спросил, хочу ли я в «Кристал Пэлас». Я ответил: «Конечно»

Чалов: «Агент спросил, хочу ли я в «Кристал Пэлас». Я ответил: «Конечно»

21 марта 2020, 13:31
20

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей реакции на предложение «Кристал Пэлас» летом 2019 года.

«Честно говоря, удивился, что реально было такое предложение. Мне первым об этом сообщил Кристиан (агент). Сказал, что есть предложение, и спросил меня, хочу ли я. Я ответил: «Конечно».

Думаю, любой футболист хочет поиграть в АПЛ. Это нормально. Тогда они начали общаться с ЦСКА. Контракт – это вопрос не первой важности. Самое важное, чтобы ЦСКА устроило предложение. И как клуб к этому относится.

Мне очень приятно, что именно главный тренер «Кристал Пэлас» был заинтересован в моей кандидатуре. Но не случилось. Значит, так должно было быть», – сказал Чалов.

  • По информации «Чемпионата», в августе англичане предлагали за форварда 25 миллионов евро.
  • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Кристал Пэлас Чалов Федор
Комментарии (20)
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portero
1584788279
Теперь уже и не зовут...
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ZENIT***
1584789293
Сгубили бы тебя "золотые горы".
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Иван Петров 1986
1584790419
Да кому ты там нужен.
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gor77
1584791049
Бомбардир! Что ж так однобоко?)))) Ой, там же 49 минут - это ж скока много можно написать "новостей"?))))) «На самом деле нет такого, что я мечтаю уехать в Англию. Честно говоря, не знаю, почему так говорят. Может быть, потому что агент из Англии, и предложения были. Но такого конкретного нет. Вообще, есть цель играть в каких-то элитных командах. Самое главное, чтобы, когда переходишь в европейскую команду, тем более молодой футболист, самое главное — это игровая практика." - Ф. Чалов.
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Бухбух
1584793644
Чалов в любой команде АПЛ будет лавку полировать - мастерства маловато, характера вообще нет.
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серега кашин
1584794515
сейчас и в два раза меньше не предложат
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Chernyi Lis
1584798825
говорил и говорю что нет у нас хороших игроков ..и про чалова тормознутого говорил что его начали звездить наши комментаторы раньше времени как и всегда всех...
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alll-1
1584800272
кто тебе сказал ,что тобой интересовались ? тебя просто агент хотел куда нибудь впарить и на этом заработать
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житель СПб
1584802780
Что-то язвительное настроение сегодня... Агент спросил: "Хочу ли я в Кристал Пэлес? Я ответил: "Конечно!" Агент: "А что ты как игрок готов сделать для этого? Как улучшить свою игру?" Я промолчал...
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zigbert
1584808195
Сейчас 25млн. за него вряд ли дадут.
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