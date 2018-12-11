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  • Французы жестко бастуют против цен на бензин. Футбол это тоже сильно задело

Французы жестко бастуют против цен на бензин. Футбол это тоже сильно задело

Погромы и аресты

Во французской Лиге 1 провели усеченный 17-й тур, где состоялись всего четыре матча. Даже «ПСЖ» и «Лион» не играли из-за того, что на их матчах не могли обеспечить безопасность. Всех полицейских отправили на улицы, куда вышли десятки тысяч протестующих. 8 декабря некоторые прогнозировали революцию, которой все-таки не случилось.

Впервые о протестах во Франции заговорили 17 ноября. Тогда по всей стране на улицах оказались около 120-ти тысяч человек, одетых в светоотражающие куртки. Таких людей прозвали «Желтые жилеты» – они организовались через социальные сети и выступили против очередного повышения цен на бензин и дизельное топливо.

За последний год цены на бензин подскочили на 15%, на дизель – на 23%. Это результат роста налогов, который идет от правительства. Год назад налоги подняли на 3,9 евроцента за литр бензина и 7,6 евроцента за литр дизеля, а в январе 2019-го они должны были вырасти еще на 2,9 и 6,5 евроцентов. Это совсем не устраивает обычных жителей, хотя объясняется благими целями.

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Французов призывают пересесть на велосипеды и электромобили, чтобы уменьшить загрязнение планеты. Заставить их сделать это таким способом не получилось. Протестующие блокировали нефтехранилища, выходили на дороги, разносили заправки и громили магазины. Их разгоняли слезоточивым газом и задерживали за беспорядки.

Первая волна протестов из трех акций по субботам оказалась удачной: налог на топливо и бензин не будет повышаться весь 2019-й год, а заодно временно заморожены цены на газ и электроэнергию. Людей это не удовлетворило – 8 декабря они снова вышли на улицы и потребовали отставки правительства. Тогда насчитали около 130-ти тысяч протестующих, которые снова ругались с полицией и разносили города.

Жестокие расклады

Париж – один из главных городов, где проходили акции протеста. Игра «ПСЖ» и «Монпелье» должна была стать главной в 17-м туре Лиги 1, но вынужденно не состоялась. После победной серии в 14 матчей, «ПСЖ» уже дважды сыграл вничью, а теперь мог испортить матч с одним из главных преследователей («Монпелье» – третий клуб Франции). Перенос игры – лучшее решение, потому что Парижу не пришлось мучиться перед выездной встречей с «Црвеной Звездой».

У «ПСЖ» очень сложная группа, но вполне понятные перспективы перед последним туром. Для гарантированного выхода в плей-офф парижанам нужно обыгрывать «Црвену Звезду» там, где она взяла все свои четыре очка в этом розыгрыше ЛЧ. Сначала сербы на домашнем стадионе сыграли нулевую ничью с «Наполи», а потом вообще обыграли «Ливерпуль» (2:0) и стали первой командой из Сербии, победившей в матче Лиги чемпионов.

До этого тур во Франции играли в середине недели, поэтому игроки «ПСЖ» не потеряли тонус, но лишились напряженного графика. Спокойно восстанавливается и готовится к матчу Неймар, который получил травму еще в ничейной игре с «Бордо». Кстати, из-за бразильца «ПСЖ» поссорился с французским изданием L’Equipe. Журналисты писали, что из Парижа уедут Мбаппе и Неймар, чтобы клуб соответствовал правилам ФФП. «ПСЖ» выступил с официальным заявлением – лишние волнения перед важной игрой в ЛЧ клубу сейчас не нужны.

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Публикация от text (@memphisdepay)

«Лиону» тоже выгодно пропустить тур чемпионата, где вообще ничего не получается. Команда выпала из лидирующей тройки и не побеждает во всех турнирах с 23 ноября. Матч с «Тулузой» нес только лишние испытания: непростой выезд перед важной игрой с «Шахтером» мог еще больше усугубить ситуацию и заставить поволноваться. В «Лионе» сейчас нервничают вообще все, хотя скрывают это за интервью местных талантов.

Полузащитник Ауар сказал, что мечтает поработать с Гвардиолой, а его партнер Ндомбеле чуть не перешел в «Ман Сити» летом. Именно игры с «Манчестер Сити» Гвардиолы открыли то, что «Лион» может быть серьезным клубом. За пять матчей Лиги чемпионов команда обыграла англичан в первом туре и четыре раза сыграла вничью. Во всех встречах «Лион» мог победить, но почему-то пропускал пачками необязательные голы.

Положение «Лиона» характеризует случай с Мемфисом Депаем, который читал рэп с сигарой в зубах, когда праздновал достижение пяти миллионов подписчиков в инстаграме. У «Лиона» отличные шансы на выход в плей-офф ЛЧ, но поражение в игре с «Шахтером» выбьет команду сразу в Лигу Европы. Теперь у «Лиона» хотя бы нет лишнего ненужного матча, а Депаю не пришлось ругаться с тренером из-за места на скамейке после очередного проступка.

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Лига чемпионов Лига чемпионов ПСЖ Црвена Звезда Лион Шахтер Депай Мемфис
Комментарии (3)
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Yuriy_Shahta
1544539200
Демократия ....
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A DRON
1544556127
правильно, не то что русские терпилы.
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Gorasul
1544643369
Зато у нас культ питерской гопнической личности!
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