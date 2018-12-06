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    Ужасная травма головы, от которой становится плохо


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    Голосов: 12
    06.12.2018 12:05
    Суботич пострадал от собственного вратаря.

    «Бордо» и «Сент-Этьен» (3:2) выдали событийный матч, где проигравшая команда пострадала не только по результату. В моменте с голом Джимми Бриана в голову защитника «Сент-Этьена» Суботича влетел коленом вратарь Руффье. Невен долго не мог прийти в себя и лежал на газоне. Его заменили, а чуть позже «Сент-Этьен» потерял из-за травмы еще и Дебюши. К первому тайму судья добавил девять минут, «Сент-Этьен» проиграл, Суботич попал в больницу.

    Вот так это выглядело в динамике:

    Видео взято с официального канала Лиги 1 на YouTube

    «Боруссия» и «Майнц» уже поддержали своего бывшего игрока:

    «Суботич будет находиться под наблюдением. Его врач сказал, что лучше остаться на два-три дня. Он получил серьезный удар по голове», – рассказал главный тренер «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассет.

    Невен Суботич доходил с «Боруссией» до финала Лиги чемпионов, но потом его карьера пошла вниз. В «Боруссии» было тяжело играть в основе, поэтому Невена сдали в аренду в «Кельн». В январе 2018-го Суботича бесплатно отдали в «Сент-Этьен», где он снова стал основным игроком. В этом сезоне защитник отыграл за «Сент-Этьен» 15 матчей в Лиге 1.

    Теперь клуб потерял лучшего игрока в обороне, но все оказалось не так плохо. Возможно, Невену придется провести в больнице несколько дней, а сейчас его состояние стабильно. Серьезных повреждений все-таки удалось избежать.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: твиттер L'ÉQUIPE
    Рейтинг: 2 Голосов: 12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25031

      bset 6 декабря 2018, 12:15

      Самый тупой опрос, который я когда-либо видел)

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