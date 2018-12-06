Ужасная травма головы, от которой становится плохо

«Бордо» и «Сент-Этьен» (3:2) выдали событийный матч, где проигравшая команда пострадала не только по результату. В моменте с голом Джимми Бриана в голову защитника «Сент-Этьена» Суботича влетел коленом вратарь Руффье. Невен долго не мог прийти в себя и лежал на газоне. Его заменили, а чуть позже «Сент-Этьен» потерял из-за травмы еще и Дебюши. К первому тайму судья добавил девять минут, «Сент-Этьен» проиграл, Суботич попал в больницу.

Вот так это выглядело в динамике:

Видео взято с официального канала Лиги 1 на YouTube

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Боруссия» и «Майнц» уже поддержали своего бывшего игрока:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Суботич будет находиться под наблюдением. Его врач сказал, что лучше остаться на два-три дня. Он получил серьезный удар по голове», – рассказал главный тренер «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассет.

Невен Суботич доходил с «Боруссией» до финала Лиги чемпионов, но потом его карьера пошла вниз. В «Боруссии» было тяжело играть в основе, поэтому Невена сдали в аренду в «Кельн». В январе 2018-го Суботича бесплатно отдали в «Сент-Этьен», где он снова стал основным игроком. В этом сезоне защитник отыграл за «Сент-Этьен» 15 матчей в Лиге 1.

Теперь клуб потерял лучшего игрока в обороне, но все оказалось не так плохо. Возможно, Невену придется провести в больнице несколько дней, а сейчас его состояние стабильно. Серьезных повреждений все-таки удалось избежать.

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