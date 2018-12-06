Ужасная травма головы, от которой становится плохо

«Бордо» и «Сент-Этьен» (3:2) выдали событийный матч, где проигравшая команда пострадала не только по результату. В моменте с голом Джимми Бриана в голову защитника «Сент-Этьена» Суботича влетел коленом вратарь Руффье. Невен долго не мог прийти в себя и лежал на газоне. Его заменили, а чуть позже «Сент-Этьен» потерял из-за травмы еще и Дебюши. К первому тайму судья добавил девять минут, «Сент-Этьен» проиграл, Суботич попал в больницу.
Вот так это выглядело в динамике:
Видео взято с официального канала Лиги 1 на YouTube
«Боруссия» и «Майнц» уже поддержали своего бывшего игрока:
«Суботич будет находиться под наблюдением. Его врач сказал, что лучше остаться на два-три дня. Он получил серьезный удар по голове», – рассказал главный тренер «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассет.
Невен Суботич доходил с «Боруссией» до финала Лиги чемпионов, но потом его карьера пошла вниз. В «Боруссии» было тяжело играть в основе, поэтому Невена сдали в аренду в «Кельн». В январе 2018-го Суботича бесплатно отдали в «Сент-Этьен», где он снова стал основным игроком. В этом сезоне защитник отыграл за «Сент-Этьен» 15 матчей в Лиге 1.
Теперь клуб потерял лучшего игрока в обороне, но все оказалось не так плохо. Возможно, Невену придется провести в больнице несколько дней, а сейчас его состояние стабильно. Серьезных повреждений все-таки удалось избежать.
Актуальные материалы:
Главный кадр выходных – сломанный нос Зинченко. Это сделал его партнер
Звезда Лиги 1 публично ругается с тренером, а потом кладет шедевры