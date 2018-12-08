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    • «ПСЖ» выступил с официальным заявлением по Мбаппе и Неймару

    «ПСЖ» выступил с официальным заявлением по Мбаппе и Неймару

    «ПСЖ» опубликовал официальное заявление по поводу возможного ухода из клуба нападающих Килиана Мбаппе и Неймара.

    Ранее французская газета L’Equipe опубликовала информацию, что парижане могут продать обоих форвардов, чтобы избежать наказания от УЕФА за несоблюдение финансового фэйр-плей.

    «Помимо отрицания этой дезинформации, смешной и направленной только на то, чтобы снова создать жесткие отношения между нашим клубом и этим СМИ, «ПСЖ» вновь задается вопросом о главной цели L'Equipe и его основной мысли о своей редакторской работе в отношении нас.

    Есть очень много примеров такого рода новостей, направленных на создание плохой атмосферы вокруг клуба. Последний на сегодняшний день – в прошлую среду, в день матча против «Страсбура», на главной странице, которая лгала о проблемах Кавани. Невероятное количество передних страниц, связанных с «ПСЖ» в этой ежедневной газете, – доказательство славы нашего клуба. Мы задаемся вопросом о шизофреническом поведении L'Equipe и его иерархии.

    За четыре дня до важной игры в Белграде в Лиге Чемпионов «ПСЖ» приглашает своих болельщиков, партнеров, бывших игроков еще больше объединиться вокруг красно-синей футболки, вокруг своих футболистов, своих ценностей и амбиций, которых клуб всегда будет с гордостью придерживаться.

    Огромная поддержка со стороны наших болельщиков в социальных сетях и внутри стадиона дает силы Неймару, Кавани, Мбаппе и всем игрокам. Против дезинформации во главе с L'Equipe и его настойчивости подвергнуть нас беде, «ПСЖ», самый известный и успешный французский клуб, еще раз заверяет, что хочет говорить только с хорошими и законными СМИ», – говорится в клубном заявлении.

    Источник: L’Equipe

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    08.12.2018 08:35
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 16:36

      Хотя эти догадки и построены не на пустом месте. Все же СМИ иногда переходят черту приличия.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 8 декабря 2018, 12:20

      Ну доля правды есть, клубы тратят на много больше, чем зарабатывают, тоже касается и МС.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 декабря 2018, 11:12

      Не только у нас идет срач от журналистов вокруг футбола... К сожалению, журналисты везде и всегда пытаются раздуть муху до размеров слона, а большинство из нас ведётся на пустую чернуху...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2103

      ItalianFootball 8 декабря 2018, 10:07

      Самый известный ? Ну если только у школьников.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 8 декабря 2018, 09:25

      Все правильно клуб говорит. Надо писать о случившимся а не строить догадки и разводить сплетни. Журналисты тоже что и проститутки.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Mazai-NN 8 декабря 2018, 13:58

      Так,ведь,тоже древнейшая профессия...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 8 декабря 2018, 09:20

      Где они будут играть после продажи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 8 декабря 2018, 09:15

      Сдался денежный мешок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 8 декабря 2018, 08:58

      Ха-ха, если они их продадут, то вылетят во вторую лигу)))

      2
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