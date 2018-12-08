«ПСЖ» выступил с официальным заявлением по Мбаппе и Неймару

«ПСЖ» опубликовал официальное заявление по поводу возможного ухода из клуба нападающих Килиана Мбаппе и Неймара.

Ранее французская газета L’Equipe опубликовала информацию, что парижане могут продать обоих форвардов, чтобы избежать наказания от УЕФА за несоблюдение финансового фэйр-плей.

«Помимо отрицания этой дезинформации, смешной и направленной только на то, чтобы снова создать жесткие отношения между нашим клубом и этим СМИ, «ПСЖ» вновь задается вопросом о главной цели L'Equipe и его основной мысли о своей редакторской работе в отношении нас.

Есть очень много примеров такого рода новостей, направленных на создание плохой атмосферы вокруг клуба. Последний на сегодняшний день – в прошлую среду, в день матча против «Страсбура», на главной странице, которая лгала о проблемах Кавани. Невероятное количество передних страниц, связанных с «ПСЖ» в этой ежедневной газете, – доказательство славы нашего клуба. Мы задаемся вопросом о шизофреническом поведении L'Equipe и его иерархии.

За четыре дня до важной игры в Белграде в Лиге Чемпионов «ПСЖ» приглашает своих болельщиков, партнеров, бывших игроков еще больше объединиться вокруг красно-синей футболки, вокруг своих футболистов, своих ценностей и амбиций, которых клуб всегда будет с гордостью придерживаться.

Огромная поддержка со стороны наших болельщиков в социальных сетях и внутри стадиона дает силы Неймару, Кавани, Мбаппе и всем игрокам. Против дезинформации во главе с L'Equipe и его настойчивости подвергнуть нас беде, «ПСЖ», самый известный и успешный французский клуб, еще раз заверяет, что хочет говорить только с хорошими и законными СМИ», – говорится в клубном заявлении.