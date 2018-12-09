Лучший футболист МЛС, который обошел Златана и дрался в Италии

UPD: Мартинес забил один из голов в финале МЛС, где его команда обыграла «Портленд» (2:0). «Атланта» – победитель турнира!

«Атланта» существует всего четыре года, но уже достигла гигантских успехов по меркам МЛС. Во-первых, в этом сезоне команда в двух матчах переиграла «Нью-Йорк РБ» и стала победителем восточной конференции. Завтра она сыграет с «Портлендом» за кубок МЛС. Во-вторых, «Атланта» отгрохала шикарный стадион и теперь занимает 16 место в рейтинге самых посещаемых стадионов мира (в среднем на матч «Юнайтед» ходят почти 52 тысячи болельщиков).

В-третьих, главный тренер «Атланты» Херардо Мартино, ставший лучшим тренером МЛС в этом сезоне (и который, судя по всему, покинет команду ради сборной Мексики), недавно сказал, что гордится скаутской и селекционной службой клуба. Мартино конкретизировал успех отделов: «Я благодарен нашим скаутам за их работу. Они трудятся круглые сутки. Джозеф Мартинес? Да, Пол Рамбпла (скаут «Атланты») предложил мне его в 2017-м. Я не представлял его в качестве игрока основы. Но Джо заиграл так, что сейчас его трудно кем-то заменить».

Нападающий «Атланты» Джозеф Мартинес стал лучшим игроком этого сезона Лиги, хотя еще недавно ему не доверяли в «Янг Бойз» и били в «Торино».

Чем крут Мартинес

Мартинес – уникум, который раскрылся в «Атланте», но жутко провалился в Европе. В «Янг Бойз» ему не доверяли место в основе, просто потому что президент клуба Вернер Мюллер предпочитал видеть в старте швейцарских воспитанников (хотя сейчас нападение клуба на 83% состоит из иностранцев).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В «Торино» Мартинес попал в условие жесточайшей конкуренции. На момент сезона 2015/16 в команде было несколько форвардов: Амаури, Макси Лопес, Фабио Квальярелла и Андреа Белотти. Мартинес просто не проходил в состав из-за своих оппонентов. Кроме того, на одной тренировке с венесуэльцем произошел неприятный эпизод. На двухстронке он в жестком подкате сбил Макси Лопеса, и тот не стал молчать. «Какой от тебя толк? Ты дерьмово играешь, но травмируешь лучших игроков команды. Подумай над своим поведением или убирайся», – орал на него Лопес. Игроки подрались, и их десять минут успокаивала и разнимала команда.

Как признавался сам Мартинес, несмотря на плохие игровые условия, в Италии ему было хорошо. Он подружился с Гастоном, Бруно Пересом, купил дом у подножья Альп и каждый день добирался на тренировки на автобусе. «Мне нравилось в Италии. Я, конечно, подумаю о том, чтобы вернуться туда после игровой карьеры. Но пока что моим домом я считаю «Атланту», – говорит Мартинес. Переезд в США действительно полностью изменил его карьеру.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Меня до сих пор смущают журналисты, когда подходят ко мне за интервью. Я обычный парень из Карабобо (штат в Венесуэле), который просто играет в футбол», – ответил Мартинес журналисту официального сайта МЛС на вопрос о своей популярности в США.

Форвард – невероятный скромняга. Но болельщики «Атланты» обожают его не за это, а за игровые качества. В сезоне МЛС Мартинес запомнился несколькими достижениями:

Забил 31 гол в 34 матчах и стал самым результативным футболистом в истории американской лиги.

В борьбе за звание MVP сезона обошел Уэйна Руни, Златана Ибрагимовича и Карлоса Велу.

С 2017 года Мартинес забил 9 голов головой – больше всех футболистов в Лиге. Факт становится особенным, учитывая рост нападающего – всего 170 сантиметров.

Футболки с фамилией Джозефа Мартинеса стали самыми продаваемыми среди игроков «Атланты» – на этих джерси клуб заработал за сезон 8,23 миллионов долларов.

Для гола ему требуется всего 82,4 минуты – лучший показатель в истории МЛС. Для сравнения: Давиду Вилье нужно было 124,6 минуты, Робби Кину – 130,2, Тьерри Анри, 131,3.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Чем еще знаменит Мартинес

Нападающий «Атланты» забивает фантастические голы.

Недавно Мартинес признался, что своим кумиром считает Поля Погба. Как и полузащитник, Мартинес тоже придумал интересный способ реализовывать пенальти. Он исполняет их в прыжке.

«Я считаю, что, если ты играешь в футбол, ты должен это делать красиво! Это помогает тебе стать лучше. Лично я стараюсь делать свою работу качественно и зрелищно, чтобы люди, приходившие на стадион восхищались и с удовольствием размещали мои голы в социальных сетях», – говорит Мартинес. Недавно его агент признался, что получил парочку предложений из АПЛ. Но, кажется, форвард никуда не собирается: вряд ли он захочет уезжать куда-нибудь оттуда, где стал настоящей звездой. Тем более, после того, как «Атланта» предложила ему улучшенный контракт до 2023 года.

Видео взяты с официального YouTube-канала МЛС

Материалы по теме:

Круче, чем «РБ Лейпциг». Как надо создавать футбольные клубы