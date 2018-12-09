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  • Лучший футболист МЛС, который обошел Златана и дрался в Италии

Лучший футболист МЛС, который обошел Златана и дрался в Италии

UPD: Мартинес забил один из голов в финале МЛС, где его команда обыграла «Портленд» (2:0). «Атланта» – победитель турнира!

«Атланта» существует всего четыре года, но уже достигла гигантских успехов по меркам МЛС. Во-первых, в этом сезоне команда в двух матчах переиграла «Нью-Йорк РБ» и стала победителем восточной конференции. Завтра она сыграет с «Портлендом» за кубок МЛС. Во-вторых, «Атланта» отгрохала шикарный стадион и теперь занимает 16 место в рейтинге самых посещаемых стадионов мира (в среднем на матч «Юнайтед» ходят почти 52 тысячи болельщиков).

В-третьих, главный тренер «Атланты» Херардо Мартино, ставший лучшим тренером МЛС в этом сезоне (и который, судя по всему, покинет команду ради сборной Мексики), недавно сказал, что гордится скаутской и селекционной службой клуба. Мартино конкретизировал успех отделов: «Я благодарен нашим скаутам за их работу. Они трудятся круглые сутки. Джозеф Мартинес? Да, Пол Рамбпла (скаут «Атланты») предложил мне его в 2017-м. Я не представлял его в качестве игрока основы. Но Джо заиграл так, что сейчас его трудно кем-то заменить».

Нападающий «Атланты» Джозеф Мартинес стал лучшим игроком этого сезона Лиги, хотя еще недавно ему не доверяли в «Янг Бойз» и били в «Торино».

Чем крут Мартинес

Мартинес – уникум, который раскрылся в «Атланте», но жутко провалился в Европе. В «Янг Бойз» ему не доверяли место в основе, просто потому что президент клуба Вернер Мюллер предпочитал видеть в старте швейцарских воспитанников (хотя сейчас нападение клуба на 83% состоит из иностранцев).

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В «Торино» Мартинес попал в условие жесточайшей конкуренции. На момент сезона 2015/16 в команде было несколько форвардов: Амаури, Макси Лопес, Фабио Квальярелла и Андреа Белотти. Мартинес просто не проходил в состав из-за своих оппонентов. Кроме того, на одной тренировке с венесуэльцем произошел неприятный эпизод. На двухстронке он в жестком подкате сбил Макси Лопеса, и тот не стал молчать. «Какой от тебя толк? Ты дерьмово играешь, но травмируешь лучших игроков команды. Подумай над своим поведением или убирайся», – орал на него Лопес. Игроки подрались, и их десять минут успокаивала и разнимала команда.

Как признавался сам Мартинес, несмотря на плохие игровые условия, в Италии ему было хорошо. Он подружился с Гастоном, Бруно Пересом, купил дом у подножья Альп и каждый день добирался на тренировки на автобусе. «Мне нравилось в Италии. Я, конечно, подумаю о том, чтобы вернуться туда после игровой карьеры. Но пока что моим домом я считаю «Атланту», – говорит Мартинес. Переезд в США действительно полностью изменил его карьеру.

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«Меня до сих пор смущают журналисты, когда подходят ко мне за интервью. Я обычный парень из Карабобо (штат в Венесуэле), который просто играет в футбол», – ответил Мартинес журналисту официального сайта МЛС на вопрос о своей популярности в США.

Форвард – невероятный скромняга. Но болельщики «Атланты» обожают его не за это, а за игровые качества. В сезоне МЛС Мартинес запомнился несколькими достижениями:

  • Забил 31 гол в 34 матчах и стал самым результативным футболистом в истории американской лиги.
  • В борьбе за звание MVP сезона обошел Уэйна Руни, Златана Ибрагимовича и Карлоса Велу.
  • С 2017 года Мартинес забил 9 голов головой – больше всех футболистов в Лиге. Факт становится особенным, учитывая рост нападающего – всего 170 сантиметров.
  • Футболки с фамилией Джозефа Мартинеса стали самыми продаваемыми среди игроков «Атланты» – на этих джерси клуб заработал за сезон 8,23 миллионов долларов.
  • Для гола ему требуется всего 82,4 минуты – лучший показатель в истории МЛС. Для сравнения: Давиду Вилье нужно было 124,6 минуты, Робби Кину – 130,2, Тьерри Анри, 131,3.
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Чем еще знаменит Мартинес

Нападающий «Атланты» забивает фантастические голы.

Недавно Мартинес признался, что своим кумиром считает Поля Погба. Как и полузащитник, Мартинес тоже придумал интересный способ реализовывать пенальти. Он исполняет их в прыжке.

«Я считаю, что, если ты играешь в футбол, ты должен это делать красиво! Это помогает тебе стать лучше. Лично я стараюсь делать свою работу качественно и зрелищно, чтобы люди, приходившие на стадион восхищались и с удовольствием размещали мои голы в социальных сетях», – говорит Мартинес. Недавно его агент признался, что получил парочку предложений из АПЛ. Но, кажется, форвард никуда не собирается: вряд ли он захочет уезжать куда-нибудь оттуда, где стал настоящей звездой. Тем более, после того, как «Атланта» предложила ему улучшенный контракт до 2023 года.

Видео взяты с официального YouTube-канала МЛС

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США. МЛС Оффтоп
Комментарии (2)
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Оборонщик
1544184501
Просто монстр)
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STAFOR13
1544193713
в Краснодар бы его, замена Ари была бы отличная
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