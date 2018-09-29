Курортная жизнь самого кайфового клуба мира. Там собирают звезд

Ибица – это не только остров наслаждения, но и показательная история про футбол. Одноименную «Ибицу» создали в 2015 году на месте другой команды, которая никогда не прыгала выше испанской Сегунды Б, имела проблемы с регистрацией и просто существовала. До этого дивизиона за три года жизни добралась и новая «Ибица», которой помогли проблемы других команд и амбициозность руководства. На самом модном курорте крутится много денег, но на футбол это долго не распространялось. Кажется, теперь все начинает меняться и перестраиваться.

text text text Публикация от text (@ibizaud) 26 Авг 2018 в 6:33 PDT

Кто все поменяет?

С лета 2013 года Амадео Сальво пару лет был президентом «Валенсии». За это время в команде накопилось много проблем, а потом Сальво рассорился с акционерами и советом директоров. Президентом клуба стал Питер Лим, который и купил команду с долгами у Сальво. После неудачного опыта с «Валенсией», Сальво занялся амбициозной «Ибицей», где раскручивает бренд и многое обещает изменить. Здесь на манеру его руководства пока никто не жалуется, хотя суть работы почти не изменилась.

Амадео Сальво, владелец «Ибицы» «Идея заключается не в создании конкурентной команды. Команду можно сделать с деньгами, но наша цель – создать клуб. Клуб – это не только 22 игрока, но и еще 15 сотрудников, которые работают в разных функциях. Чтобы этот проект был прочным, необходим фундамент. Мы не делаем команду, а строим проект. Я всегда думал, что Ибица – это футбольный остров. Здесь бывают многие футболисты, президенты, агенты и люди из УЕФА или ФИФА. Уже в «Валенсии» я думал, что Ибица имеет очень большой потенциал. Когда проект сделали, я посчитал, что мы пойдем к долгосрочным целям».

Марко Боррьелло – самый дорогой игрок этой команды и обладатель 5% акций клуба. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро, а сам Марко должен принести в клуб деньги с пиара. Сюда Боррьелло перешел на годовое соглашение с целью привлечения спонсоров. Из других заметных игроков «Ибицы» выделяется воспитанник «Барселона» Марти Риверола, а в 300 тысяч оценивают левого защитника Альфонсо Канделаса, который начинал карьеру в «Альбасете». Еще в молодежках «Барсы» и «Вильярреала» засветился правый нападающий Кристиан Эррера. Летом «Ибица» вела много переговоров с качественными свободными агентами, но решила по-прежнему экономить на зарплатах. Состав остался средним, но любое представление новых игроков выглядит стильно хотя бы из-за места.

Марко Боррьелло, нападающий «Ибицы» «Я приехал на Ибицу, чтобы расслабиться, но был убежден в этом проекте. Новый вызов пришел в момент, когда я собирался закончить с игрой. Сейчас я хочу выходить на поле, а товарищи и компании ждут от меня многого. В будущем я вижу себя менеджером этого клуба, но хочу подождать некоторое время, прежде чем закончить игровую карьеру. Красота этого места заключается в том, что рано утром вы тренируетесь, а потом можно пойти на пляж с друзьями, чтобы отдыхать и наслаждаться. На этом острове останавливались многие игроки, но здесь не было команды. Сейчас мы ее готовим».

Еще один человек с громким именем теперь значится тренером. Бывший вратарь Андрес Палоп был запасным на ЕВРО-2008, играл за «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал», а теперь развивает карьеру в другой роли. В Сегунде Б он уже работал в «Альякояно» и легко согласился на новый вызов. Палоп возглавил «Ибицу», дела у которой по турнирному положению пока не очень. В таблице четвертой группы Сегунды Б команда идет только на 16-м месте с четырьмя очками после пяти матчей. Единственная победа в сезоне была еще в первом туре, когда с минимальным счетом «Ибица» обыграла вторую команду «Севильи». Представляя турнирного спасителя Палопа, «Ибица» вспомнила его классный гол «Шахтеру» и сделала подборку красиво отбитых ударов.

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Что дальше?

Боррьелло призывает забыть о дискотеках и клубах, потому что через несколько лет «Ибица» будет играть в Примере. Пока такие слова главной звезды команды выглядят обычным пиаром, но у «Ибицы» есть и более реальные цели. Сейчас клуб имеет стадион на 4500 зрителей, а в перспективе планируется построить современную арену, которую совместят с отелем. Из всего этого получат классный спортивный центр и еще больше увеличат медийную привлекательность бренда.

В менеджерском плане продолжается прогресс. В последние годы Марко Боррьелло скитался по командам Серии А, фотографировался с девушками и много отдыхал. Еще десять лет назад он приобрел на Ибице дом, а теперь готов провести здесь всю оставшуюся жизнь. Дальше лицом клуба будет именно он, но наконец-то придется поработать.

Еще немного красоты

text text text Публикация от text (@ale_dongh_film) 17 Сен 2018 в 6:45 PDT

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text text text Публикация от text (@ibizaud) 25 Июл 2018 в 3:42 PDT

text text text Публикация от text (@jcarlos_ibz) 24 Сен 2018 в 12:30 PDT