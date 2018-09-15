Америка покоряет европейский футбол. Все серьезно

Трамп и ЧМ-2026

В 2022 году чемпионат мира принимает Катар, а уже следующий турнир пройдет одновременно в США, Канаде и Мексике. Официальное решение приняли еще в июне, но споры продолжаются. Марокканские СМИ раскритиковали и обвинили президента ФИФА Инфантино в сговоре с США. По их мнению, Инфантино получил назначение при поддержке бывшего руководителя американской федерации Сунила Гулати, а у ФИФА есть сложности с американскими телекомпаниями. После сдвижения на зиму ЧМ-2022 те хотели отозвать у организации 500 миллионов долларов, но с ними провели непубличные переговоры и все замяли.

Президент США Дональд Трамп на встрече с Инфантино вообще предположил, что футбол к 2026 году переименуют в соккер. Пока задокументировано только первое проведение ЧМ в трех странах, но теперь Европа и Америка все больше интегрируются друг в друга через турниры и людей. Задача – повысить привлекательность игры в Америке, увеличить долю смотрения и сблизить американцев с европейцами. Американские бизнесмены в ответ осваивают рынок и меняют европейских середняков. Они не боятся экспериментировать и не требуют от команд сиюминутного результата, а подобные пересечения с Америкой происходят на всех уровнях.

УЕФА уже ведет переговоры о проведении в Нью-Йорке одного из следующих финалов Лиги чемпионов, что должно повысить турнирную привлекательность. Эксперимент с Международным Кубком чемпионов, когда летние топ-матчи игрались на арене «Мичиган» в США, признали удачным. Только пару месяцев назад на встречу «МЮ» и «Ливерпуля» пришли более 101-й тысячи фанатов. В 2016 году на игру «Реала» и «Челси» собрались 105 тысяч зрителей. Это перспективный рынок для привлечения новых болельщиков и возможность дополнительного дохода для команд. Президент УЕФА неожиданно все отрицает, что еще больше подогревает слухи.

Домашний матч на чужом континенте

Испанская Примера – первый европейский чемпионат, где делают системные шаги в сторону американского зрителя. В августе Ла Лига заключила 15-летний контракт на проведение матчей Примеры в Северной Америке. Речь пока только о некоторых играх с участием «Барселоны», «Реала» или «Атлетико». В этом сезоне таким матчем почти точно станет встреча «Жирона» – «Барселона», которую проведут в Майами 27 января. Впервые за 89-летнию историю существования чемпионата.

Только на одной игре в США «Жирона» прогнозирует заработок в 4 миллиона евро, а сейчас думает над компенсацией для главных фанатов клуба. 1500 владельцев абонементов на игры «Жироны» бесплатно долетят до места проведения игры и проведут одну ночь в уже оплаченном отеле Флориды. Расстояние между Жироной и Барселоной чуть больше сотни километров, а на гостевой матч с «Барсой» 23 сентября руководство «Жироны» готово выделить для фанов сразу 5 тысяч билетов. Когда фанат посетит матч в Майами или в Барселоне, ему вернут 20% процентов от стоимости абонемента. Если он не сможет попасть ни на одну из этих игр – 40%.

Идею поддерживают далеко не все. Капитаны двадцати клубов Примеры подписали бумагу против проведения матчей в Америке и в Канаде. Игроки готовы устроить забастовку и вообще бойкотировать подобные встречи, если к их словам не прислушаются. Рамос, Бускетс и Коке участвовали в подготовке выступления от Ассоциации футболистов Испании. Самое интересное, что глава Ла Лиги Хавьер Тебас обошел вообще всех и подписал договор за спиной у других руководителей испанского футбола.

Президент Королевской футбольной федерации Луис Рубиалес в интервью AS публично раскритиковал Тебаса: «Он поговорил со всеми, кроме тех, с кем следовало. Я слышал, что что-то уже подписано, но пока нас ни о чем не оповестили. Это полное отсутствие уважения и непонятное поведение президента Ла Лиги, который сам очень требователен, когда речь о поведении других». К общему мнению пока прийти не могут, но испанский сезон уже начался за пределами страны. Игнорируя протесты, Суперкубок Испании-2018 все-таки провели одним матчем в Марокко, но новые тренды пока приживается тяжело по всей Европе. Высший совет спорта Испании и ФИФА идут против проведения матча «Жирона» – «Барселона» в США.

«Рома» показывает, как надо

Интеграция с Америкой – серьезная вещь для всего мирового футбола. Американские идеи успешно работают все последние годы и диктуют тренды в Европе. Так, в августе произошло важное событие для итальянской «Ромы». Американский бизнесмен Джеймс Паллотта завладел полным пакетом акций клуба, выкупив 31% у национального банка за 33 миллиона евро. Паллотта связан с «Ромой» с 2011 года, когда приобрел первую долю в организации. В 2012 году он стал еще и президентом клуба, где все это время экспериментирует с ведением бизнеса и командных дел. Нпример, когда Паллотта только приступил к руководству, он сразу договорился о сотрудничестве с Walt Disney World, из-за чего в футболку «Ромы» даже одели Микки-Мауса.

«Я чувствую ответственность перед Римом, «Ромой» и всей Италией. Мне хочется оправдать надежды и что-то дать взамен, создавать новое не только для клуба, но и для всего общества», – объясняет Паллотта. В чем-то его проект уже превзошел всех. Так, у «Ромы» прямо сейчас самые крутые соцсети. Дело здесь не только в 1,69 млн. подписчиков в твиттере, но и в смелом креативе. Когда Малком кинул римлян и перешел в «Барселону», «Рома» просто пропустила его в составе соперника во время товарищеском матче. Клуб не стесняется в троллинге собственных игроков и других клубов, потому что социальные сети – успешный путь в улучшении взаимоотношений с фанатами.

Пустые траты денег с кучей непризнанных ошибок – это не про американский бизнес. Паллотта долго искал для «Ромы» титульного спонсора, но официально договорился о его появлении только в апреле 2018-го. Переговоры с авиакомпанией Qatar Airways велись восемь месяцев, чтобы учесть ошибки прошлого времени. Сам Паллотта открыто признал, что облажался в договоренностях с другими возможными инвесторами, но свой основной слоган никогда не отменял. «Наша главная роль – грамотное ведение бизнеса», – говорил Паллотта. За это время «Рома» трижды занимала второе место в Серии А, хотя почти каждый год меняет состав и корректирует акценты по развитию.

Все время своего руководства Паллотта напоминает о постройке нового стадиона для «Ромы», куда клуб переедет в 2020 году. В апреле 2018 года он наконец-то договорился об этом с городом. «Мы одобрили проект, который принесет Риму 800 миллионов евро иностранных инвестиций. Это будет отличной возможностью для улучшения городской экономики», – говорила мэр Рима Вирджиния Раджи. Здесь американские идеи приносят пользу не только конкретному клубу, но и всему окружающему миру. Поэтому на «Рому» смотрят и равняются остальные.

О них надо знать больше

«Рома» – основной пример того, как американские идеи успешно срабатывают на практике и нравятся всей Европе. В итальянском топ-клубе получается многое, но по нему одному тяжело характеризовать работу всех американцев в Европе. Зато у них точно выделяются конкретные отличительные черты, которые не всегда повторяются в поведении других иностранных инвесторов:

• Думают о прибыли. Американский владелец лондонского «Арсенала» Стэн Кронке заодно содержит команды НХЛ, НБА, МЛС и НФЛ. Он использует английский клуб в роли большого источника собственных доходов, поэтому зарабатывает почти на всем. У «Арсенала» самые дорогие билеты среди всех клубов АПЛ (в 2017 году категория А оценивалась в 97 фунтов), а по итогам сезона-2016/17 клуб сообщил о рекордных доходах в 422,8 миллиона фунтов. Прибыль тогда составила 44,6 миллиона. Для побед нужны вложения, но в «Арсенале» Кронке подобную модель отвергают. Поэтому его ненавидят болельщики.

• Практичные. После успешной работы в штабе сборной Бельгии на ЧМ-2018 Тьерри Анри звали в «Бордо» на роль главного тренера. В этот момент переговоры о приобретении клуба уже вела компания, которой владеет американец Джозеф Драгоса. Он отказался от Анри, потому что тот требовал зарплату в 200 тысяч евро в месяц. Драгоса посчитал, что безумных трат на громкое имя можно избежать, а на роль тренера необходимо подыскать бюджетный вариант.

• Фанатичные. Все тот же Джеймс Паллотта – фанат своей «Ромы». После разгрома «Барселоны» (3:0) в ответном четвертьфинале ЛЧ, Паллотта прыгнул в фонтан на площади дель Пополо прямо в рубашке и брюках. За это купание он заплатил штраф в 450 евро и даже поблагодарил мэра за такое наказание. Заодно Палотта пожертвовал в городскую казну 230 тысяч евро в качестве извинения. Эти деньги ушли на восстановление еще одного фонтана. Бывают в жизни моменты, когда дебоширство приносит пользу и удовольствие всем.

• Терпеливые. С 2016 года контрольным пакетом акций «Суонси» (68%) владеет консорциум, который возглавляют американские бизнесмены Стив Каплан и Джейсон Левин. Этот сезон клуб проводит в Чемпионшипе, но от владельцев не идет никакой паники. «Мы американцы, а значит, по природе оптимисты. Я говорю своим детям, чтоб они не боялись провалиться. Любая попытка – шаг вперед. Мы осознаем, что совершили немало ошибок. Но, как и футболист, получивший нагоняй от тренера или красную карточку в начале матча – мы поднимемся и бросим себе еще вызов», – рассказывал Стив Каплан. Сейчас они ведут переговоры по увеличению своей доли в клубе.

• Грамотные. Иногда им приходится подчищать за другими. Из-за долгов китайского бизнесмена Ли Юнхуна инвестиционная компания Elliott Management завладела «Миланом». Клуб чуть не отстранили от еврокубков, но фонд Elliott в короткие сроки исправил ситуацию. На роль генерального директора в команду сразу позвали бразильца Леонардо, а он привлек в коллектив звездного Игуаина из «Ювентуса». На руководящих должностях и в финансовых вопросах всего за одно лето навели порядок, поэтому «Милан» не только сыграет в еврокубках, но и поборется за победу в Серии А.

Смотрите на МЛС

Матчи на крутых стадионах, быстрые разборы спорных моментов и общедоступные нарезки видео с игр – все это прямо сейчас обязательные будни чемпионата МЛС. НБА и НХЛ подают информацию и пиар примерно по такому же принципу: спорт превращается в удобное и технологичное шоу. Американский футбол следует маркетинговым законам, работает на зрительское внимание и продает картинку. Поэтому здесь все чаще формируют будущие тренды, а лига давно набирает популярность не только из-за приглашения больших звезд.

Важная история для футбола будущего произошла в марте. МЛС подписала соглашение с твиттером, который получил право на трансляцию 24-х матчей на территории США. С помощью этого контракта МЛС стала развивать интерактивное взаимодействие с фанатами по придумкам соцсетей. Пользователи твиттера писали хэштег #LALookIn и установленная на углу поля камера присылала фото с матча, которое было сделано специально для них. Это попробовали во время матча МЛС между «Гэлакси» и «Лос-Анджелесом» и получили хорошую отдачу от болельщиков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Еще МЛС тесно сотрудничает с Electroincs Arts, чтобы с помощью игр привлекать на стадионы новых фанатов. Взаимодействие вывели на высший уровень, когда создали киберфутбольную лигу EMLS. От каждой команды чемпионата туда отправляют лучшего киберфутболиста, а формат турнира имеет отличительные черты. Участники играют за клубы Ultimate Team, но с определенным условием: на поле находятся минимум три человека из МЛС, двое из которых вообще представляют команду киберфутболиста. В Америке обожают играть в FIFA, а такой способ поможет достичь нужных целей.

Скоро фанаты будут еще активнее участвовать в жизни клубов, матчи всех лиг переедут в разные страны, а потреблять футбол станет интереснее даже на домашнем диване. Американцы в этом плане пока впереди всех.

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