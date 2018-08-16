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  • Ла Лига заключила сделку на проведение матчей Примеры в США и Канаде. Первая игра состоится в этом сезоне

Ла Лига заключила сделку на проведение матчей Примеры в США и Канаде. Первая игра состоится в этом сезоне

16 августа 2018, 13:59
27

Ла Лига заключила 15-летнее соглашение со своим релевантным партнером компанией LaLiga North America на регулярное проведение матчей Примеры на территории США и Канады.

Договор заключен с целью популяризации футбола в Северной Америке.

«Мы стремимся к тому, чтобы страсть к футболу возрастала во всем мире. Это новаторское соглашение, несомненно, придаст серьезный импульс популярности этой прекрасной игры в США и Канаде.

Зрители заполнили стадионы по всей территории США во время проведения международного кубка чемпионов. Мы рады сотрудничать в рамках совместной миссии по развитию футбола в Северной Америке», – цитирует официальный сайт Ла Лиги президента Хавьера Тебаса.

Первый матч Примеры на территории Северной Америки состоится уже в сезоне-2018/19.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера
Комментарии (27)
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I_R_O_N_M_A_N
1534417770
Такая чушь проводить чемпионат страны в другой стране!!!
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кузнецов артем
1534418089
Ну это полный бред... Направленно это на то чтоб тягаться с АПЛ в плане цены телеправ, но ничего не выйдет... Еще и на 15 лет, вот умора
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DeStar
1534419281
Полная жесть коненчо, тупее идеи и быть не может. Сделали бы какой отдельный турнир для штатов и играли бы там, или хотя бы кубок испании перенесли. Как же футбол для своей страны? болелы будут по телеку смотреть на свои команды а стадионы простаивать?
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vitvik
1534419420
Параход для болельщиков неплохо было бы подписать. Чтобы посещаемость была достойной.
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vitvik
1534419700
Россия с Катаром могла заключить 15-летнее соглашение, на три зимних месяца. Даже посещаемость не пострадает.
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zigbert
1534420849
Не приживется это "новшество".
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Cules2013
1534421601
Мы стремимся к тому, чтобы страсть к футболу возрастала во всем мире = Мы хотим больше денег, ведь в С. Америке такие большие стадионы.
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Project Бабангида
1534422343
соглашение на 15 лет?? американцы что не думают под воду в след за атлантидой уходить ?
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Żak_Stanislavskiy
1534433400
Не приживется нормальный вид спорта у них. Они привыкли наслаждаться тем, как бейсболисты друг другу в раздевалке забивают; футбол человеческий не для них
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OfaZavr
1534437082
может кому-то и понравиться эта идея но большинству я думаю придется не по вкусу, но раз лига хочет мнения других они не спросят.
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