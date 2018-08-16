Ла Лига заключила сделку на проведение матчей Примеры в США и Канаде. Первая игра состоится в этом сезоне

Ла Лига заключила 15-летнее соглашение со своим релевантным партнером компанией LaLiga North America на регулярное проведение матчей Примеры на территории США и Канады.

Договор заключен с целью популяризации футбола в Северной Америке.

«Мы стремимся к тому, чтобы страсть к футболу возрастала во всем мире. Это новаторское соглашение, несомненно, придаст серьезный импульс популярности этой прекрасной игры в США и Канаде.

Зрители заполнили стадионы по всей территории США во время проведения международного кубка чемпионов. Мы рады сотрудничать в рамках совместной миссии по развитию футбола в Северной Америке», – цитирует официальный сайт Ла Лиги президента Хавьера Тебаса.

Первый матч Примеры на территории Северной Америки состоится уже в сезоне-2018/19.