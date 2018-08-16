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    Ла Лига заключила сделку на проведение матчей Примеры в США и Канаде. Первая игра состоится в этом сезоне

    Ла Лига заключила 15-летнее соглашение со своим релевантным партнером компанией LaLiga North America на регулярное проведение матчей Примеры на территории США и Канады.

    Договор заключен с целью популяризации футбола в Северной Америке.

    «Мы стремимся к тому, чтобы страсть к футболу возрастала во всем мире. Это новаторское соглашение, несомненно, придаст серьезный импульс популярности этой прекрасной игры в США и Канаде.

    Зрители заполнили стадионы по всей территории США во время проведения международного кубка чемпионов. Мы рады сотрудничать в рамках совместной миссии по развитию футбола в Северной Америке», – цитирует официальный сайт Ла Лиги президента Хавьера Тебаса.

    Первый матч Примеры на территории Северной Америки состоится уже в сезоне-2018/19.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2018 13:59
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +459

      77SAM 18 августа 2018, 10:56

      Популяризация или бабло ?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 19:31

      может кому-то и понравиться эта идея но большинству я думаю придется не по вкусу, но раз лига хочет мнения других они не спросят.

      3
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      Рейтинг: +42

      Żak_Stanislavskiy 16 августа 2018, 18:30

      Не приживется нормальный вид спорта у них. Они привыкли наслаждаться тем, как бейсболисты друг другу в раздевалке забивают; футбол человеческий не для них

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 августа 2018, 15:29

      Я представляю как Уэска и Вальядолид собираются и летят в экономе в Калифорнию, часов эдак 8, с 2 пересадками.

      0
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      ...
      Рейтинг: +42

      Żak_Stanislavskiy > Diter Bolen 16 августа 2018, 18:01

      А че, для жирных черножопых чмошников самое лучшее полагается?

      1
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      ...
      Рейтинг: +42

      Żak_Stanislavskiy > Diter Bolen 16 августа 2018, 18:36

      Плачь, мапупа

      1
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Diter Bolen 17 августа 2018, 10:06

      Керя, да, потом озвучили о топах речь. Но им эти перелеты при ЛЧ тоже не нужны.

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 16 августа 2018, 15:25

      соглашение на 15 лет?? американцы что не думают под воду в след за атлантидой уходить ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Diter Bolen 16 августа 2018, 18:08

      умойся ты пи.ор, и погугли куй.л.о по поводу интернета,
      защекан недоучка.)))

      2
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      Рейтинг: +42

      Żak_Stanislavskiy > Diter Bolen 16 августа 2018, 18:09

      Интернет-заслуга Теслы, компьютер в таком виде, каком знаем-заслуга немца Цузе.

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      Рейтинг: +42

      Żak_Stanislavskiy > Diter Bolen 16 августа 2018, 18:38

      Смешно, поржал. *уйня, сделанная мигрантами вдруг стала заслугой Америки. Все точно так же и в тоже время было сделано бы, только в тех странах, откуда эти мигранты и приехали, поэтому дрочить на америкашку за то, что кто-то левый что-то у них сделал глуповато. С твоим интеллектом тебе не в зал*пу лезть тут надо, а в америку ехать, к своим. Это по их логике серб Тесла должен сидеть в Хорватии, а Австрия-то же самое, что и Австралия

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      Рейтинг: +42

      Żak_Stanislavskiy > Diter Bolen 16 августа 2018, 21:52

      Бабкин внук, ты только что Вы*бывалься своими знаниями эксперта и назвал Теслу хорватом. После этого я опозорился? Тесла изобрёл практически все, будучи в Сербии, а в америкашку поехал чтобы все запатентовать. Если бы не Тесла, то великое афро-американское воинство свои же чёрные немытые болты лямзило вместо интернета. Айфончики появились бы где угодно, это не значит, что пришло время неграм лизать, если они в Америке сделаны были. Американская экономика поднялась исключительно за счёт двух мировых войн, в которых все мощные мировые экономики были разрушены, а америкашка по-хитрому трусливо сидела и давала всем кредиты. Без мировых войн так и были бы ковбоями, быков насилующими. Но нет, случилось то, что случилось, и теперь везде появляются такие как ты, готовые себя тихонько трогать и стонать, когда флажок с пятидесятью звёздочками видят.

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      Рейтинг: +42

      Żak_Stanislavskiy > Diter Bolen 17 августа 2018, 12:11

      Петух слитый, почему ты так храбро рекламировал тут свою любимую африканскую империю, а как тебя обличили, так сразу убежал? Я знаю, что ты не любишь Россию, потому что таким как ты здесь жениться не разрешают, и потому ты так хвалишь королевство глиномесов тут, но ваши шалости тут вряд ли приживутся, петушок. Не нравится тут-собрал свою косметику и смазку по-быстрому и свалил нах*й. До Киева билет от 7 тысяч, насобираешь как-нибудь, а там уже Европа радужная, как ты любишь. Если только ты сам не из Киева, если да, то понятно почему ненавидишь секс с женщинами и считаешь Теслу хорватом

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 августа 2018, 15:13

      Мы стремимся к тому, чтобы страсть к футболу возрастала во всем мире = Мы хотим больше денег, ведь в С. Америке такие большие стадионы.

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 16 августа 2018, 15:00

      Не приживется это "новшество".

      6
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zigbert 16 августа 2018, 15:16

      Никто у клубов особо спрашивать и не станет. Решение принято, документы подписаны. Кто не согласен - регламент подразумевает тех. поражение. Это любому оппортунисту сразу голову остужает.
      Но идея бредовая, ничего не скажешь. Футбол всё больше и больше становится выставочным и элитарным, как уже стало с хоккеем и баскетболом.
      Лучше бы ВАР внедряли. Видимо, опять на это нет денег у одной из богатейших в мире лиг)

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      Рейтинг: +100735

      zigbert > Cules2013 16 августа 2018, 15:27

      Это верно ,деньги как всегда идут не по назначению.

      5
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 16 августа 2018, 14:41

      Россия с Катаром могла заключить 15-летнее соглашение, на три зимних месяца. Даже посещаемость не пострадает.

      6
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > vitvik 16 августа 2018, 15:17

      А это, между прочим, очень интересная идея. Мне нравится.

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 16 августа 2018, 14:37

      Параход для болельщиков неплохо было бы подписать. Чтобы посещаемость была достойной.

      -1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 16 августа 2018, 14:34

      Полная жесть коненчо, тупее идеи и быть не может. Сделали бы какой отдельный турнир для штатов и играли бы там, или хотя бы кубок испании перенесли. Как же футбол для своей страны? болелы будут по телеку смотреть на свои команды а стадионы простаивать?

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 16 августа 2018, 15:18

      Это будет не так масштабно, но согласен, что идея стрёмная.
      Need For Money 2018

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