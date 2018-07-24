«Рома» договорилась с игроком. Через день его перехватила «Барса»

Самый дикий трансфер лета.

«Рома» и «Барселона» очень круто играли в футбол минувшей весной – на 1:4 на «Камп Ноу» римляне ответили сенсационными 3:0 и выкинули «Барсу» в четвертьфинале ЛЧ. Теперь в межсезонье клубы схлестнулись и на трансферном рынке.

Предмет спора

Малком – 21-летний бразильский форвард, который в позапрошлом году перебрался из «Коринтианса» в «Бордо». На родине он выиграл чемпионат, в Европу же переехал всего за пять миллионов евро. Малком – не центральный нападающий, он любит играть на фланге (прежде всего, на правом) и делает это вполне успешно – 12+7 неплохая статистика по «гол плюс пас» в прошлом сезоне.

Летние слухи

Пока все смотрели ЧМ, клубы считали деньги на покупку игрока. «Бордо» выставил мощный ценник – аж в 50 миллионов евро. В июне Football Italia сообщил, что до конца месяца Малком перейдет в «Интер», но этого не произошло. Поговаривают, что «Бордо» был согласен на более денежное предложение «Эвертона» и свернул переговоры с миланцами, но сам футболист вдруг отказался ехать в Англию.

«Рома» согласовала и почти объявила

С того момента, как не удалось перейти в «Интер», прошел месяц. В борьбу за бразильца включилась «Рома», она ее, вроде как, и выиграла – вечером 23 июля официальный твиттер римлян выпустил пост о грядущем трансфере. Sky Sport Italia сообщил, что «Рома» заплатит 32 миллиона евро. Бонусы составят еще четыре миллиона. Малком должен был поставить подпись под пятилетним контрактом и зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

twit text — AS Roma (@OfficialASRoma) 23 июля 2018 г.

«Барселона» вмешалась и перехватила

«Бордо», тем временем, неожиданно заблокировал переход. Все из-за того, что с более выгодным предложением подоспела «Барса» – каталонцы согласны были расстаться с 41 миллионом евро. В течение дня «Барселона» и «Бордо» уладили последние детали. В итоге, Малком стал игроком «Барсы», хотя уже готов был лететь в Рим на презентацию в «Роме», а в аэропорту новичка уже ждали фанаты.

В аэропорту «Барселоны» все было куда спокойнее.

twit text — BarcaUniversal Comps (@BarcaRaw) 24 июля 2018 г.

«Что случилось в этой ситуации – легко объяснять, но трудно понять, – сокрушается спортивный директор «Ромы» Мончи. – Ведь у нас уже были договоренности с агентом, игроком и самим клубом».

Почему «Барсе» срочно понадобился Малком

В испанской прессе рассуждают так: «Барселона» не захотела покупать Виллиана у «Челси», поскольку в клубе не хотят платить 70 миллионов евро за 29-летнего футболиста. Был ли Малком запасным вариантом – неизвестно.

И еще.

В последний день июля в Далласе в рамках International Champions Cup сойдутся «Барселона» и «Рома». Интересно, сыграет ли в этом матче Малком?