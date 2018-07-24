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    «Рома» договорилась с игроком. Через день его перехватила «Барса»


    3
    Голосов: 11
    24.07.2018 21:15
    Самый дикий трансфер лета.

    «Рома» и «Барселона» очень круто играли в футбол минувшей весной – на 1:4 на «Камп Ноу» римляне ответили сенсационными 3:0 и выкинули «Барсу» в четвертьфинале ЛЧ. Теперь в межсезонье клубы схлестнулись и на трансферном рынке.

    Предмет спора

    Малком – 21-летний бразильский форвард, который в позапрошлом году перебрался из «Коринтианса» в «Бордо». На родине он выиграл чемпионат, в Европу же переехал всего за пять миллионов евро. Малком – не центральный нападающий, он любит играть на фланге (прежде всего, на правом) и делает это вполне успешно – 12+7 неплохая статистика по «гол плюс пас» в прошлом сезоне.

    Летние слухи

    Пока все смотрели ЧМ, клубы считали деньги на покупку игрока. «Бордо» выставил мощный ценник – аж в 50 миллионов евро. В июне Football Italia сообщил, что до конца месяца Малком перейдет в «Интер», но этого не произошло. Поговаривают, что «Бордо» был согласен на более денежное предложение «Эвертона» и свернул переговоры с миланцами, но сам футболист вдруг отказался ехать в Англию.

    «Рома» согласовала и почти объявила

    С того момента, как не удалось перейти в «Интер», прошел месяц. В борьбу за бразильца включилась «Рома», она ее, вроде как, и выиграла – вечером 23 июля официальный твиттер римлян выпустил пост о грядущем трансфере. Sky Sport Italia сообщил, что «Рома» заплатит 32 миллиона евро. Бонусы составят еще четыре миллиона. Малком должен был поставить подпись под пятилетним контрактом и зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

    «Барселона» вмешалась и перехватила

    «Бордо», тем временем, неожиданно заблокировал переход. Все из-за того, что с более выгодным предложением подоспела «Барса» – каталонцы согласны были расстаться с 41 миллионом евро. В течение дня «Барселона» и «Бордо» уладили последние детали. В итоге, Малком стал игроком «Барсы», хотя уже готов был лететь в Рим на презентацию в «Роме», а в аэропорту новичка уже ждали фанаты.

    В аэропорту «Барселоны» все было куда спокойнее.

    «Что случилось в этой ситуации – легко объяснять, но трудно понять, – сокрушается спортивный директор «Ромы» Мончи. – Ведь у нас уже были договоренности с агентом, игроком и самим клубом».

    Почему «Барсе» срочно понадобился Малком

    В испанской прессе рассуждают так: «Барселона» не захотела покупать Виллиана у «Челси», поскольку в клубе не хотят платить 70 миллионов евро за 29-летнего футболиста. Был ли Малком запасным вариантом – неизвестно.

    И еще.

    В последний день июля в Далласе в рамках International Champions Cup сойдутся «Барселона» и «Рома». Интересно, сыграет ли в этом матче Малком?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Барселона»
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
    Рекомендуем
    Комментарии16
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 26 июля 2018, 00:30

      че дикого... будет отдыхать на банке, а там посмотрим, через года 3 что с ним будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +545

      T_REX 25 июля 2018, 14:42

      Такая же фигня была и с Салахом, когда он год отыграл сезон в Фиорентине и так же была договоренность об покупке игрока с фиалками, но тут включилась Рома и в итоге он уходит к волкам, а теперь нагнули теперь саму Рому, т.е. вернулось все бумерангом

      4
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      ...
      Рейтинг: +81

      Ball_13 > T_REX 25 июля 2018, 15:04

      Было было такое

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 25 июля 2018, 13:10

      Юношеское непостоянство, подкреплённое хорошей финансовой ставкой и своевременными действиями заинтересованной стороны!..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 25 июля 2018, 12:07

      В большой семье...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 25 июля 2018, 11:49

      В чем дикость этого трансфера?что конкретно имеет ввиду автор статьи?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob > Vladarg 25 июля 2018, 17:26

      если честно,тоже не догнал этого.но автору виднее,наверное..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 июля 2018, 11:03

      бросили подлянку типа купим а вдруг пригодится

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 25 июля 2018, 10:49

      Боюсь, что игрок станет жертвой жадности Бордо ну или медлительности Ромы, так как конкуренция в Барсе очень высока, а он и в ЛЧ до сих пор не играл. Ему будет очень сложно. А если от судьбы игрока абстрагироваться, то всё правильно, это бизнес. Бордо захотел побольше заработать, и это нормально. Барса увидела возможность купить хорошего молодого игрока, переплатив всего пару миллионов. Ошибка Ромы в объявлении трансфера заранее. Серьезные переговоры любят тишину в СМИ. Делить шкуру неубитого медведя - плохая привычка, привлекает других охотников.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июля 2018, 08:53

      Битва титанов...

      1
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      Рейтинг: +103

      никорос 25 июля 2018, 08:41

      сам Малком то правильно сделал? Будет ли у него практика в барсе?

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 25 июля 2018, 07:45

      Интересно, примет сыграет ли в этой игре Малком?

      1
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