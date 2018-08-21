Капитаны клубов выступят против решения Ла Лиги проводить матчи в Северной Америке

Капитаны 20 клубов Примеры в среду в штаб-квартире Ассоциации футболистов Испании (АФИ) обсудят план официального сообщения в ответ на решение Ла Лиги о проведении матчей чемпионата в США и Канаде.

Союз игроков, возглавляемый президентом АФИ Давидом Аганцо, намерен твердо выразить свою негативную позицию по поводу идеи президента Ла Лиги Хавьера Тебаса проводить официальные игры Примеры на чужой земле.

При подписании договора с американской фирмой Ла Лига не консультировалась ни с АФИ, ни с Королевской испанской федерацией футбола, что также противоречит проекту.

АФИ уже высказала свою оппозицию, и в среду она будет изложена в письменной форме с подписями 20 капитанов клубов Примеры.