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  • Капитаны клубов выступят против решения Ла Лиги проводить матчи в Северной Америке

Капитаны клубов выступят против решения Ла Лиги проводить матчи в Северной Америке

21 августа 2018, 18:21
14

Капитаны 20 клубов Примеры в среду в штаб-квартире Ассоциации футболистов Испании (АФИ) обсудят план официального сообщения в ответ на решение Ла Лиги о проведении матчей чемпионата в США и Канаде.

Союз игроков, возглавляемый президентом АФИ Давидом Аганцо, намерен твердо выразить свою негативную позицию по поводу идеи президента Ла Лиги Хавьера Тебаса проводить официальные игры Примеры на чужой земле.

При подписании договора с американской фирмой Ла Лига не консультировалась ни с АФИ, ни с Королевской испанской федерацией футбола, что также противоречит проекту.

АФИ уже высказала свою оппозицию, и в среду она будет изложена в письменной форме с подписями 20 капитанов клубов Примеры.

Источник: AS
Испания. Примера
Комментарии (14)
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kvm5
1534866728
лучше в Белоруси
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Project Бабангида
1534868160
хана испанской ла лиги!! Тебаса исполняет похлеще мутко, не удивлюсь если эль классико проведут у Канделаки на даче
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OfaZavr
1534868511
правильно, лига бред придумали, но им же главное прибыль. хорошо если капитанам клубов удастся чего-то добиться.
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Cules2013
1534871350
Посмотрим, что из этого выгорит. Но как-то сомневаюсь в положительном исходе. У кого власть, тот и решает. В открытую никто бойкотировать матчи и нарушать регламент не будет. Недавний пример Севильи и Марокко очень показательный. Повозмущались, им пригрозили технарём, и на этом всё закончилось.
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zigbert
1534871662
Свою позицию Аганцо выразил. Прислушается ли президент Ла Лиги к этому справедливому требованию? Конечно все здесь замешано на деньгах.
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salexeich
1534874621
А на Луне будет ещё дороже!
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portero
1534878102
это наплевать на свою страну, продавшись за взятки.
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nasgazunov
1534883097
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Żak_Stanislavskiy
1534915921
Жирные петухи купили поди, чтобы публику свою развлечь, но публика все равно кроме потных нигеров в душевой ничем не интересуется, не приживётся нормальный спорт у ненормальных людей
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giluxa1963
1534916281
деньги правят миром
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