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    Капитаны клубов выступят против решения Ла Лиги проводить матчи в Северной Америке

    Капитаны 20 клубов Примеры в среду в штаб-квартире Ассоциации футболистов Испании (АФИ) обсудят план официального сообщения в ответ на решение Ла Лиги о проведении матчей чемпионата в США и Канаде.

    Союз игроков, возглавляемый президентом АФИ Давидом Аганцо, намерен твердо выразить свою негативную позицию по поводу идеи президента Ла Лиги Хавьера Тебаса проводить официальные игры Примеры на чужой земле.

    При подписании договора с американской фирмой Ла Лига не консультировалась ни с АФИ, ни с Королевской испанской федерацией футбола, что также противоречит проекту.

    АФИ уже высказала свою оппозицию, и в среду она будет изложена в письменной форме с подписями 20 капитанов клубов Примеры.

    Источник: AS

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    21.08.2018 18:21
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 августа 2018, 08:38

      деньги правят миром

      0
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      Рейтинг: +42

      Żak_Stanislavskiy 22 августа 2018, 08:32

      Жирные петухи купили поди, чтобы публику свою развлечь, но публика все равно кроме потных нигеров в душевой ничем не интересуется, не приживётся нормальный спорт у ненормальных людей

      0
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      Рейтинг: +7

      nasgazunov 21 августа 2018, 23:24


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      0
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      Рейтинг: +67326

      portero 21 августа 2018, 22:01

      это наплевать на свою страну, продавшись за взятки.

      2
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > portero 22 августа 2018, 08:29

      всё лучшее детям, Американским (с) ДМБ

      1
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      Рейтинг: +261

      salexeich 21 августа 2018, 21:03

      А на Луне будет ещё дороже!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 20:14

      Свою позицию Аганцо выразил. Прислушается ли президент Ла Лиги к этому справедливому требованию? Конечно все здесь замешано на деньгах.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 августа 2018, 20:09

      Посмотрим, что из этого выгорит. Но как-то сомневаюсь в положительном исходе. У кого власть, тот и решает. В открытую никто бойкотировать матчи и нарушать регламент не будет. Недавний пример Севильи и Марокко очень показательный. Повозмущались, им пригрозили технарём, и на этом всё закончилось.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 19:21

      правильно, лига бред придумали, но им же главное прибыль. хорошо если капитанам клубов удастся чего-то добиться.

      5
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 21 августа 2018, 19:18

      Вот это маразм.

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 21 августа 2018, 19:16

      хана испанской ла лиги!! Тебаса исполняет похлеще мутко, не удивлюсь если эль классико проведут у Канделаки на даче

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