Ибрагимович покоряет Америку: скандалы, реклама, голы

Златан – везде Златан.

Играет в мяч с хоккеистами

Это было еще перед тем, как Ибра начал жечь в МЛС. В апреле он сходил на матч НХЛ «Лос-Анджелес» – «Миннесота» (5:4, ОТ), познакомился с хоккеистами и попинал с ними мяч. Те, кстати, смотрелись очень достойно даже на фоне Златана.

twit text — LA Kings (@LAKings) 6 апреля 2018 г.

Скандалит

В матче против «Монреаля» Ибрагимовичу посмел наступить на ногу полузащитник Майкла Петрассо, за что тут же получил от Златана по уху. Пострадавший охотно завалился на траву, швед сделал то же самое. Обычная современная комедия футбольных единоборств. Ибре приседания на траву не помогли – после видеопросмотра его выгнали с поля.

twit text — Major League Soccer (@MLS) 21 мая 2018 г.

Снимается в рекламе

«Чемпионат мира без меня даже ни к чему смотреть, – уверяет на собственной пресс-конференции Златан. – Я отберусь на него самостоятельно и буду доминировать! Правила? Они для обычных игроков, а я – Златан!». После этого Ибрагимович уходит в автобус со львом, где садится на свой трон. Для тех, кто видел этот ролик, 40 секунд жизни даром не прошли.

Критикует Дешама

«Отсутствие Карима Бензема в сборной – это ненормально. Это один из лучших в мире футболистов, он, выиграл Лигу чемпионов в «Реале». Если тренер принимает решение, что Бензема недостаточно хорош для этой команды, значит этого тренера здесь не должно быть, а Бензема должен», – заявил Ибрагимович.

Примерно через месяц Дешам со сборной Франции выиграл чемпионат мира.

Болеет за сборную

Хоть на ЧМ Ибру и не взяли, сборную своей страны он поддерживал, хотя и приправлял свои интервью фразами наподобие «я чувствовал, что могу играть намного лучше, чем они». Поддержку выражал обычно в инстаграме или с помощью такого видео:

text Публикация от text (@iamzlatanibrahimovic) 18 Июн 2018 в 2:57 PDT

Спорит

На ЧМ-2018 шведов без Ибрагимовича в восьмерке лучших никто не ждал, но они туда вышли и угодили прямиком на Англию. Ибра поспорил на исход с Дэвидом Бекхэмом.

«Если победит Англия, я оплачу тебе ужин в любом ресторане мира. Если же выиграет Швеция, ты купишь мне в магазине IKEA все, что я захочу», – написал Златан.

«Если победит Швеция, я куплю тебе в IKEA все, что тебе нужно для нового дома в Лос-Анджелесе. Но если выиграет Англия, я хочу, чтобы ты пришел на ее матч на «Уэмбли» в ее футболке и в перерыве игры насладился рыбой и картошкой фри», – ответил Бекс.

Англичане, не особо напрягаясь, выиграли 2:0, так что придется Ибрагимовичу болеть за Англию на «Уэмбли». Что он сам и подтвердил после игры в инстаграме.

Показывает красоту на тренировках

Казалось бы, не такой уж хитроумный удар, да и в такой ситуации – едва ли не самое очевидное решение, но гол пяткой от Златана все-таки смотрится по-особому.

twit text — LA Galaxy (@LAGalaxy) 7 июня 2018 г.

Рубится в Fortnite

Футболисты очень любят эту игру, и мы уже подробно писали, почему. Она популярна до такой степени, что игрокам сборной Германии по ночам на базе в Ватутинках даже отрубали интернет, чтоб те не сбивали режим и не летели к компьютерам. Гризманн и Месси плясали после голов, намекая на Fortnite. В общем, популярность у игры колоссальная.

Ну как такое могло пройти мимо Златана? Он тоже зарубился со своим братом.

Показывает, как нужно дебютировать

«В Англию я переехал в инвалидной коляске и покорил ее спустя 3 месяца. Теперь лев снова голоден», – сообщил Ибрагимович, прибыв в Америку. Он сыграл свой первый матч в МЛС сразу же в дерби, где его команда горела 0:3. Дальше было нечто феерическое.

1:3 – гол своей команды Ибра увидел со скамейки.

2:3 – он к этому времени уже вышел на поле, так что поздравил партнера по команде.

3:3 – Златан запулил мяч издалека и забил шикарный гол.

twit text — Jesse Foster (@Jesse__Foster) 31 марта 2018 г.

4:3 – Победный гол Златана в добавленное время. Победа в дерби после 0:3, немыслимый старт, в общем, полный набор. Кто еще может так дебютировать?

Продолжает исправно колотить голы

twit text — Major League Soccer (@MLS) 31 марта 2018 г.

4:3, так закончился еще один матч – в нем Ибрагимович оформил свой первый хет-трик в МЛС, пока мы спали.

Итого: 17 матчей, 15 голов, 4 голевые передачи. Чаще Ибры в МЛС забивает только венесуэлец Мартинес, но он и сыграл почти на 700 минут больше шведа. Златан делит третье место с Давидом Вильей по количеству ударов в среднем за игру. Его клуб в западной конференции занимает третье место, отставая от лидирующего «Далласа» на семь очков (у «Гэлакси» еще и на игру больше). После тех 4:3 в дерби команда проиграла пять матчей из шести, но затем в последующих 12 играх уступила лишь однажды.

«Им повезло, что я не приехал сюда 10 лет назад. Сейчас был бы здесь президентом», – еще одна известная фраза Ибрагимовича. На завоевание местной лиги хватило пары месяцев.

Футболисты сходят с ума от компьютерной игры. Там надо убивать и танцевать

Златан наденет форму Англии. Он проспорил Бекхэму