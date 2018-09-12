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    Высший совет спорта Испании и ФИФА выступают против проведения матча «Жирона» – «Барселона» в США

    Высший совет спорта Испании не хочет, чтобы матч 21-го тура Примеры «Жирона»«Барселона» проводился в США.

    Ранее Ла Лига подписала контракт на проведение игр Примеры на территории Северной Америки. При этом ее президент Хавьер Тебас не посоветовался ни с Ассоциацией футболистов Испании, ни с Королевской испанской федерацией футбола. Это вызвало возмущение у футболистов, которые теперь готовы бойкотировать матчи чемпионата.

    Вчера Ла Лига, «Жирона» и «Барселона» подали официальные заявки на проведение матча в Майами.

    Высший спортивный орган Испании имеет поддержку председателя правительства страны Педро Санчеса. ФИФА также не нравится эта идея, как и КОНКАКАФ [конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, в которую входит Футбольная Ассоциация США].

    Источник: AS

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    12.09.2018 16:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 сентября 2018, 18:20

      Тебас попёр в открытую против всех? Зачем? Или он думал, что ему всё легко сойдёт с рук. Я бы ещё понял, когда чиновники между собой вась-вась, чтобы бабло заграничное получить и поделить, но вот так внаглую продвигать личные интересы на таком уровне?
      Хмм...

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