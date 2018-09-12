Высший совет спорта Испании и ФИФА выступают против проведения матча «Жирона» – «Барселона» в США

Высший совет спорта Испании не хочет, чтобы матч 21-го тура Примеры «Жирона» – «Барселона» проводился в США.

Ранее Ла Лига подписала контракт на проведение игр Примеры на территории Северной Америки. При этом ее президент Хавьер Тебас не посоветовался ни с Ассоциацией футболистов Испании, ни с Королевской испанской федерацией футбола. Это вызвало возмущение у футболистов, которые теперь готовы бойкотировать матчи чемпионата.

Вчера Ла Лига, «Жирона» и «Барселона» подали официальные заявки на проведение матча в Майами.

Высший спортивный орган Испании имеет поддержку председателя правительства страны Педро Санчеса. ФИФА также не нравится эта идея, как и КОНКАКАФ [конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, в которую входит Футбольная Ассоциация США].