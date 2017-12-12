Главные вопросы к чемпионату России. Ответы – весной

Премьер-лига уходит на перерыв, но остается много нерешенных интриг.

«Локомотив» – чемпион?

Восемь очков преимущества – весомый отрыв за десять туров до окончания чемпионата. Весной «Локомотиву» предстоят игры с «Зенитом» и «Спартаком», в которых все и разрешится. Только один раз в чемпионате по системе «осень-весна» зимний чемпион не становился итоговым. Десять побед подряд принесли ЦСКА трофей в сезоне-2013/14. Сейчас на всех лидеров будет давить еврокубковая весна с лишними матчами в Лиге Европы. Семин требует от руководства «Локомотива» фору. Боится, что преимущества не хватит.

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У ЦСКА появится нападающий?

Витиньо наколотил семь голов в двадцати матчах, но больше не считается форвардом. Гончаренко использует бразильца в оттяжке, потому что там меньше давят физически. Жамалетдинов принес армейцам победу в Перми, и с тех пор в Премьер-лиге не забивал. Обладатель «Первой пятерки» Чалов отметился только двумя ассистами. С такой статистикой нападающих думать о чем-то нормальном сложно. Гончаренко нашел решение, передвинув в атаку опорника Вернблума. Тот помог команде голами, но провал в матче со «Спартаком» – нежелательные последствия такой рокировки. ЦСКА все еще нужен новый форвард, а впереди зимнее трансферное окно.

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«Зенит» отдаст Дзюбу конкурентам?

Дзюба не играет в «Зените», отказывается от любых интервью, но по-прежнему никуда не уходит. Летом на Артема претендовали «Локомотив» и «Фенербахче». Переговоры провалились, а всю осень Дзюба просуществовал на скамейке. Редкие выходы принесли Артему только один забитый мяч. «Зенит» на место большого форварда уже взял Антона Заболотного из «Тосно». Место в команде Дзюба теряет, но пока не видно перспектив в поисках нового клуба. Усиливать главных соперников «Зенит» вряд ли захочет, а другие команды Дзюбу не потянут.

Лига потеряет звезд?

«Челси» хочет купить Головина, «Боруссия» – Смолова, а «Ливерпуль» смотрит на Промеса. Главные футболисты Премьер-лиги могут уехать из России уже зимой, но пока вероятность таких событий слишком мала. Бабаев рассказал, что ЦСКА не получал от «Челси» конкретного предложения. У «Боруссии» сменился главный тренер. «Ливерпуль» все еще надеется сохранить Коутиньо хотя бы до конца сезона. «Спартак» замену Промесу все равно ищет, но вряд ли что-то изменится прямо сейчас.

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«Спартак» на что-то претендует?

«Спартак» в первой половине сезона больше удивлял негативно. Чудовищный разгром в Санкт-Петербурге, потери очков в почти победных матчах. Команда Карреры испытывала проблемы с физикой и травмами, но к перерыву в чемпионате удалось все исправить. Важные победы над «Зенитом» и ЦСКА вернули «Спартак» в титульную гонку. Весной команда может все потерять, либо побороться за защиту трофея. Болельщики точно не хотят ждать следующего чемпионства еще 16 лет.

Слуцкий вернется в РФПЛ?

Англичане точно не будут скучать по Слуцкому. Он довел «Халл Сити» до борьбы за выживание в Чемпионшипе. Владельцы выделяли скудные ресурсы, а в нужный момент Слуцкого не поддержали. Теперь российский тренер с трибун смотрит матчи ЦСКА, но бывшему клубу уже не нужен. Роман Абрамович готов предложить Слуцкому один из постов в «Челси». Это точно будет не тренерская работа. Пока Леонид Слуцкий – самый загадочный тренер российского футбола. Кажется, свое дальнейшее занятие не представляет даже он сам.

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Кто преподнесет сюрприз?

«Уфа», «Арсенал» и «Урал» в осенней половине сезона удивляли по-разному. «Урал» прямо сейчас остается самой ничейной командой чемпионата. Ровно в половине сыгранных матчах команда Тарханова брала одно очко. Загадочная «Уфа» Семака чередовала успешные матчи с провальными, но закончила отрезок на шестом месте. «Арсенал» выдал сенсационные победы над «Зенитом» и ЦСКА. Божович раскрыл нападающего Джорджевича, а «Арсенал» ушел от борьбы за выживание. Каждый сезон в чемпионате России какая-то команда радует сюрпризами . Теперь претендентов на сенсацию сразу трое.

«Краснодар» уволит Шалимова?

Возможным местом работы Слуцкого мог бы стать «Краснодар», но Галицкий по-прежнему верит в Шалимова. Против тренера уже открыто выступают даже болельщики, а команда потом выдает победную серию. «Краснодар» спасают только результаты. Без красивой игры и с поражениями от всех лидеров команда все равно претендует на место в Лиге чемпионов. «Краснодар» вытаскивают несколько качественных игроков. Шалимов уже не может дать команде что-то новое. Галицкого пока все устраивает.

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«Динамо» не вылетит?

Московское «Динамо» наконец-то расплатилось с футболистами. В новый год команда войдет без долгов по зарплатам и премиальным. Скоро должен восстановиться Панченко, а зимой динамовцы могут прикупить Бадибангу. Этот полузащитник феерил в Лиге Европы в матчах с «Локомотивом». Усиление «Динамо» необходимо. К зиме клуб пришел на 12-м месте. Зона прямого вылета осталась всего в трех очках позади. Голкипер команды Антон Шунин уже признавался, что скучает по победным временам. Сейчас «Динамо» о них только мечтает.

Что будет с «Рубином»?

«Рубин» занимают не свою позицию в чемпионате», – рассуждал защитник Моритц Бауэр. У команды серьезные финансовые проблемы, поэтому зимой точно последуют продажи. «Рубин» потеряет в качестве, но должен сильно прибавлять в результатах. Сейчас команда идет в Премьер-лиге только одиннадцатой. Место в шестерке – максимальная перспектива «Рубина» на оставшуюся часть сезона. Для этого Курбану Бердыеву придется постараться и снова научить Сердара Азмуна забивать больше одного гола за полгода. Потенциальный лидер клуба отличился до зимы только один раз.