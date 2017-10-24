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    Шалимова пора увольнять. «Краснодар» очень плох


    4.1
    Голосов: 10
    24.10.2017 15:55
    У клуба худшая серия поражений в истории. Перестал забивать даже Смолов.

    «Краснодар» приехал в Москву за ничьей, но не смог взять даже очко. «Локомотив» легко забил два в ворота команды, где шел вперед один Федор Смолов. «Клуб эмоционально опустошен. Нужно подключить всех. Сегодня проблема была в расстановке, поэтому у нас не было моментов», – оправдывался Шалимов. В восьми матчах этого чемпионата Смолов выдал четыре мяча. Весь «Краснодар» при этом не забивает уже четыре игры. Против «Локомотива» команда Шалимова нанесла пять ударов. Только один из них долетел до створа.

    «Решать, оставлять ли Игоря Шалимова на посту главного тренера, будет Сергей Галицкий. Наверное, после этого матча он задумается о будущем Шалимова», – говорит бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко. Против Шалимова все результаты «Краснодара» в ключевых матчах сезона. Клуб уже вылетел из Кубка России, проиграв «Томи». В Лиге Европы «Црвена Звезда» уделала «Краснодар» еще в раунде плей-офф. «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» – все игры прямым конкурентам коллектив Шалимова проиграл.

    У владельца «Краснодара» Галицкого существуют проблемы с бизнесом. Его прибыль от сети «Магнит» за последний квартал упала на 53,3%. При этом Галицкий все равно продолжает развивать инфраструктуру «Краснодара». Возле стадиона уже открыли зеленую зону. «Краснодар» – важный актив для Галицкого, от которого он не откажется. Но с текущим составом, трансферами и тренерским штабом клуб не может двинуться дальше борьбы за Лигу Европы. Концовку предыдущего сезона «Краснодар» Шалимова провалил, хотя мог попасть в Лигу чемпионов. Прогресса нет.

    Шалимов валит все на игроков. «Идти в лидерах – серьезная проблема для футболистов среднего уровня», – оправдывался тренер, когда «Краснодар» неожиданно проиграл «Арсеналу». По-настоящему высококлассных игроков в составе «Краснодара» действительно нет. Клуб провалил летнее окно, не добавив к сохранению Смолова ни одного крутого актива. За молодого Вандерсона отдали «Зальцбургу» восемь миллионов евро. Но главный летний трансфер «Краснодара» пока отметился только двумя мячами в ворота «Анжи». Играть по 90 минут и нормально созидать Шалимов ему не дает.

    «Краснодар» в своей недолгой истории никогда не проигрывал пять матчей подряд. Теперь это случилось. В 2016 году клуб впервые понес убытки. Расходы растут, но спортивная составляющая не прогрессирует. На это фоне интересно смотрятся 13 миллионов рублей, которые «Краснодар» потратил на систему видеоповторов. По плану развития в этом сезоне клуб должен был сделать решающий шаг и попасть в Лигу чемпионов. Тогда бы у Галицкого возникла мотивация сделать команду еще сильнее. Текущие результаты намекают, что этого уже не добиться.

    Кумана уволили из «Эвертона» после ужасного старта сезона. Ситуация с Шалимовым и «Краснодаром» очень напоминает то, что происходит внутри английского середняка. Впереди вторая половина, где все еще можно поправить. Пока же до лучшего бомбардира не доставляют мяч, а талантливые легионеры не понимают, в какой футбол играет их команда. И виноват в этом главный тренер.

    «Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 10
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +68048

      portero 25 октября 2017, 12:20

      шалимов наигрывает молодёжь, только где? из кубков повылетали в чемпе опа, мотиватор из него никакой

      0
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      Рейтинг: +68048

      portero > altair2004 26 октября 2017, 11:54

      там тренер другой у молодежки

      0
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      Рейтинг: +10

      khaundan 25 октября 2017, 12:03

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      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 октября 2017, 09:15

      Да видно было, что Шалимов жил на наработках Кононова с самого начала, но все уже нужно что то свое, а его то НЕТ....

      5
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      Рейтинг: +198

      ded-53 25 октября 2017, 07:12

      Да, судьба Шалимова видимо предрешена

      0
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      Рейтинг: +1389

      brhr 25 октября 2017, 05:42

      Краснодар сдал позиции..

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      Рейтинг: +1071

      Сержтир 25 октября 2017, 00:52

      Больше похоже что игроки его сплавляют в надежде что придёт волшебник и они сразу по другому заиграют пускай не обманываются пахать на поле надо а не ждать чуда

      0
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      Рейтинг: +22

      Да не знаю даже 25 октября 2017, 00:52

      Смолов ответил на вопрос журналиста о Шалимове:
      -" Я считаю что он сильный тренер, но всех пугает его лысина, каждый раз когда мы отрабатываем какие то приемы на тренировках и появляется лысина Шалимова, мы начинаем нервничать, а еще он часто бьет Жоазинью, и заставляет в маленького сына Гранквеста раздеваться до гола и смотреть как он бьет Жоазинью...
      Так же Смолов добавил:
      -" Я считаю что Краснодар мог бы возглавить Подберезкин, хоть он и слишком юн для тренерского цеха, но у него отличные волосы, он блондин, и нашей команде очень важно...

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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 > Да не знаю даже 25 октября 2017, 09:46

      это Феде шампусик в головёнку ударил или моча?

      0
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 25 октября 2017, 00:06

      Регресс на лицо, Шалимов проваливается в Краснодаре. И это было ещё видно в прошлом сезоне, только благодаря осечке Ростова быки смогли занять 5 место и попасть в еврокубки. Но в этом сезоне и с еврокубков вылетели и с Кубка России. Если клуб хочет бороться за попадание в четверку, то тренера нужно менять.

      1
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      Рейтинг: +7068

      Красногорск_Фан 24 октября 2017, 22:57

      А какие тренерские решения Шалимова запомнились и принесли ощутимый результат (игрокам, журналистам, авторитетам)? Владелец клуба- адекватый. Стадион - супер. Игроки- супер. Уверен- Юрий Палыч с такими был бы еще выше. Вывод - тренер не то.

      3
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      Рейтинг: +1400

      Taps 24 октября 2017, 21:59

      Будут приглашать Слуцкого.

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