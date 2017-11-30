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    • Везде слухи о трансфере Смолова в Европу. Помогите разобраться

    Везде слухи о трансфере Смолова в Европу. Помогите разобраться


    1.2
    Голосов: 5
    30.11.2017 08:25
    У лучшего русского нападающего есть множество предложений из Европы. В том числе совсем фантастические.

    Кто интересуется Смоловым?

    Только за последнюю неделю в прессу просочились слухи об интересе к Смолову со стороны пяти европейских клубов. Федором предметно интересуются «Вест Хэм», «Наполи», «Шальке», «Байер» и (по данным испанской Marca) мадридский «Реал».

    Кроме того, существует внимание «Фенербахче», но, учитывая готовящиеся предложения от клубов из топ-5, форвард «Краснодара» вряд ли будет рассматривать турецкий вариант.

    Сколько европейские клубы готовы предложить за Смолова?

    Сделка с «Вест Хэмом» обогатит Сергея Галицкого на 15 миллионов фунтов, сделка с «Наполи» – на 20-25 миллионов евро. Нынешняя цена Смолова (по данным transfermarkt.com) – 12 миллионов евро, так что «Краснодар» точно не продешевит. Тем более, Федор уже не так молод: в 27 лет либо наконец-то уезжают в Европу, либо идут по пути Акинфеева и Березуцких.

    Кстати, 20 миллионов евро за Смолова готов предложить и «Зенит», но мнение самого игрока насчет этой перспективы неизвестно. В РФПЛ он уже добился многого, но все еще не становился чемпионом. При этом тот же «Вест Хэм» сейчас активно сражается за выживание в АПЛ, так что при переезде в Англию Федор резко поменяет привычную борьбу за медали на подвал турнирной таблицы.

    Интерес «Реала» – это действительно правда?

    Если вы верите Marca, то да. Федор вошел в шорт-лист мадридского суперклуба, где также значатся Мауро Икарди, Алексис Санчес и Тимо Вернер. Трансферный приоритет «Реала» – Икарди, но в случае неудачи в переговорах с аргентинским бомбардиром Мадрид может прийти за Смоловым. Скаутов победителя Лиги чемпионов наверняка впечатлил дубль нашего нападающего в ворота Де Хеа в недавнем товарищеском матче.

    Кстати, неделю назад глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы Смолова, провел встречу с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом. О чем они говорили – загадка, но можно предположить, что фамилия Смолова в ходе беседы все-таки прозвучала.

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    Публикация от @prosportsmanagement

    Как к потенциальному трансферу Смолова относятся фанаты «Реала»?

    На их взгляд, это не очень удачная идея. Marca провела на своем сайте опрос о том, какого форварда болельщики «сливочных» хотят видеть в команде. Самым желанным вариантом фанаты выбрали Икарди, на втором месте – Санчес, на третьем – Вернер. Фигуре Смолова отдали предпочтение всего 7% проголосовавших – странно, что не меньше, ведь для испанского зрителя Федор это настоящий ноунейм, особенно по сравнению со звездами из «Интера» и «Арсенала».

    А что думают эксперты?

    Валерий Карпин считает, что Смолову по силам играть за «Реал» некоторые матчи. «Смолов бы играл. Какие-то игры, может быть, играл бы», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

    А вот Дмитрий Кузнецов (бывший защитник сборной России, поигравший в Примере) по-настоящему верит в Федора: «Видимо, скауты действительно отслеживают Смолова. Просто так об интересе говорить не стали бы. А раз отслеживают, значит, считают, что он сможет встроиться в систему «Реала» и подойти под стиль. У них хороший контроль мяча, они не бьют и не пуляют, куда попало. Смолов, как раз и привыкший играть в комбинационный футбол в «Краснодаре», и в «Реале» не затерялся бы».

    Впрочем, встречаются и противоположные мнения:

    А реакция у всех одна:

    [poll id=1493]

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Чемпионат.ру, Global Look Press
    Рейтинг: 1.2 Голосов: 5
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    Комментарии (26)
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    OfaZavr
    1512034516
    В интерес со стороны Байера, Шальке, Вест Хэма ну и с натяжкой Наполи поверить можно, но в интерес Реала точно нет это - бред,утка и тому подобное.
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    alex1951
    1512034616
    ,,Интерес есть,,....... Нужно понять,что интерес - это еще не контракт... Считаю ,что любое предложение за счастье и не надо ломаться. Не так часто и предлагают,но это мое мнение.
    Ответить
    Геннадий Бирюков
    1512035768
    Феде надо срочно ехать в Европу, до уровня Реала конечно далеко, но немецкие клубы и Наполи очень даже серьезный уровень с хорошей конкуренцией.
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    polt
    1512037947
    Уедет-пропадет. 27лет - играть уже не так долго. Съездить на год-два и вернуться, как уже пробовали некоторые. Поздно пить боржоми, доигрывал бы уже дома.
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    Федорыч-НН
    1512040984
    В Турции и Англии не хр. делать. Германия интересный вариант, и клубы достаточно сильные, но и только. В еврокубках играют от случая к случаю. Идеальный вариант - Наполи. Клуб показывает интересный комбинационный футбол, что полностью подходит Федору, нет упора на физику, что характерно для немецких команд и команда в последние годы регулярно играет в еврокубках. Про Реал даже и говорить нечего. Если и возьмут, то прочно усадят на лавку в качестве третьего запасного (как Черышева в свое время), а сами продолжат поиски "звездного" нападающего.
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    Smoking_dog
    1512042836
    Вест хэм или шальке подойдёт
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    Dizayner
    1512043262
    на самом деле, почему бы и нет? вон Бензема, стабильности никакой, а сколько лет играет, почему бы Смолову не заиграть? вполне по силам, я считаю
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    ruverzema29rus
    1512051604
    старый
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    giluxa1963
    1512058322
    новость про Реал из серии неуловимого Джо
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    АИН-27
    1512146172
    Реал? Смешно! Смолов не молод, он легионер для Испании, не является поп-игроком, благодаря которому они продадут кучу атрибутики, рекламы и пр.
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