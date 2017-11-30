Везде слухи о трансфере Смолова в Европу. Помогите разобраться

Кто интересуется Смоловым?

Только за последнюю неделю в прессу просочились слухи об интересе к Смолову со стороны пяти европейских клубов. Федором предметно интересуются «Вест Хэм», «Наполи», «Шальке», «Байер» и (по данным испанской Marca) мадридский «Реал».

Кроме того, существует внимание «Фенербахче», но, учитывая готовящиеся предложения от клубов из топ-5, форвард «Краснодара» вряд ли будет рассматривать турецкий вариант.

Сколько европейские клубы готовы предложить за Смолова?

Сделка с «Вест Хэмом» обогатит Сергея Галицкого на 15 миллионов фунтов, сделка с «Наполи» – на 20-25 миллионов евро. Нынешняя цена Смолова (по данным transfermarkt.com) – 12 миллионов евро, так что «Краснодар» точно не продешевит. Тем более, Федор уже не так молод: в 27 лет либо наконец-то уезжают в Европу, либо идут по пути Акинфеева и Березуцких.

Кстати, 20 миллионов евро за Смолова готов предложить и «Зенит», но мнение самого игрока насчет этой перспективы неизвестно. В РФПЛ он уже добился многого, но все еще не становился чемпионом. При этом тот же «Вест Хэм» сейчас активно сражается за выживание в АПЛ, так что при переезде в Англию Федор резко поменяет привычную борьбу за медали на подвал турнирной таблицы.

Интерес «Реала» – это действительно правда?

Если вы верите Marca, то да. Федор вошел в шорт-лист мадридского суперклуба, где также значатся Мауро Икарди, Алексис Санчес и Тимо Вернер. Трансферный приоритет «Реала» – Икарди, но в случае неудачи в переговорах с аргентинским бомбардиром Мадрид может прийти за Смоловым. Скаутов победителя Лиги чемпионов наверняка впечатлил дубль нашего нападающего в ворота Де Хеа в недавнем товарищеском матче.

Кстати, неделю назад глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы Смолова, провел встречу с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом. О чем они говорили – загадка, но можно предположить, что фамилия Смолова в ходе беседы все-таки прозвучала.

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Как к потенциальному трансферу Смолова относятся фанаты «Реала»?

На их взгляд, это не очень удачная идея. Marca провела на своем сайте опрос о том, какого форварда болельщики «сливочных» хотят видеть в команде. Самым желанным вариантом фанаты выбрали Икарди, на втором месте – Санчес, на третьем – Вернер. Фигуре Смолова отдали предпочтение всего 7% проголосовавших – странно, что не меньше, ведь для испанского зрителя Федор это настоящий ноунейм, особенно по сравнению со звездами из «Интера» и «Арсенала».

А что думают эксперты?

Валерий Карпин считает, что Смолову по силам играть за «Реал» некоторые матчи. «Смолов бы играл. Какие-то игры, может быть, играл бы», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

А вот Дмитрий Кузнецов (бывший защитник сборной России, поигравший в Примере) по-настоящему верит в Федора: «Видимо, скауты действительно отслеживают Смолова. Просто так об интересе говорить не стали бы. А раз отслеживают, значит, считают, что он сможет встроиться в систему «Реала» и подойти под стиль. У них хороший контроль мяча, они не бьют и не пуляют, куда попало. Смолов, как раз и привыкший играть в комбинационный футбол в «Краснодаре», и в «Реале» не затерялся бы».

Впрочем, встречаются и противоположные мнения:

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А реакция у всех одна:

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