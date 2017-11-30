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Везде слухи о трансфере Смолова в Европу. Помогите разобраться

Кто интересуется Смоловым?

Только за последнюю неделю в прессу просочились слухи об интересе к Смолову со стороны пяти европейских клубов. Федором предметно интересуются «Вест Хэм», «Наполи», «Шальке», «Байер» и (по данным испанской Marca) мадридский «Реал».

Кроме того, существует внимание «Фенербахче», но, учитывая готовящиеся предложения от клубов из топ-5, форвард «Краснодара» вряд ли будет рассматривать турецкий вариант.

Сколько европейские клубы готовы предложить за Смолова?

Сделка с «Вест Хэмом» обогатит Сергея Галицкого на 15 миллионов фунтов, сделка с «Наполи» – на 20-25 миллионов евро. Нынешняя цена Смолова (по данным transfermarkt.com) – 12 миллионов евро, так что «Краснодар» точно не продешевит. Тем более, Федор уже не так молод: в 27 лет либо наконец-то уезжают в Европу, либо идут по пути Акинфеева и Березуцких.

Кстати, 20 миллионов евро за Смолова готов предложить и «Зенит», но мнение самого игрока насчет этой перспективы неизвестно. В РФПЛ он уже добился многого, но все еще не становился чемпионом. При этом тот же «Вест Хэм» сейчас активно сражается за выживание в АПЛ, так что при переезде в Англию Федор резко поменяет привычную борьбу за медали на подвал турнирной таблицы.

Интерес «Реала» – это действительно правда?

Если вы верите Marca, то да. Федор вошел в шорт-лист мадридского суперклуба, где также значатся Мауро Икарди, Алексис Санчес и Тимо Вернер. Трансферный приоритет «Реала» – Икарди, но в случае неудачи в переговорах с аргентинским бомбардиром Мадрид может прийти за Смоловым. Скаутов победителя Лиги чемпионов наверняка впечатлил дубль нашего нападающего в ворота Де Хеа в недавнем товарищеском матче.

Кстати, неделю назад глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы Смолова, провел встречу с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом. О чем они говорили – загадка, но можно предположить, что фамилия Смолова в ходе беседы все-таки прозвучала.

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Как к потенциальному трансферу Смолова относятся фанаты «Реала»?

На их взгляд, это не очень удачная идея. Marca провела на своем сайте опрос о том, какого форварда болельщики «сливочных» хотят видеть в команде. Самым желанным вариантом фанаты выбрали Икарди, на втором месте – Санчес, на третьем – Вернер. Фигуре Смолова отдали предпочтение всего 7% проголосовавших – странно, что не меньше, ведь для испанского зрителя Федор это настоящий ноунейм, особенно по сравнению со звездами из «Интера» и «Арсенала».

А что думают эксперты?

Валерий Карпин считает, что Смолову по силам играть за «Реал» некоторые матчи. «Смолов бы играл. Какие-то игры, может быть, играл бы», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

А вот Дмитрий Кузнецов (бывший защитник сборной России, поигравший в Примере) по-настоящему верит в Федора: «Видимо, скауты действительно отслеживают Смолова. Просто так об интересе говорить не стали бы. А раз отслеживают, значит, считают, что он сможет встроиться в систему «Реала» и подойти под стиль. У них хороший контроль мяча, они не бьют и не пуляют, куда попало. Смолов, как раз и привыкший играть в комбинационный футбол в «Краснодаре», и в «Реале» не затерялся бы».

Впрочем, встречаются и противоположные мнения:

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А реакция у всех одна:

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Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Реал Вест Хэм Наполи Шальке-04 Байер Фенербахче Смолов Федор Санчес Алексис Икарди Мауро Вернер Тимо
Комментарии (26)
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oyabun
1512021512
Про интерес Реала посмешили конечно. ))
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REAL1902
1512021988
Он действительно может входить в какой-нибудь очень расширенный список, но Реал его не купит ни при каких обстоятельствах. Реалу нужен топ-форвард, так как Бензема, откровенно говоря, не тянет. Плюс не для кого не секрет что Реал чаще всего покупает игроков с именем, на рекламе которых можно заработать. А зачем им Смолов? Он ни топ-форвардом, ни звездой не является. Тем более для скамейки у Реала есть Майораль. В принципе мало чем уступающий Смолову, да еще и моложе.
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Spartanez 300
1512022194
Не плохо было бы Спартаку его подписать , однозначно усилит команду .
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BRO_football
1512029870
Чего тут разбираться?! Это просто пиарщики и агенты Смолова пытаются набить цену на него. Никто, кроме клубов среднего уровня не интересуется Смоловым.
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OfaZavr
1512034516
В интерес со стороны Байера, Шальке, Вест Хэма ну и с натяжкой Наполи поверить можно, но в интерес Реала точно нет это - бред,утка и тому подобное.
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Геннадий Бирюков
1512035768
Феде надо срочно ехать в Европу, до уровня Реала конечно далеко, но немецкие клубы и Наполи очень даже серьезный уровень с хорошей конкуренцией.
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polt
1512037947
Уедет-пропадет. 27лет - играть уже не так долго. Съездить на год-два и вернуться, как уже пробовали некоторые. Поздно пить боржоми, доигрывал бы уже дома.
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Федорыч-НН
1512040984
В Турции и Англии не хр. делать. Германия интересный вариант, и клубы достаточно сильные, но и только. В еврокубках играют от случая к случаю. Идеальный вариант - Наполи. Клуб показывает интересный комбинационный футбол, что полностью подходит Федору, нет упора на физику, что характерно для немецких команд и команда в последние годы регулярно играет в еврокубках. Про Реал даже и говорить нечего. Если и возьмут, то прочно усадят на лавку в качестве третьего запасного (как Черышева в свое время), а сами продолжат поиски "звездного" нападающего.
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Dizayner
1512043262
на самом деле, почему бы и нет? вон Бензема, стабильности никакой, а сколько лет играет, почему бы Смолову не заиграть? вполне по силам, я считаю
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giluxa1963
1512058322
новость про Реал из серии неуловимого Джо
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