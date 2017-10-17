Кто тащит «Севилью» наверх. Этих людей «Спартак» должен знать





Эдуардо Бериццо

Летом «Севилья» совершила рокировку на тренерском посту: Хорхе Сампаоли отправился в сборную Аргентины, а его место занял Эдуардо Бериццо. Тактика руководства клуба понятна: взять перспективного тренера, но который уже выстрелил на предыдущем месте работы. Таковым был и Сампаоли, зажигавший со сборной Чили. Бериццо же доходил с «Сельтой» до полуфинала Лиги Европы.

Эдуардо всегда полагал, что в игровой модели команды должен присутствовать баланс. В «Севилье» он использует высокий прессинг, блокируя соперника еще в середине поля. Схема 4-3-3 позволяет обеспечить подстраховку центральных полузащитников при ошибках в отборе и создать индивидуальную опеку. Грамотно поставленная защита – один из козырей Бериццо. В семи матчах этого сезона Примеры «Севилья» пропустила всего три гола, и два из них – на выезде с мадридским «Атлетико».

В атаке же «Севилья» действует агрессивно, зачастую с тремя нападающими. Двое из них обычно оттянуты назад. За счет трио центральных полузащитников удается оперативно доставить мяч на чужую половину поля, что связывает оборону с атакой.

Поэтому главная опасность нынешней «Севильи» кроется в большом объеме работы, которую выполняют андалузцы. Играть в такой темповой футбол в Испании могут только топовые команды. «Севилья» Бериццо энергична и опасна во всем.

Оскар Ариас

Вы наверняка помните, как прошлой весной все болельщики «Севильи» переживали по поводу ухода с поста команды спортивного директора Мончи. Функционер работал в клубе 17 лет, и за это время «Севилья» выиграла десять трофеев и пару раз вклинивалась в тройку сильнейших команд Испании. Мончи руководил всеми трансферными делами команды. Ему удавалось привлекать молодых и перспективных звезд, а затем еще и зарабатывать на их продажах. Теперь он ушел в «Рому», а его место занял Оскар Ариас – технический секретарь клуба, помогавший Мончи в последние несколько лет.

Прошедшим летом «Севилья» потратила 59 миллионов евро, но при этом заработала 83,5 миллиона. Нескольких важных игроков клуб потерял из-за окончания срока аренды, а некоторых – выгодно продал. Например, продажу Коноплянки в «Шальке» за 15 миллионов евро можно считать большой удачей. А вот потеря лидеров команды Иборры (в «Лестер») и Витоло (в «Атлетико») – серьезный удар по клубу. Зато андалузцы и «подняли» на этих трансферах свыше 50 миллионов евро.

Главными приобретениями прошлого межсезонья стали покупки Банеги из «Интера», Кьяера из «Фенербахче», Писсаро из «Тигреса» и Муньоса из «Сампдории». Проблема перед менеджментом клуба состояла в том, чтобы закрыть «дыры» в центре поля. Также нужно было хоть немного омолодить состав, поэтому клуб продавал игроков, которые близки к обществу «30 и более». Новая «Севилья» носится 90 минут без явной видимости усталости.

Ариас с поставленными задачами справился. Ему удалось вывести трансферную кампанию в «плюс», а также удлинить скамейку на каждую из позиций. И без Мончи «Севилья» смогла получить классное усиление. Эта команда по составу не уступает тому коллективу, который несколько раз побеждал в Лиге Европы.

Луис Муриэль

Главная надежда «Севильи» на ближайшие несколько сезонов. 26-летний колумбийский форвард предыдущие шесть лет выступал в Серии А за «Удинезе» и «Сампдорию» (кстати, в Генуе пересекался со спартаковским Фернандо). Руководство «Севильи» выложило за игрока 20 миллионов евро.

Его покупка – серьезный риск. Парень имеет большой опыт выступления на европейской арене, но при этом никогда не забивал за сезон более 11 мячей. Сомнительная статистика. Особенно если учитывать, что «Севилья» брала форварда для основы.

Тем не менее, Луис обладает несколькими важными характеристиками. Во-первых, он уверен в себе. Иногда на поле это переходит в эгоизм, но все-таки Муриэль – это командный игрок, не жалеющий мяча для партнеров. Во-вторых, он техничный и скоростной. Для темпового футбола «Севильи» – самое то. В-третьих, он универсален. Луис и бьет штрафные, и исполняет пенальти, и может забивать с любых позиций. Главный его козырь – ядерный удар в верхний ближний угол.

Пока колумбиец забил в Примере всего два гола – «Жироне» и «Малаге». Оба мяча достаточно примитивны и исполнены на технику в ближний угол. Но его хладнокровие поражает, а конкуренция в составе заставляет постоянно доказывать свою крутость.

У «Севильи» четкая система во всем. «Спартак» подобным не обладает. И в этом главная опасность всего противостояния для российского клуба.