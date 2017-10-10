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  • 11 хороших игроков, которых нет в списке «Золотого мяча». А зря

11 хороших игроков, которых нет в списке «Золотого мяча». А зря

Усман Дембеле («Барселона»)

Молодой полузащитник в том году наконец-то раскрылся, да еще и в дортмундской «Боруссии». Став одним из главных плеймейкеров чемпионата, летом он перебрался в «Барселону». Все наверняка помнят, как он неловко и откровенно нелепо чеканил мяч на своей презентации. Но теперь это не так важно. Спустя пару матчей Усман получил травму и теперь вернется в состав только к концу осени.

Боссы «Барселоны» уверены, что этот атлетичный и энергичный игрок станет заменой Неймару. Вот только организаторы «Золотого мяча» явно не верят в Дембеле.

Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»)

Отсутствие Ромелу в списке лучших – одна из главных загадок человечества. Совершенно непонятно, по каким причинам в числе номинантов есть Мане, но нет Лукаку. Форвард за космические деньги перешел из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», где шлифует гол за голом почти каждый матч. А про то, что он стал одним из самых огненных бомбардиров прошлого сезона в АПЛ, и говорить уже неприлично.

Наверное, Ромелу нужно еще сезон потащить на себе команду, чтобы на него обратили внимание. Шуметь в «Манчестер Юнайтед» и тянуть за собой напичканный звездами состав – такие вещи на «Золотом мяче» любят.

Алексис Санчес («Арсенал»)

Один из самых несчастных форвардов планеты. Имея в жизни все: дом в Лондоне, любовь миллионов чилийцев и крутых партнеров по команде – ты сезон за сезоном проваливаешься вместе со всем коллективом.

Вина ли Алексиса в том, что «Арсенал» в прошлом сезоне даже не попал в Лигу чемпионов? Конечно, нет. Но главный виновник продолжает застегивать пуховик на тренерском кресле, а чилиец – штамповать голы, думая о чем-то лучшем. Правда, слухи об интересе со стороны «Манчестер Сити» вскоре уже не будут казаться просто слухами.

Андреа Белоттти («Торино»)

Нападающий буквально за полтора года трансформировал свою карьеру, проделав путь от среднестатического форварда до звезды Серии А. «Торино» чудом удержало нападающего, хотя им в межсезонье интересовался «Милан».

Чтобы вы понимали масштаб действия, достаточно привести цифры: отступные за Андреа вскоре достигнут 100 миллионов евро. И да, Белотти забил в том сезоне в два раза больше, чем ваш Неймар.

Мауро Икарди («Интер»)

Мауро вполне можно сравнивать с Алексисом Санчесом – человек также тянет на себе команду-гранд (но это не точно), но это не дает должного результата для коллектива в целом. «Интер» пролетел с еврокубками, а Икарди остался в тени.

При этом все забывают о том, что Икарди сплотил команду, ведет ее в лидерах этого сезона и преодолел тяжелый период в отношениях с собственными фанатами. Теперь между аргентинцем и тиффози нет открытого конфликта. Хотя историю о жене Макси Лопеса никто не забыл.

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Еще одна неприятная неожиданность от организаторов премии. Полузащитник сделал как минимум две крутые вещи за этот год.

Во-первых, провел блестящий сезон за «Рому» и перешел в «Ливерпуль», где выполняет роль одного из главных в атаке наравне с Коутиньо. Во-вторых, стал национальным героем и добился с партнерами по команде выхода сборной Египта на чемпионат мира. А африканцы, напомним, не были на этом крупном спортивном форуме с 1990 года.

Марек Гамшик («Наполи»)

Несмотря на словацкий паспорт, он – настоящий неаполитанец, которого все-таки полюбили местные болельщики. Словак тянул свою команду к медалям чемпионата Италии и занял с ней третье место.

Блестящий универсал, который соблюдает баланс между «отдать» и «забить», при этом раскрывая таких форвардов, как Мартенса, который, кстати, есть в списке на «Золотой мяч». Здесь можно провести аналогию с ситуацией, которая была несколько лет назад. Тогда Месси взял «Золотой мяч», а его ассистент Иньеста остался в стороне. Но тот хотя бы дошел до лидирующей тройки претендентов.

Антони Модест («Тяньцзинь Цюаньцзянь»)

Модест – типичный консерватор европейского футбола. Всю жизнь гоняя за средние клубы Франции и Германии, Антони «выстрелил» в прошлом сезоне и стал ярчайшим бомбардиром Бундеслиги. Но «Кельн» захотел заработать на громкой статистике Модеста (да и сам форвард не был против) – и отправил в аренду в Китай.

Кстати, по окончании временного соглашения с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони подпишет полноценный контракт с китайцами, так и не сделав к 29 годам яркой карьеры в Европе. Но один блестящий сезон в Германии за ним точно останется.

Эмиль Форсберг («Лейпциг»)

Шведский полузащитник – настоящий трудяга, умеющий действовать по всему периметру поля. Благодаря его голевым передачам «Лейпциг» и сотворил чудо, заняв второе место в чемпионате Германии.

Форсберг всегда был вне информационного шума вокруг команды, но при этом выполнял потрясающий объем работы, оставаясь коллективным футболистом и связующим звеном коллектива. На это не могли не обратить внимание дома – теперь Эмиль один из лидеров новой сборной Швеции.

Габриэл Жезус («Манчестер Сити»)

Все помнят мем, где сверху фото Жезуса, на которой он подметает двор в 2014-м, а ниже фотка через пару лет, где он забивает голы в решающих встречах?

Габриэл за год смог вырасти в футболиста топ-уровня, приложив невероятные усилия и в клубе, и в сборной. К тому же, Габриэл проявил себя как сильный человек, восстановившись после тяжелой травмы. Скоро Жесус вернется, и в АПЛ станет жарче

Эран Захави («Гуанчжоу Фули»)

Что? Кто это вообще? Наверняка никто из вас не знает об этом парне. Но это ключевой игрок лидера чемпионата Китая и бешеный форвард, забивающий в национальном первенстве каждые 94 (!) минуты. Поглядите его хайлайты на Youtube – вы заметите, что израильтянин лупит из любых позиций и находит выход из любых точек чужой штрафной. Захави – доказательство того, что и в 30 лет можно по-настоящему жечь в не самой слабой лиге мира.

Все номинанты на «Золотой мяч». Вы за кого?

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Комментарии (25)
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УхоГорлоНос
1507630739
Не понимаю хайпа вокруг Лукаку. Он еще ничего не доказал, проведет ударно этот сезон в апл и лч - 100% на след год будет в 3ке призеров
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xColaz
1507630898
Искренне разочарован списком. Даже эмоций нет. Все плохо. После таких статей становится очевидно, что мир деградирует
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Danish Dynamite
1507631460
Где Эриксен?
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Михаил Шевченко
1507631674
А смысл от этих списков если мячик разыграют между собой всем известные португалец и аргентинец...
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forward33
1507632232
Кстати, Модест явно здесь не в тему)))Промес и это бы логичнее смотрелся в этом списке.
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карасевщина
1507635476
кокора
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insider_retro
1507637264
Первые 6 в тему (ну, может без Дембеле), остальные притянуты за уши...
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Yurini
1507654372
Вялый конечно списочек! Начало за здравие, а с середины уже не то... где еще такие как Гарри Кейн, Эден Азар да даже тот же Диего! Есть и еще много футболистов достойнее которые будут!
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XaXatyn
1507669811
Лукаку 100% должен быть в списке !
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serginho8
1507737965
Лукаку здесь причем ? он что за Эвертон забивал середнякам,что играя за Муму забивает также далеко не топ клубам. Вот пройдет этот сезон и будет видно достоин ли он быть в списке претендентов на ЗМ. Другое дело Кейн который забивает всем и всегда. Форсберг и Жезус тоже еще рано им быть в 30-ке лучших.

А Модест.... Вам самим не смешно?? Игрок уровня Бентеке, который за всю карьеру провел один более менее стабильный сезон и сразу должен быть в 30-ке лучших ?? просто ЛОЛ)еще бы Смолова сюда приписали, он хотя бы уже 2 сезона играет прилично)
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