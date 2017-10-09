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    Все номинанты на «Золотой мяч». Вы за кого?


    3.4
    Голосов: 8
    09.10.2017 21:40
    Объявлены 30 претендентов на престижную награду. Выбирайте самого достойного.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 8
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 октября 2017, 10:01

      Многие в списке не очень и достойны золотого мяча, но пусть бы уже кто-нибудь другой а не Месси или Роналду. Левандовски или Буффон например, но не Неймар.

      2
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      Рейтинг: +70744

      insider_retro 10 октября 2017, 09:23

      Да, порядка 5ти номинантов явно не из этой корзины...
      Если подход к выборам будет консервативен, на борьбы будет между Роналду и Месси...
      Если дунет ветер перемен, то может произойти и неожиданный выбор...
      Надеюсь, что Кевин де Брюйне или Левандовски вмешаются в распределение первенства!!...))

      2
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 10 октября 2017, 09:20

      Роналду и Месси задрали уже.....одни и те же)) Любой кроме них!

      3
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 10 октября 2017, 09:06

      Месси -без вопросов!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 октября 2017, 08:50

      Роналду- без вопросов.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 10 октября 2017, 08:25

      Странный перечень. Есть Джеко, Мане, Коутиньо и де Брюйне, но нет Эриксена, который их всех по игре и показателям давно переплюнул, да и клуб у него круче.

      1
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      Рейтинг: +168

      DQ1 10 октября 2017, 06:15

      Дайте уже наконец Буффону!!!

      6
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 10 октября 2017, 05:06

      Эх, опять Акинфеева нет. Ведь для многих в России он один из лучших вратарей мира....ну что ж так не везёт. Ну а если серьезно, то лучший конечно в этом году Роналду, без вопросов.

      2
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      Рейтинг: +246

      RLoko 10 октября 2017, 04:38

      Претендентов много а победитель уже известен

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 10 октября 2017, 01:53

      Все по известному сценарию...в этом году никто и рядом не приблизился к Роналдо, можно уже начинать поздравлять!!!

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