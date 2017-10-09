Все номинанты на «Золотой мяч». Вы за кого?

Многие в списке не очень и достойны золотого мяча, но пусть бы уже кто-нибудь другой а не Месси или Роналду. Левандовски или Буффон например, но не Неймар.
Многие в списке не очень и достойны золотого мяча, но пусть бы уже кто-нибудь другой а не Месси или Роналду. Левандовски или Буффон например, но не Неймар.
Да, порядка 5ти номинантов явно не из этой корзины...
Если подход к выборам будет консервативен, на борьбы будет между Роналду и Месси...
Если дунет ветер перемен, то может произойти и неожиданный выбор...
Надеюсь, что Кевин де Брюйне или Левандовски вмешаются в распределение первенства!!...))
Роналду и Месси задрали уже.....одни и те же)) Любой кроме них!
Месси -без вопросов!
Роналду- без вопросов.
Странный перечень. Есть Джеко, Мане, Коутиньо и де Брюйне, но нет Эриксена, который их всех по игре и показателям давно переплюнул, да и клуб у него круче.
Дайте уже наконец Буффону!!!
Эх, опять Акинфеева нет. Ведь для многих в России он один из лучших вратарей мира....ну что ж так не везёт. Ну а если серьезно, то лучший конечно в этом году Роналду, без вопросов.
Претендентов много а победитель уже известен
Все по известному сценарию...в этом году никто и рядом не приблизился к Роналдо, можно уже начинать поздравлять!!!