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  • «Чем похожи «Спартак» и такси?». Как соцсети реагируют на огненный матч «Спартака» и «Локо»

«Чем похожи «Спартак» и такси?». Как соцсети реагируют на огненный матч «Спартака» и «Локо»

Сегодня Селихов пропустил четыре. Начинаем переживать за его будущее.

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Это уже третье поражение «Спартака» в сезоне: 1:5 от «Зенита», 1:2 от ЦСКА, 3:4 от «Локо».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ужасная статистика.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ну да, и такие шутки будут.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Красноречивая картина.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Чемпионов России подвело удаление Самедова.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Так симулировал ли Самедов?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Что происходит с командой Карреры? Давайте разбираться.

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Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Глушаков Денис Адриано Луис Фернандеш Мануэль Коломейцев Александр Миранчук Алексей Баринов Дмитрий Промес Квинси
Комментарии (18)
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Dammit
1503163589
Как фанат Локо, радостный от победы своей команды, хочу сказать, что странная травля в сторону Спартака происходит. Не всё так ужасно. Нормально же играли, вдесятером тяжело половину матча играть, тем более против Локо, который сразу же после забитого мяча поймал кураж.
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Pangolin
1503164957
Закон сохранения удачи:"Если в одном сезоне вам дико везет, то в следующем лучше на поле не выходить"
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Freyd
1503165260
а какой же убогий был комментатор матча,этому Черданцеву не комментировать надо,а просто вести после футбола....
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OstavteLOKO_V_pokoe
1503165374
Матч хороший. Спартак, как действующий чемпион (!) играет немного бессовестно, и чья в этом вина уже не важно, важно игру исправлять. Громадную ошибку Карреры вижу в снятии Реброва после 5 мячей, этим он убрал лидера команды и надломил его психологически, дав понять, что пропускаешь 5 мячей и ты антигерой, это не правильно. Селихов пропустил 4. Сажать его теперь - значит сломать еще одного вратаря и лишится по сути вообще этой позиции в команде. Теперь по Локо. Дикий матч, особенно если сравнивать после игры с Тосно (кто смотрел. поймут). Палыч выдал правильные на 100% тренерские решения: 1) убрал из старта Ан. Миранчука, 2) сделал Фарфана ФРД, 3) выпустил Денисова Виталика. В этом было 60-70% успеха. К сожалению, но оно же и к счастью (нашему зрительскому), крупный счет говорит о огромном кол-ве ошибок команд, об этом говорил Семин после матча. Также верно он сказал и про отыгрыш за суперкубок. Всех болельщиков Локо с победой! Спартаку же возврата к чемпионской, стабильной игре. P.S. Старт чемпионата показывает, к сожалению, что чемпионство Спартака было в том числе из-за временного провала (массового!) в игре и трансферной политике других команд.
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Правдоруб100
1503167106
Спартак ОПУЩЕН на своё НЕчемпионское место! Скоро год, как об этом говорят ....
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Диктор
1503168992
Первый тайм когда играли в равных составах-все показал.А не удаление Алексея Миранчука это как раз и есть показатель матча.
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Харбор Вью
1503169216
Комментатор больше рекламировал фильм про Гоголя,чем матч.Как в известной юмореске про шпингалеты.
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Sviro
1503206176
"Великой" команде не до чемпионата - они всё ещё прошлогоднее чемпионство празднуют. Ибо в будущем - опять многолетний перерыв. Такого провала после чемпионства ещё ни одна команда не показываа!!!
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тщмек 19
1503266461
чемпионство Спартака строилось на итальянском допинге, как только ввели контроль, физика сошла на нет. Уберите допинг контроль, и Каррера снова сделает краснобелых чемпионами.
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salvor1986
1503280687
Что тут обсуждать? Выстрелила палка один раз 15 лет, все больше чуда не будет! Спам середняк РФПЛ и точка.
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