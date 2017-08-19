«Чем похожи «Спартак» и такси?». Как соцсети реагируют на огненный матч «Спартака» и «Локо»

Сегодня Селихов пропустил четыре. Начинаем переживать за его будущее.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Это уже третье поражение «Спартака» в сезоне: 1:5 от «Зенита», 1:2 от ЦСКА, 3:4 от «Локо».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ужасная статистика.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ну да, и такие шутки будут.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Красноречивая картина.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Чемпионов России подвело удаление Самедова.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Так симулировал ли Самедов?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Что происходит с командой Карреры? Давайте разбираться.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

[poll id=1373]