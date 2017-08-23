«В Украине по улицам ходят люди в военной форме. У нас в Швейцарии такого нет». Как живет соперник ЦСКА по Лиге чемпионов

Кровь барана и работа для мигрантов

− Ваша первая реакция, когда вы увидели, что в соперники «Янг Бойз» попадается российский ЦСКА?

− «О, черт! Нам опять предстоит сложная дорога в страну бывшего СССР». Честно, это было первое, о чем я подумал.

− Вам так часто приходится бывать в бывших союзных республиках?

− Да. Можно уже писать туристическую книгу о наших поездках по бывшему СССР. Мы были в Молдавии, где играли с кишиневским «Зимбру», летали в далекие Азербайджан и Казахстан на матчи с «Карабахом» и «Астаной», два последних года подряд в Лиге чемпионов жребий отправлял нас в Украину на «Шахтер» и «Динамо» Киев. Теперь вот Россия.

− Вам не нравится бывать в таких странах?

− Лично мне все равно куда лететь. Но я же не играю в футбол. А вот ребятам тяжело. Дальние дороги и перелеты сказываются на их физическом состоянии. Плюс акклиматизация, разница во времени. Все это сказывается на игре.

− Вы как человек из одной из самых благополучных стран мира часто удивлялись тому, что вы видели в этих странах?

− В Молдавии назначили дополнительное время и серию пенальти, но организаторы не думали, что будет овертайм, и его провели почти в темноте. А в Казахстане играли на ужасном синтетическом поле. Наши игроки делают подкат, а колено уже все разодрано и в крови. У нас на таких полях даже любители не играют. Удивили меня и мусульманские обычаи с зарезанными баранами и закапыванием их крови. В Украине было такое: едешь в автобусе на матч, а по улицам ходят люди в военной форме. У нас всего такого, конечно, нет.

− Тогда я знаю, что вас больше всего удивит в России. В Москве во всех низкооплачиваемых сферах труда работают только мигранты из более бедных стран, а у вас в стране я не видел ни одного иностранца, который работал бы даже дворником. Как такое возможно?

− Возможно, в Москве они работают нелегально. У нас же нет такого и никогда не было. Ни один работодатель не возьмет к себе человека, который будет работать нелегально. У нас очень сложно получить разрешение на работу. В большинстве случаев это можно сделать, только если ты действительно такой специалист, которых нет больше в этой сфере во всей Швейцарии.

− Но ведь это очень выгодно для бизнесменов. Условный приезжий готов работать официантом в кафе за условные две тысячи евро в месяц, а местному надо платить гораздо больше.

− Политика нашей страны против неквалифицированной рабочей силы из других государств. Да, приезжий готов работать за меньшие деньги − и это, с одной стороны, выгодно. Но выгодно это, только когда один бизнесмен платит условные две тысячи в месяц за ту же работу, за которую его конкурент платит четыре тысячи. Тогда первый выигрывает за год 26000. Но если они оба будут тратить на зарплаты одинаковую сумму, которая установлена на рынке труда, то это ставит их в одинаковые рамки и их прибыль абсолютно не зависит от издержек по заработной плате персонала.

Уровень ЦСКА и победная тактика

− С кем вам хотелось бы сыграть в плей-офф?

− Смотря с какой стороны на все смотреть. Если мы говорим о спортивном предпочтении, то оптимальный вариант – румынская «Стяуа» или чешская «Славия». При всем уважении к ним, играть с ними было бы легче, чем с «Ливерпулем». Англичане были бы худшим из всех вариантов. Но если рассматривать соперника для получения прибыли, то «Ливер» − лучший вариант. Мы заработали бы хорошие деньги на продаже трансляции домашнего матча, плюс к нам приехало бы много английских болельщиков, которые не жалеют свои деньги на покупку сувениров, атрибутики и билетов.

− Как тогда можно оценить вариант с ЦСКА? Что-то среднее?

− Можно сказать и так. ЦСКА и «Копенгаген» − это было среднее между «Стяуа» и «Славией» с одной стороны и «Ливерпулем» с другой.

− Букмекеры считают, что московский клуб фаворит и должен проходить в групповой этап Лиги чемпионов? У вас другое мнение?

− Почему же? Я согласен с букмекерами, что ЦСКА – фаворит нашей пары. У них больше опыта именно в матчах группового этапа Лиги чемпионов, они играют в этом турнире почти каждый год. Мы же никогда не играли в группе Лиги чемпионов. Да и по составу они нас превосходят. Стоимость всех футболистов этого российского клуба почти в четыре раза больше наших футболистов.

− Ваш клуб же два года подряд проходит ведущие украинские клубы.

− Я понимаю, что вы все сводите к тому, что в футбол играют не деньги, а люди. Но многие ли ставили на наш проход в ответных матчах, после того как мы проиграли в первых играх «Шахтеру» − 0:2 и «Динамо» − 1:3?

− Я был в Украине на этих матчах. Честно говоря, я до сих пор не могу понять, как вам удалось отыграться в Швейцарии.

− «Шахтер» нас недооценил, за что и поплатился. В первой игре они нас полностью переиграли, забили два гола, могли еще столько же положить, при этом сами не пропустили дома. Они приехали в Берн и понимали, что им нужен всего лишь один гол, и тогда нам уже надо забивать четыре, а это нереальная вещь. Они попытались все решить в первые минут 15-20, но мы выстояли, успокоили игру и соперника, показали им, что у них не идет игра и заставили их нервничать психологически. С «Динамо» была другая ситуация. Дома они также могли нас громить, а вот на выезд Киев приехал сразу играть на удержание домашнего преимущества, а после того, как пропустил первым быстрый гол, стал еще больше прижиматься к своим воротам. Считаю, что динамовцев мы полностью переиграли и прошли заслуженно, а ошибка их вратаря стала следствием нашего продолжительного давления и агрессивной игры в атаке.

− После матча с «Шахтером» читал в вашей прессе, что вы танцевали в обнимку с главным тренером прямо перед центральной трибуной. Это правда?

− Тогда эмоции были через край у всех. Это был один из самых громких успехов за всю историю нашего клуба.

− По вашим матчам в еврокубках можно сказать, что «Янг Бойз» − домашняя команда?

− Да, в гостях нам играть сложнее. При своих болельщиках и на нашем стадион мы гораздо сильнее.

Воспоминания о Думбия и диктатура «Базеля»

− ЦСКА хорошо успели изучить?

− Наши люди приезжали на все их последние матчи в чемпионате России.

− Можно сказать, что раньше вы уже были хорошо знакомы с руководством ЦСКА, когда продавали им своего форварда Сейду Думбия?

− Да, нам было очень приятно, что Сейду смог заиграть в ЦСКА и принес столько пользы своему новому клубу и сделал заодно хорошую рекламу нашему селекционному отделу.

− Почему у Думбия получилось в ЦСКА, но он не заиграл в «Роме»?

− Сложно ответить на этот вопрос. Возможно, не сложилось с одноклубниками, с главным тренером. Причин может быть много, и об этом лучше спросить у самого Сейду.

− Знаете, что ЦСКА в последнем туре обыграл своего самого принципиального соперника – «Спартак»? Это хорошо для «Янг Бойз» или нет?

− Сложно сказать. С одной стороны эта победа придаст им хороших и позитивных эмоций. Но с другой – матч получился для них сложным с затратой больших сил. Это уже хорошо для нас.

− А какое лично ваше мнение о ЦСКА?

− Хорошая команда. Один из лидеров российского чемпионата. Знаю, что у них много игроков вызывается в сборную России.

− Кого-то можете выделить отдельно?

− Мне очень нравится их главный тренер. Я следил за его работой еще в те года, когда он тренировал чемпиона Белоруссии. Он сделал тогда классную команду, выходил три раза в групповой этап Лиги чемпионов, обыгрывал «Баварию», играл вничью на выезде с «Ювентусом». Тогда это были невероятные сенсации.

− Ваш главный тренер знает, как играть против Виктора Гончаренко?

− Надеюсь на это. Наш Ади Хюттер тоже очень хороший специалист. Он понимает, что если выведет нашу команду в группу Лиги чемпионов и пройдет ЦСКА, то может получить предложение от более топового клуба, чем «Янг Бойз». Это очень хороший стимул.

− Не относите «Янг Бойз» к этой категории?

− Я не могу сказать, что мы топовый европейский клуб. Лично для меня в топе те, кто постоянно играет в Лиге чемпионов. «Янг Бойз» можно отнести к середнякам. Мы понимаем, что наш уровень – это ближе к Лиге Европы. Но в то же время и в Лиге чемпионов играет несколько клубов, которые не сильнее нас. Поэтому я не вижу причин, почему бы и нам не пробиться туда и не попробовать там свои силы.

− Может для этого сначала надо выиграть чемпионат Швейцарии? Вас не напрягает, что ваш прямой конкурент «Базель» выигрывает местный чемпионат уже 8 раз подряд?

− Последние три сезона мы занимаем второе место, опережая с отрывом все остальные клубы страны. Но у «Базеля» гораздо больше финансовых возможностей. Они могут себе позволить покупать легионеров. Мы же должны еще думать о том, как жить и зарабатывать. Обыграть «Базель» в одном матче – не проблема, но на дистанции они сильнее, потому что лучше укомплектованы.

− За счет чего живет «Янг Бойз» и как зарабатывает деньги?

− Наш основной доход – продажа игроков. «Янг Бойз» не мадридский «Реал» и не «Бавария» с «Челси». Мы не можем покупать готовых профи или мировых звезд. Модель нашего клуба проста – найти недорогого игрока и продать его дороже. Есть еще доходы от прав на трансляции матчей, продажа билетов, атрибутики и прочих услуг на нашем стадионе во время домашних матчей и финансовые поступления от спонсоров и инвесторов. Ну и деньги от УЕФА за участие в еврокубках.

− Сколько ваш клуб планирует заработать в этом сезоне?

− На данный момент мы продали 4 футболиста и заработали на этом почти 18 миллионов евро. За 12 миллионов в гладбахскую «Боруссию» перешел Дэнис Закария, за 5 миллионов «Лейпциг» купил Мвого. Наши трансферные покупки гораздо скромнее. Так что на игроках мы заработали порядка 12-13 миллионов евро. Далее все будет зависеть от того, как мы сыграем с ЦСКА. Если пройдем их и выйдем в Лигу чемпионов, то тогда заработаем больше и от УЕФА, и от всех других маркетинговых направлений. Если попадем в Лигу Европы, то суммы будут, конечно, меньше. Поэтому нам хочется осуществить мечту всех наших болельщиков, обыграть ЦСКА и привести в Берн настоящую Лигу чемпионов.

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