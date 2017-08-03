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    Акинфеев обновил рекорд для русских вратарей в еврокубках. Насколько это круто?


    2
    Голосов: 5
    03.08.2017 15:00
    Вратарь ЦСКА перебивает собственные рекорды. Рассказываем, какое достижение он совершил на этот раз.

    Что за рекорд?

    Вчера ЦСКА в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл АЕК со счетом 1:0. Капитан армейцев Игорь Акинфеев ушел с поля без пропущенного мяча и обновил рекорд отечественного футбола – теперь на его счету 30 сухих матчей в еврокубках.

    Кто был рекордсменом раньше?

    Предыдущим лучшим отечественным голкипером по этому показателю был вратарь киевского «Динамо» 60-70-х Евгений Рудаков. Он отстоял на ноль 25 еврокубковых игр. Его рекорд Акинфеев побил в матче с ПАОКом, сыгранном шесть лет назад.

    Кто может догнать Акинфеева?

    Ближайший преследователь Акинфеева из действующих голкиперов – Сергей Рыжиков, на его счету 26 сухарей. Высокую позицию в рейтинге имеет завершивший карьеру Вячеслав Малафеев, он остановился на цифре Рудакова – 25 еврокубковых матчей. Таким образом, Акинфеев с его 30 играми оторвался достаточно далеко.

    А в сравнении с европейскими рекордами – это много?

    Не очень. Икер Касильяс имеет 54 сухих матча в одной Лиге чемпионов (Эдвин ван дер Сар – 50, Джанлуиджи Буффон – 47). У Игоря же с учетом двух матчей против АЕКа всего семь клин-шитов в главном еврокубке – остальную статистику он добрал в турнирах помельче (Кубок УЕФА и Лига Европы).

    Но были и у Игоря звездные времена?

    Конечно. Чего стоит Лига чемпионов 2006/07, когда Акинфеев не пропускал на протяжении четырех (!) игр подряд, причем в соперниках у ЦСКА были «Порту», «Гамбург» и «Арсенал». Как «канониры» умудрились не забить Игорю в двух матчах подряд – загадка. «Не знаю, как еще нужно тренировать игроков, чтобы они попадали в пустые ворота с трех метров», – негодовал Арсен Венгер после стычки в Лондоне, закончившейся со счетом 0:0.

    Именно с той встречи начала отсчет культовая серия Акинфеева в Лиге чемпионов без сухарей. Прервать ее он смог только в нынешнем году, когда в ворота ЦСКА не забил АЕК. Впрочем, многие по-прежнему не доверяют квалификационным раундам и ждут матчей в группе. А там у Акинфеева полный ужас – 39 игр подряд и ни одного клин-шита.

    Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов. Впервые за 11 лет

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3282

      woyser 3 сентября 2017, 04:58

      А где процентное соотношение общего кол-ва игр и сухарей? Я думаю в процентном эквиваленте Акинфеев не намного уступает и Буффону, и Ван дер Сару, и Касильясу. Они просто намного больше с играли игр.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 августа 2017, 13:58

      Наш Игорёк весь в рекордах. Только что отметили великую дырявую серию - пожалте уже засуху. Горжусь, что я его современник!

      0
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      Рейтинг: +10

      MrGgmmg 16 августа 2017, 11:42

      История пишется на наших глазах!

      0
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      Рейтинг: +14

      Смурфетка 6 августа 2017, 18:48

      Молодец!

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 5 августа 2017, 11:17

      2 сухаря за 11 лет тоже выдающееся достижение !

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 4 августа 2017, 11:05

      Удачи и в групповой стадии!!!

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 4 августа 2017, 08:15

      пошел на новый рекорд!

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 4 августа 2017, 00:03

      Молодец Игорь, так держать!

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 августа 2017, 18:34

      За 14 лет, почти каждый год играя по 4 и больше матчей и 30 сухих... А если взять средней показатель, хоть в первую десятку попадет? )))

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ufos73 3 августа 2017, 18:35

      Блин *по 6 (а чаще и больше)

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 3 августа 2017, 18:29

      толку от этих рекордов

      3
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