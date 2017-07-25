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    Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов. Впервые за 11 лет


    3
    Голосов: 5
    25.07.2017 22:35
    Это случилось!

    Последний раз Игорь Акинфеев отыграл на ноль в матче Лиги чемпионов почти 11 лет назад – в ноябре 2006-го ЦСКА не пропустил на выезде от лондонского «Арсенала». С тех пор Акинфеев провел в ЛЧ 43 игры и каждый раз неизменно пропускал хотя бы один гол. Сегодняшний день поставил в этой ужасной серии точку – голкипер армейцев и сборной России оставил ворота на замке в выездном матче квалификации против АЕКа.

    ЦСКА победил со счетом 0:2 (Дзагоев, Вернблум) и практически обеспечил себе проход в следующий раунд.

    Впрочем, это еще не окончательное избавление от проклятия. Следующий шаг для Акинфеева – развить успех и не пропустить на групповом этапе (если, конечно, ЦСКА туда попадет).

    «Считаем квалификацию или нет?» – эти разговоры не утихнут до тех пор, пока Акинфеев не отстоит на ноль в группе. Пока же его черная серия в матчах группового этапа ЛЧ составляет 39 игр – еще одна игра до юбилея.

    Василий Конов, впрочем, уже объявил серию закрытой. А вы что думаете?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 12 сентября 2017, 01:15

      чушьня...он конечно стабильно лучший из всех остальных(наших), Но Цука должен быть есчо лучьше!!!
      боьшенсво голов ему привозили защитники, я бы вообше понаблюдал бы за ним с хорошей защитой...но пока увы...чисто я считаю что он отличный вратарь...жаль березыы две..эх да ни те(((

      0
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 2 августа 2017, 22:39

      Загляните в устав УЕФА и узнайте, что 3 квалификационный раунд, в отличие от 4-го (называемого плей-офф), не входит в сетку ЛЧ. Так что спорить тут нечего, антирекорд не закончен.

      0
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 2 августа 2017, 12:00

      ЛОООООЛЛЛ

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 2 августа 2017, 02:16

      с почином!но думаю не надолго.

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 1 августа 2017, 18:23

      В квалификации не считается.

      0
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      Рейтинг: +203

      Serg919 1 августа 2017, 17:32

      Игорьку надо грекам проставиться)

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 28 июля 2017, 23:04

      Да отбор - это не серьезно. Вот в группе будет точно обнуление. Так что удачи!

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 26 июля 2017, 15:17

      Прекрасно! Давно ждал !

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 июля 2017, 14:05

      лч начнется со следующей стадии, а сейчас это просто разминка

      2
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 26 июля 2017, 13:46

      Как сказал вратарь Спартака Артём Ребров: «Лучше пропускать в Лиге чемпионов, чем находиться в стороне от нее»

      5
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