Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов. Впервые за 11 лет

Последний раз Игорь Акинфеев отыграл на ноль в матче Лиги чемпионов почти 11 лет назад – в ноябре 2006-го ЦСКА не пропустил на выезде от лондонского «Арсенала». С тех пор Акинфеев провел в ЛЧ 43 игры и каждый раз неизменно пропускал хотя бы один гол. Сегодняшний день поставил в этой ужасной серии точку – голкипер армейцев и сборной России оставил ворота на замке в выездном матче квалификации против АЕКа.

ЦСКА победил со счетом 0:2 (Дзагоев, Вернблум) и практически обеспечил себе проход в следующий раунд.

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Впрочем, это еще не окончательное избавление от проклятия. Следующий шаг для Акинфеева – развить успех и не пропустить на групповом этапе (если, конечно, ЦСКА туда попадет).

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«Считаем квалификацию или нет?» – эти разговоры не утихнут до тех пор, пока Акинфеев не отстоит на ноль в группе. Пока же его черная серия в матчах группового этапа ЛЧ составляет 39 игр – еще одна игра до юбилея.

Василий Конов, впрочем, уже объявил серию закрытой. А вы что думаете?

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