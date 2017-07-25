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  • Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов. Впервые за 11 лет

Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов. Впервые за 11 лет

Последний раз Игорь Акинфеев отыграл на ноль в матче Лиги чемпионов почти 11 лет назад – в ноябре 2006-го ЦСКА не пропустил на выезде от лондонского «Арсенала». С тех пор Акинфеев провел в ЛЧ 43 игры и каждый раз неизменно пропускал хотя бы один гол. Сегодняшний день поставил в этой ужасной серии точку – голкипер армейцев и сборной России оставил ворота на замке в выездном матче квалификации против АЕКа.

ЦСКА победил со счетом 0:2 (Дзагоев, Вернблум) и практически обеспечил себе проход в следующий раунд.

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Впрочем, это еще не окончательное избавление от проклятия. Следующий шаг для Акинфеева – развить успех и не пропустить на групповом этапе (если, конечно, ЦСКА туда попадет).

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«Считаем квалификацию или нет?» – эти разговоры не утихнут до тех пор, пока Акинфеев не отстоит на ноль в группе. Пока же его черная серия в матчах группового этапа ЛЧ составляет 39 игр – еще одна игра до юбилея.

Василий Конов, впрочем, уже объявил серию закрытой. А вы что думаете?

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Лига чемпионов Лига чемпионов АЕК ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (48)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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giluxa1963
1501012270
человек в месте с командой 11 лет подряд играет в Лиге Чемпионов назовите еще хотя бы одну российскую команду которая последние 11 лет там играла некоторым и один раз за счастье там сыграть
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Черкизовский Кот
1501015945
Что бы хейтеры не говорили про Игоря, я его уважал, уважаю, и буду уважать! Хоть я и болею не за ЦСКА, для меня он - лучший вратарь России. Прекрасно помню, как 14 лет назад видел его дебют за армейцев в чемпионате. Уже тогда я понял, что это будущий кипер сборной. Рад, что эта чудовищная серия закончилась! Удачи тебе, Игорь!
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Олег1887
1501016874
Можете меня минус сеть но это заслуга АЕК что они не забили
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Semargl18
1501033236
Акинфееву поздравления, но позвольте уточнить... Атаки у АЕКа нет от слова совсем... Защита у ЦСКА хромает на все 3 ноги... Полузащита спит... Атака никакая... голы только со стандартов, игры нет. но мы будем хвалить Акинфеева что он не пропустил....
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hunta
1501040447
ХВАТИТ гнать на Акинфеева - хороший воротчик..... Других таких нет.....
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Tubba
1501048432
А удары в створ были вообще ?!
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Sylpheed
1501051897
Это свиньи считают чужие игры в ЛЧ. Скажите, какой наш вратарь 11 лет там играл? И у которого статистика была бы лучше?
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OfaZavr
1501052365
Молодец Игорь. Удачи в дальнейших играх. Хороший матч сыграли. Армейцы с победой!
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Ubuntu
1501065968
Как сказал вратарь Спартака Артём Ребров: «Лучше пропускать в Лиге чемпионов, чем находиться в стороне от нее»
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серега кашин
1501067138
лч начнется со следующей стадии, а сейчас это просто разминка
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