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  • Акинфеев обновил рекорд для русских вратарей в еврокубках. Насколько это круто?

Акинфеев обновил рекорд для русских вратарей в еврокубках. Насколько это круто?

Что за рекорд?

Вчера ЦСКА в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл АЕК со счетом 1:0. Капитан армейцев Игорь Акинфеев ушел с поля без пропущенного мяча и обновил рекорд отечественного футбола – теперь на его счету 30 сухих матчей в еврокубках.

Кто был рекордсменом раньше?

Предыдущим лучшим отечественным голкипером по этому показателю был вратарь киевского «Динамо» 60-70-х Евгений Рудаков. Он отстоял на ноль 25 еврокубковых игр. Его рекорд Акинфеев побил в матче с ПАОКом, сыгранном шесть лет назад.

Кто может догнать Акинфеева?

Ближайший преследователь Акинфеева из действующих голкиперов – Сергей Рыжиков, на его счету 26 сухарей. Высокую позицию в рейтинге имеет завершивший карьеру Вячеслав Малафеев, он остановился на цифре Рудакова – 25 еврокубковых матчей. Таким образом, Акинфеев с его 30 играми оторвался достаточно далеко.

А в сравнении с европейскими рекордами – это много?

Не очень. Икер Касильяс имеет 54 сухих матча в одной Лиге чемпионов (Эдвин ван дер Сар – 50, Джанлуиджи Буффон – 47). У Игоря же с учетом двух матчей против АЕКа всего семь клин-шитов в главном еврокубке – остальную статистику он добрал в турнирах помельче (Кубок УЕФА и Лига Европы).

Но были и у Игоря звездные времена?

Конечно. Чего стоит Лига чемпионов 2006/07, когда Акинфеев не пропускал на протяжении четырех (!) игр подряд, причем в соперниках у ЦСКА были «Порту», «Гамбург» и «Арсенал». Как «канониры» умудрились не забить Игорю в двух матчах подряд – загадка. «Не знаю, как еще нужно тренировать игроков, чтобы они попадали в пустые ворота с трех метров», – негодовал Арсен Венгер после стычки в Лондоне, закончившейся со счетом 0:0.

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Именно с той встречи начала отсчет культовая серия Акинфеева в Лиге чемпионов без сухарей. Прервать ее он смог только в нынешнем году, когда в ворота ЦСКА не забил АЕК. Впрочем, многие по-прежнему не доверяют квалификационным раундам и ждут матчей в группе. А там у Акинфеева полный ужас – 39 игр подряд и ни одного клин-шита.

Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов. Впервые за 11 лет

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (14)
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prtcs
1501763424
Игорь, здоровья и удачи тебе.
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Tostao
1501764505
Предыдущим лучшим отечественным голкипером по этому показателю был вратарь киевского «Динамо» 60-70-х Евгений Рудаков. ------------------------------------------ Не надоело сравнивать рекорды с уже несуществующей страной и совершенно другой эпохой? Вот есть новейшая история страны - с ней и сравнивайте. То с Яшиным сравнивают, теперь с Рудаковым. Пипец!
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insider_retro
1501767916
Я бы заменил слово "круто", а то как-то сразу возникает ассоциация с Крутым Уокером.... Собственно, что и предполагает КРУТОЙ НРАВ..... Здесь же на лицо ДОСТОЙНЫЙ результат для наших вратарей, не смотря ни на какие серии!... Этот результат ещё на долгие годы будет недосягаемым рубежом вратарского искусства!!!... Удачи в раме и побольше сухариков, Игорь Владимирович!!!!!.....)))
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mihail1980
1501774176
толку от этих рекордов
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ufos73
1501774496
За 14 лет, почти каждый год играя по 4 и больше матчей и 30 сухих... А если взять средней показатель, хоть в первую десятку попадет? )))
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TUMS
1501794229
Молодец Игорь, так держать!
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vodomut
1501823712
пошел на новый рекорд!
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spartach n1
1501921079
2 сухаря за 11 лет тоже выдающееся достижение !
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serppion
1502881115
Наш Игорёк весь в рекордах. Только что отметили великую дырявую серию - пожалте уже засуху. Горжусь, что я его современник!
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woyser
1504403885
А где процентное соотношение общего кол-ва игр и сухарей? Я думаю в процентном эквиваленте Акинфеев не намного уступает и Буффону, и Ван дер Сару, и Касильясу. Они просто намного больше с играли игр.
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