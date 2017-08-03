Акинфеев обновил рекорд для русских вратарей в еврокубках. Насколько это круто?

Что за рекорд?

Вчера ЦСКА в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл АЕК со счетом 1:0. Капитан армейцев Игорь Акинфеев ушел с поля без пропущенного мяча и обновил рекорд отечественного футбола – теперь на его счету 30 сухих матчей в еврокубках.

Кто был рекордсменом раньше?

Предыдущим лучшим отечественным голкипером по этому показателю был вратарь киевского «Динамо» 60-70-х Евгений Рудаков. Он отстоял на ноль 25 еврокубковых игр. Его рекорд Акинфеев побил в матче с ПАОКом, сыгранном шесть лет назад.

Кто может догнать Акинфеева?

Ближайший преследователь Акинфеева из действующих голкиперов – Сергей Рыжиков, на его счету 26 сухарей. Высокую позицию в рейтинге имеет завершивший карьеру Вячеслав Малафеев, он остановился на цифре Рудакова – 25 еврокубковых матчей. Таким образом, Акинфеев с его 30 играми оторвался достаточно далеко.

А в сравнении с европейскими рекордами – это много?

Не очень. Икер Касильяс имеет 54 сухих матча в одной Лиге чемпионов (Эдвин ван дер Сар – 50, Джанлуиджи Буффон – 47). У Игоря же с учетом двух матчей против АЕКа всего семь клин-шитов в главном еврокубке – остальную статистику он добрал в турнирах помельче (Кубок УЕФА и Лига Европы).

Но были и у Игоря звездные времена?

Конечно. Чего стоит Лига чемпионов 2006/07, когда Акинфеев не пропускал на протяжении четырех (!) игр подряд, причем в соперниках у ЦСКА были «Порту», «Гамбург» и «Арсенал». Как «канониры» умудрились не забить Игорю в двух матчах подряд – загадка. «Не знаю, как еще нужно тренировать игроков, чтобы они попадали в пустые ворота с трех метров», – негодовал Арсен Венгер после стычки в Лондоне, закончившейся со счетом 0:0.

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Именно с той встречи начала отсчет культовая серия Акинфеева в Лиге чемпионов без сухарей. Прервать ее он смог только в нынешнем году, когда в ворота ЦСКА не забил АЕК. Впрочем, многие по-прежнему не доверяют квалификационным раундам и ждут матчей в группе. А там у Акинфеева полный ужас – 39 игр подряд и ни одного клин-шита.

Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов. Впервые за 11 лет