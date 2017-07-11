«Зенит» готовится купить Икарди. «Бавария» арендовала Хамеса. Дайджест событий дня

«Зенит» охотится за Икарди

«Зенит» может купить форварда «Интера» Мауро Икарди, причем готовит за него 60 миллионов евро. Такой информацией обладают итальянские СМИ. Напомним, что ранее клуб пополнил молодой аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, которого иногда сравнивают как раз с Икарди. Что касается нападающего «Интера», то он перешел из «Сампдории» летом 2013 года, а в прошлом сезоне забил 24 гола в Серии А.

А еще «Зенит» продолжает переговоры по бразильскому защитнику Родриго Кайо, но пока нарывается на отказ из-за условий трансфера.

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Хави Гарсия не покинет «Зенит»

Информацию подтвердил агент полузащитника «Зенита». Ранее сообщалось, что Хави Гарсией интересуются «Бордо», «Бетис» и лиссабонский «Спортинг». «В данный момент Гарсия находится в расположении клуба из Санкт-Петербурга. Он рад приходу главного тренера Роберто Манчини, который определил для игрока удобную позицию. Хави имеет контракт с «Зенитом» до 2019 года, и как минимум следующий сезон он намерен провести в петербургском клубе», – отметил представитель игрока.

«Локомотив» вернет двух своих воспитанников

Форварды Аршак Корян и Рифат Жемалетдинов могут вернуться в «Локомотив». Корян провел два с половиной года в голландском «Витессе», а Жемалетдинов выступал в прошлом сезоне за «Рубин». Не исключено, что оба футболиста получат в «Локо» полноценные контракты. Кроме того, сегодня главный тренер клуба Юрий Семин назвал слухом возможный трансфер защитника «Спарты» Вячеслава Караваева.

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Карасев будет работать на московском дерби

Совсем скоро, уже в субботу, стартует очередной сезон чемпионата России. Объявлен список судей на первый тур. Наиболее любопытным стало назначение Сергея Карасева на дерби «Динамо» – «Спартак». На матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» назначен арбитр из Улан-Удэ Роман Галимов. Встречу ЦСКА с «Анжи» отработает Владимир Сельдяков из Балашихи. Подробная информация – тут.

ЦСКА будет играть в оранжевой форме

В интернете появились фотографии гостевой формы ЦСКА на сезон-2017/18. Футболка будет иметь оранжевую расцветку с синими вставками на воротнике, рукавах и по бокам. Кстати, в прошлом сезоне вторая форма армейцев была салатовой, кроме того, они играли также и в черной. Домашний комплект, представленный ЦСКА ранее, имеет традиционную красно-синюю расцветку. А вот так выглядит новая оранжевая форма.

Хамес перешел в «Баварию»

«Бавария» и «Реал» заключили сделку по переходу полузащитника Хамеса Родригеса. Колумбиец будет играть за мюнхенский клуб на правах аренды до июня 2019 года. Кроме того, у «Баварии» имеется право выкупа Хамеса. «Мы очень рады, что нам удалось осуществить этот трансфер. Хамеса в «Баварии» очень хотел видеть главный тренер Карло Анчелотти, с которым они уже успешно работали вместе в «Реале». Благодаря этой сделке мы сможем улучшить качество нашей команды», – отметил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

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Сериал закончился: Доннарумма продлил контракт с «Миланом»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подписал новый контракт со своим клубом – теперь он принадлежит «Милану» до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что вратарь не собирается продлевать контракт с «Миланом» и покинет команду следующим летом в качестве свободного агента. Впрочем, сейчас стороны пришли к соглашению. Согласно неофициальным источникам, зарплата футболиста теперь составит 10 миллионов евро в год.

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Мунира можно купить за 14 миллионов евро

Именно такую сумму «Барселона» выставила за своего форварда Мунира Эль-Хаддади. Клуб планирует продать игрока летом, поэтому Мунир может вести переговоры с другими командами. Ранее о своем желании купить Эль-Хаддади заявлял «Зенит», но сам игрок отказался от перехода в российский клуб. Кроме того, футболистом интересуются «Шальке-04», «Вест Хэм», «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас».

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