Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Караваев в «Локомотиве»? Это слух»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал слухом возможное появление защитника «Спарты» Вячеслава Караваева в московском клубе.

    Ранее сообщалось, что на 22-летнего россиянина претендует «Лацио».

    – «Локомотив» действительно рассматривал покупку Караваева?

    – Давайте для начала о том, как организован процесс приглашения новичков в клубе. Первый этап – селекционный отдел. Футболист подбирается, изучается, предлагается к покупке. На втором этапе вступают клуб и главный тренер, который озвучивает свое мнение по трансферу. Ни на одном из этих этапов, насколько мне известно, фамилия Караваева в «Локомотиве» не рассматривалась. Игрок хороший, конкурентоспособный, но принадлежащий другому клубу. Ни на одном из совещаний с моим участием его кандидатура не обсуждалась.

    – Получается, Караваев в «Локо» – слух?

    – Если сказать по-простому, так и есть. Возможно, за этим стоит какая-то агентская история, но мне она неизвестна. С агентами почти не общаюсь, комментировать их слова не хочу и не буду. Дойдет по Караваеву до конкретики – станем думать. Но сейчас он принадлежит пражской «Спарте», мы даже не имеем права с ним что-то обсуждать. Поводов для комментариев просто нет.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2017 19:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11