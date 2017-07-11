Семин: «Караваев в «Локомотиве»? Это слух»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал слухом возможное появление защитника «Спарты» Вячеслава Караваева в московском клубе.

Ранее сообщалось, что на 22-летнего россиянина претендует «Лацио».

– «Локомотив» действительно рассматривал покупку Караваева?

– Давайте для начала о том, как организован процесс приглашения новичков в клубе. Первый этап – селекционный отдел. Футболист подбирается, изучается, предлагается к покупке. На втором этапе вступают клуб и главный тренер, который озвучивает свое мнение по трансферу. Ни на одном из этих этапов, насколько мне известно, фамилия Караваева в «Локомотиве» не рассматривалась. Игрок хороший, конкурентоспособный, но принадлежащий другому клубу. Ни на одном из совещаний с моим участием его кандидатура не обсуждалась.

– Получается, Караваев в «Локо» – слух?

– Если сказать по-простому, так и есть. Возможно, за этим стоит какая-то агентская история, но мне она неизвестна. С агентами почти не общаюсь, комментировать их слова не хочу и не буду. Дойдет по Караваеву до конкретики – станем думать. Но сейчас он принадлежит пражской «Спарте», мы даже не имеем права с ним что-то обсуждать. Поводов для комментариев просто нет.