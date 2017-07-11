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    Источник: «Зенит» хотел приобрести Кайо в рассрочку, но получил отказ

    Стали известны подробности переговоров между «Зенитом» и «Сан-Паулу» на предмет перехода защитника Родриго Кайо. По информации источника, петербургский клуб планировал приобрести 23-летнего бразильца в рассрочку, но получил отказ.

    Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые купят футболиста за 18 миллионов евро. Сам игрок подпишет четырехлетний контракт с годовым окладом в 1,8 миллиона.

    В текущем сезоне Кайо провел за «Сан-Паулу» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    11.07.2017 20:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 июля 2017, 20:41

      Думал автобус так называется-"Кайо")))
      Опять же странно,думаю, сейчас в кредит даже пароход можно купить.. Хотя зачем,мерекую,Зениту пароход, ведь Луч-Энергия в РФПЛ не играет... Нет,думаю, вряд ли пароход, наверное всё-таки автобус...
      Про игрока вообще не подумал,и так по три кандидата на место...
      Даже Лунёв под угрозой..Прочитал сегодня, что этот новичок бразильский,который с наркотиками как-то там замешан, говорил,что согласен играть на ЛЮБОЙ ПОЗИЦИИ ПО ЦЕНТРУ... Во монстр, хошь напом,хошь полузащитником, хошь защитником, только центральным.. Ну и вратарь обычно тоже по центру играет...

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 11 июля 2017, 20:38

      Чего-то не дорешали там..хотя Икарди вот трубят за 60..мб мани мало осталось).

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      Рейтинг: +239

      Михас007 11 июля 2017, 20:32

      В рассрочку не дадут хороших

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