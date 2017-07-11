Источник: «Зенит» хотел приобрести Кайо в рассрочку, но получил отказ

Стали известны подробности переговоров между «Зенитом» и «Сан-Паулу» на предмет перехода защитника Родриго Кайо. По информации источника, петербургский клуб планировал приобрести 23-летнего бразильца в рассрочку, но получил отказ.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые купят футболиста за 18 миллионов евро. Сам игрок подпишет четырехлетний контракт с годовым окладом в 1,8 миллиона.

В текущем сезоне Кайо провел за «Сан-Паулу» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.