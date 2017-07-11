Источник: «Зенит» хотел приобрести Кайо в рассрочку, но получил отказ

Думал автобус так называется-"Кайо")))
Опять же странно,думаю, сейчас в кредит даже пароход можно купить.. Хотя зачем,мерекую,Зениту пароход, ведь Луч-Энергия в РФПЛ не играет... Нет,думаю, вряд ли пароход, наверное всё-таки автобус...
Про игрока вообще не подумал,и так по три кандидата на место...
Даже Лунёв под угрозой..Прочитал сегодня, что этот новичок бразильский,который с наркотиками как-то там замешан, говорил,что согласен играть на ЛЮБОЙ ПОЗИЦИИ ПО ЦЕНТРУ... Во монстр, хошь напом,хошь полузащитником, хошь защитником, только центральным.. Ну и вратарь обычно тоже по центру играет...
Стали известны подробности переговоров между «Зенитом» и «Сан-Паулу» на предмет перехода защитника Родриго Кайо. По информации источника, петербургский клуб планировал приобрести 23-летнего бразильца в рассрочку, но получил отказ.
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые купят футболиста за 18 миллионов евро. Сам игрок подпишет четырехлетний контракт с годовым окладом в 1,8 миллиона.
В текущем сезоне Кайо провел за «Сан-Паулу» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.