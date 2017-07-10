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    Кайо подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт с зарплатой 1,8 миллиона

    В ближайшее время защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо перейдет в «Зенит». Как сообщает источник, срок соглашения с 23-летним игроком будет рассчитан на четыре года. Зарабатывать в петербургском клубе бразилец будет 1,8 миллиона евро в год. С учетом различных бонусов эта сумма может возрасти до 3 миллионов.

    За Кайо сине-бело-голубые заплатят 15 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.

    Сделка должна быть оформлена до четверга.

    Источник: ФАН

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    10.07.2017 17:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 11 июля 2017, 17:09

      Похоже Манчини хочет образовать бразильско-португальскую связку в центре обороны, с Кришито и Смольниковым по краям?!Интересно тогда получиться и атаке-при поддержке крайних защитников

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 июля 2017, 19:23

      Ну вот и хорошо, что не Манолас! Кайо перспективнее на порядок, и он именно за новыми победами едет, а не за большими деньгами как Костас.

      3
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 10 июля 2017, 18:01

      Чёт не понятно то он в Зените ,то он нет,бомбардир дорогой ты хоть определись, а то смешно как то становиться.

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