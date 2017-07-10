Кайо подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт с зарплатой 1,8 миллиона

В ближайшее время защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо перейдет в «Зенит». Как сообщает источник, срок соглашения с 23-летним игроком будет рассчитан на четыре года. Зарабатывать в петербургском клубе бразилец будет 1,8 миллиона евро в год. С учетом различных бонусов эта сумма может возрасти до 3 миллионов.

За Кайо сине-бело-голубые заплатят 15 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.

Сделка должна быть оформлена до четверга.