Кайо подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт с зарплатой 1,8 миллиона

Похоже Манчини хочет образовать бразильско-португальскую связку в центре обороны, с Кришито и Смольниковым по краям?!Интересно тогда получиться и атаке-при поддержке крайних защитников
В ближайшее время защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо перейдет в «Зенит». Как сообщает источник, срок соглашения с 23-летним игроком будет рассчитан на четыре года. Зарабатывать в петербургском клубе бразилец будет 1,8 миллиона евро в год. С учетом различных бонусов эта сумма может возрасти до 3 миллионов.
За Кайо сине-бело-голубые заплатят 15 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.
Сделка должна быть оформлена до четверга.