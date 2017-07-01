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  • Кудряшов – в «Рубине», Паредес – в «Зените». Дайджест событий дня

Кудряшов – в «Рубине», Паредес – в «Зените». Дайджест событий дня

Терри дал согласие на переход в «Астон Виллу»

Бывший многолетний лидер лондонского «Челси» Джон Терри, ныне пребывающий в статусе свободного агента, по всей видимости, продолжит карьеру в бирмингемской «Астон Вилле», так как дал согласие на переход в стан этой команды. Защитник уже предупредил об этом другие клубы, заинтересованные в нем.

Новосельцев не уйдет из «Зенита»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев во время летнего трансферного окна не планирует покидать петербургский клуб. Об этом заявил спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.

«Манчини смотрел на первом сборе на Новосельцева, понял уровень игрока. Понятно, что нужно еще работать, но россиян у нас на этой позиции нет, потому по Ивану проблем нет. Из «Зенита» Новосельцев никуда сейчас не собирается уходить», – сказал Сарсания.

С 1 июля стоимость выкупа Неймара составляет 222 миллиона

Изменилась стоимость выкупа нападающего «Барселоны» Неймара. Как сообщается, с 1 июля отступные за бразильца составляют 222 миллиона евро. Следует отметить, через год данная сумма вновь возрастет до 250 миллионов, но при этом станет фиксированной на последующие три сезона.

«Спартак» подписал контракт с Петковичем

Сербский защитник Марко Петкович, до недавнего времени выступавший за белградскую «Црвену Звезду», стал футболистом московского «Спартака». Игрок уже присоединился к красно-белым, которые в эти дни проводят сбор в Австрии.

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А «Зенит» – с Паредесом

Полузащитник Леандро Паредес, до недавнего времени игравший за итальянскую «Рому», подписал контракт с «Зенитом». Длительность соглашения составила четыре года. «Зенит» заплатил за игрока, по неофициальным данным, порядка 23 миллионов евро, хотя эксперты трансферного рынка оценивают его стоимость лишь в 13 миллионов евро.

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«Зенит» купил аргентинца. Что надо знать о нем и о будущих новичках Манчини

Трансфер Пепе в «ПСЖ» срывается, игрок намерен перейти в «Бешикташ»

Защитник мадридского «Реала» Пепе отказывается переходить в стан парижского «ПСЖ». Уже пройдя медицинский осмотр для столичного клуба, португалец выразил недовольство продолжительностью потенциального контракта. Исходя из этого, футболист, скорее всего, отправится в турецкий «Бешикташ». В начале следующей недели Пепе должен отправиться в Стамбул.

Кудряшов перешел в «Рубин»

Пресс-служба «Ростова» объявила об уходе защитника Федора Кудряшова. 30-летний игрок сборной России пополнил состав «Рубина». О деталях трансфера не сообщается.

Рубин Зенит Спартак Барселона Астон Вилла Бешикташ Кудряшов Федор Пепе Терри Джон Неймар Петкович Марко Новосельцев Иван Паредес Леандро
Комментарии (2)
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LIO1987
1498943410
Если блин зенит не выиграет евро с такими вложениями-он умрет как клуб!!! Для меня точно навсегда!!!
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