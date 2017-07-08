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    «Зенит» купил аргентинца. Что надо знать о нем и о будущих новичках Манчини


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    Голосов: 16
    08.07.2017 12:20
    «Зенит» подписал полузащитника Леандро Паредеса и нападающего Себастьяна Дриусси. «Бомбардир» рассказывает об игроках, которые переезжают в Питер.

    Себастьян Дриусси. Центральный нападающий

    Конкуренты: Артем Дзюба, Александр Кержаков

    «Вообще я не очень любил учиться. Футбол мне всегда нравился больше всего на свете. Но не могу сказать, что в школу я ходил с отвращением, ведь дневники, портфели, пеналы – все было в цветах моего любимого клуба». Себастьян Дриусси мечтал о «Ривер Плейте» с детства. По его словам, он – настоящий фанатик этого клуба, и ради попадания в основную команду Себастьяну пришлось отказываться от многого. «Уже будучи футболистом молодежной команды, я видел, как многие мои сверстники идут в пятницу вечером на танцы. Мне тоже хотелось к ним, но я не давал себе поблажек».

    Мечта Себастьяна осуществилась в 2013 году: именно тогда он впервые вышел в основе «Ривер Плейта». Дриусси удивлял общественность не по годам зрелой игрой. Фанаты очень быстро полюбили молодое дарование, что привело к отъезду игрока из родного квартала в Сан Хусто. «Болельщики узнали, где я живу, и попросту перестали мне давать спать. Мне очень приятна их поддержка, но все должно быть в меру». Какое-то время Себастьян сопротивлялся, но затем даже его родители перестали возражать против переезда. Оставшуюся часть «аргентинской» карьеры Дриусси проводил в доме своего агента Густаво Педросо, живущего вместе со своим сыном. «Агент относится ко мне как к старшему сыну. Доходило до того, что его настоящий сын ревновал Густаво ко мне». Больше не будет.

    По мере растущей популярности, Дриусси стал влипать в неприятные истории. В прошлом году аргентинские СМИ сообщили о том, что Себастьян увел девушку у партнера по сборной Аргентины Мануэля Лансини. Все шло к ремейку истории «Икарди-Лопес», но страсти вроде как были погашены. И Лансини, и Дриусси опровергают информацию о любовном треугольнике.

    Себастьян стал внимательно относиться и к своей прическе. С недавних пор у него появился свой личный парикмахер, который укладывает ему волосы перед каждым матчем. После игры заключительного тура с «Колоном» мастер поправил ему прическу, после чего сфотографировался на память. «Прощай, бомбардир! Дарю тебе новую классную стрижку. Надеюсь, она принесет тебе удачу в «Зените», – написал парикмахер Дриусси в инстаграме.

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    Публикация от Nicolas Monteverde (@nicomonteverde_)

    Кристиан Павон. Вингер

    Конкуренты: Александр Кокорин, Олег Шатов, Йоан Молло

    Среди современной молодежи фанатов Месси хватает с избытком, но не каждый может похвастаться такой верностью, как Кристиан Павон. Уроженец Кордовы успешно поступил в академию «Тальереса», где выделялся своим пушечным ударом и скоростным дриблингом. После одного из матчей, в котором Павон стал главным героем, он выглядел расстроенным. Оказалось, уже несколько недель он разучивал один из финтов Месси, но тот все никак ему не покорялся. «Когда я вырасту, я обязательно буду похожим на Лео!» – говорил Кристиан, будучи подростком.

    В 2014 году Павон сделал широченный шаг на пути к мечте: он подписал контракт с «Бокой Хуниорс». Игра Кристиана настолько понравилась тренерскому штабу, что на свой первый матч против «Расинга» он вышел под десятым номером. Увы, дебют получился просто кошмарным: Павон был заменен на 37-й минуте. По-настоящему раскрыться Кристиану удалось лишь через 2 года, когда в «Боку Хуниорс» пришел легендарный Гильермо Баррос Скелотто.

    Новый тренер лучше других понял сильные качества Павона и отправил его на левый фланг. Там Кристиан проделывает то же, что и Роббен годами: принимает мяч, молниеносно смещается в центр и неотразимо бьет в дальний верхний угол. Соперники «Боки Хуниорс» прекрасно изучили Павона, но его пушка до сих пор результативно стреляет по командам аргентинской Примеры. По всей видимости, «финт Роббена» со следующего сезона появится и в России.

    Леандро Паредес. Центральный/атакующий полузащитник

    Конкуренты: Маурисио, Жулиано

    В 2009 году Леандро Паредес был обычным аргентинским парнем. Ему доставляло удовольствие заниматься в академии «Боки», а в свободное время он со своими друзьями брал мяч и шел на соседнюю «коробку». Пройдет немного времени, и его жизнь кардинально изменится. Мальчик очень понравился Карлосу Бьянки – живой легенде «Боки Хуниорс» и тогдашнему тренеру этого клуба. Бьянки стал подпускать Паредеса к основе, и тот производил своей игрой фурор.

    При этом в жизни Леандро продолжал оставаться «уличным» парнем. «С определенного момента каждый поход с моей девушкой в супермаркет становился событием. Мне было стыдно раздавать автографы, ведь ничего особенного я на тот момент не сделал», – рассказывает игрок.

    Уходя из «Боки», Хуан Роман Рикельме «завещал» десятый номер Паредесу, и молодой футболист был польщен: «Рикельме – мой кумир детства. Я регулярно учился у него, смотря матчи «Барселоны» и «Вильярреала». И когда я услышал его фразу, я испытал чувство невероятного подъема». После тренировок футбольный день Паредеса не заканчивался. Он приходил домой, приводил себя в порядок и открывал YouTube, чтобы подмечать нюансы в игре Иньесты и Зидана.

    Утроенное желание совершенствоваться позволило Паредесу оказаться в Италии. Сначала – в «Кьево» и «Эмполи», а впоследствии и в «Роме», где Леандро провел прекрасный прошлый сезон. Российский мегаполис, будь то Москва или Санкт-Петербург, способен свернуть молодого парня с верного пути. Однако Леандро крепко стоит на ногах: к 23 годам у него есть жена и двое детей. А похвала и советы кумира детства Рикельме способны удержать Паредеса на плаву, даже когда тому придется столкнуться с хандрой и суровыми питерскими морозами.

    upd от 1.07.17

    Паредес прошел медосмотр для «Зенита» в одной из клиник Рима. Ориентировочная сумма сделки – 23 миллиона евро.

    Что президент Фурсенко сделал в «Зените» за две недели

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, The West Ham Way
    Рейтинг: 3 Голосов: 16
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +10

      KaZaK77777 8 июля 2017, 13:56

      Неплохо затарились к сезону 2018-2019 гг

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 июля 2017, 13:40

      Артем Дю и Маша Ко, собирайтесь, в Томи заждались уже!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Игорь Иркутск 2 июля 2017, 18:37

      Ох, опять Зенит со всей этой шоблой окажется в ж.., зоне Лиги Европы....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 2 июля 2017, 00:14

      Знатное усиление. Как это теперь всех вписать в лимит. Но....тем интереснее будет чемпионат.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Тоторо 2 июля 2017, 05:11

      Отменить лимит

      0
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      ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо > Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 12:25

      Может лучше, наконец-то, своих начинать подготавливать. А не вечно ныть про наличие лимита. Кончено, проще взять "газовые денежки" и купить уже готового игрока.)

      -3
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      ...
      Рейтинг: +73

      MonTee > Тоторо 2 июля 2017, 13:18

      Своих подготавливать смысла нет. У них и так есть место в основном составе из-за лимита.... Работать они не будут....

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 13:18

      наоборот ужесточить как в Китае трое в составе а там как хочешь хоть на поле хоть в запасе

      0
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      ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо > MonTee 2 июля 2017, 13:54

      Не из-за лимита, а из-за безысходности и отсутствия выбора. Действительно, зачем своих подготавливать.... А потом удивляемся успехам немецкой сборной всех возрастов. Или у них в чемпионате много легионеров в командах находится? Нет. Своих растят. И работают по полной на тренировках, потому-что знают, завтра на их место могут придти десятки таких же перспективных. Поэтому Германия-2 и выглядит намного симпатичнее России-1. Короче, грустно...(

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 июля 2017, 22:24

      Крутые игроки! И молодые к тому же. Это новая эра Зенита.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 1 июля 2017, 21:19

      Могу сказать, что нет у аргентинцев конкурентов.. Кокорин? Кержаков?... -)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 1 июля 2017, 19:18

      Интересно будет посмотреть на Зенит в первом туре.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 30 июня 2017, 21:38

      ...что питерцы подписывают одного яркого новичка за другим
      ...

      щас бы ростов ограбить полозами и нобоа

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 30 июня 2017, 20:39

      сейчас получится как в Динамо португальцев набрали и шиш кто играл

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      Эд1970 30 июня 2017, 14:37

      Главный из вопросов – зачем «Зениту» Полоз с Ерохиным? Им задавались все, кто писал об этом двойном трансфере. Ответы были самыми разнообразными. От банального «чтобы было» до сложных технико-тактических разборов; от рассуждений о «паспортах» до эгоистического «чтобы ослабить «Ростов».«Чтобы было» - слишком слабо. Техника и тактика отходит на второй план – ну не нужны Полоз и Ерохин, когда в команду собираются покупать, например, Кристиана Павона, а в клубе уже есть Дзюба с Кокориным и Шатовым, с Хави Гарсией – не Лигу же чемпионов собрался Манчини Полозом выигрывать. «Паспорта»? Их и так в Петербурге хоть отбавляй. Ослабить «Ростов»? Не смешите. «Ростов» ослаб, когда из него ушел Бердыев.Поверьте, «Зенит» никогда ничего просто так не делает. Не просто так в свое время брали Алехандро Домингеса. Не просто так в клуб переходил Александр Бухаров. Не просто так заставляли «Спартак» вернуть в культурную столицу блудного сына Владимира Быстрова. И Рязанцев с Новосельцевым переехали на Неву не просто так. Даже Соломона Рондона брали не для того, чтобы через год за ту же сумму сбагрить на Туманный Альбион.Вряд ли кто-то поспорит с тем, что в Казани, где строится новая команда, где появились новые возможности, собирается отличная банда. Сложно даже представить, на что с такой командой способен Бердыев, если он «Ростов» с задолженностями по зарплате в несколько месяцев и списанным в утиль вратарем едва чемпионом страны не сделал. В прошлом году все решил один сейв человека, которого сейчас гнобят на каждом углу. Один прыжок отделил «Ростов» от золота, которое досталось ЦСКА.

      «Рубин» - совсем другое дело. В команде платят деньги исправно. Много платят. Приглашают качественных футболистов европейского уровня. Единственное, чего «Рубину» сейчас недостает – тех самых качественных «паспортов» - игроков с российским гражданством. Полоз и Ерохин были как раз теми самыми «паспортами», которые помогли бы Бердыеву сделать отличную команду – поддержать баланс.

      «Зенит» же – последний, кому в предстоящем сезоне нужен еще один серьезный конкурент с серьезными намерениями – только вроде «Ростов» отвалился… Если эта теория хотя бы отчасти верна, то менеджменту «Зенита» можно аплодировать стоя – они сыграли на опережение. Впервые сине-бело-голубые умудрились ослабить конкурента еще до того, как он стал сильнее. Да, есть риск перед чемпионатом мира в России оказаться собакой на сене, но с точки зрения борьбы за победу в первенстве страны, это того стоило.
      .(P/S)С этим я полностью согласен.

      2
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      ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Эд1970 30 июня 2017, 20:37

      Я надеюсь, ты блог какой-нибудь да ведёшь, иначе зря талант пропадает)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Эд1970 1 июля 2017, 22:28

      Ну как зачем Полоз и Ерохин - в Хабаровск ведь надо летать кому-то, а ещё в Екб и Пермь! А это дело не царское всё-таки !

      -3
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      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Эд1970 2 июля 2017, 05:08

      Цель оправдывает средства - хрен с ней, со сборной.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +295

      Эд1970 > Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 11:05

      Я имел ввиду что Зенит ослабляя конкурентов тем самым ослабляет и сборную.И это очень пагубно влияет на нашу сборную.

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