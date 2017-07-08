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  • «Зенит» купил аргентинца. Что надо знать о нем и о будущих новичках Манчини

«Зенит» купил аргентинца. Что надо знать о нем и о будущих новичках Манчини

Себастьян Дриусси. Центральный нападающий

Конкуренты: Артем Дзюба, Александр Кержаков

«Вообще я не очень любил учиться. Футбол мне всегда нравился больше всего на свете. Но не могу сказать, что в школу я ходил с отвращением, ведь дневники, портфели, пеналы – все было в цветах моего любимого клуба». Себастьян Дриусси мечтал о «Ривер Плейте» с детства. По его словам, он – настоящий фанатик этого клуба, и ради попадания в основную команду Себастьяну пришлось отказываться от многого. «Уже будучи футболистом молодежной команды, я видел, как многие мои сверстники идут в пятницу вечером на танцы. Мне тоже хотелось к ним, но я не давал себе поблажек».

Мечта Себастьяна осуществилась в 2013 году: именно тогда он впервые вышел в основе «Ривер Плейта». Дриусси удивлял общественность не по годам зрелой игрой. Фанаты очень быстро полюбили молодое дарование, что привело к отъезду игрока из родного квартала в Сан Хусто. «Болельщики узнали, где я живу, и попросту перестали мне давать спать. Мне очень приятна их поддержка, но все должно быть в меру». Какое-то время Себастьян сопротивлялся, но затем даже его родители перестали возражать против переезда. Оставшуюся часть «аргентинской» карьеры Дриусси проводил в доме своего агента Густаво Педросо, живущего вместе со своим сыном. «Агент относится ко мне как к старшему сыну. Доходило до того, что его настоящий сын ревновал Густаво ко мне». Больше не будет.

По мере растущей популярности, Дриусси стал влипать в неприятные истории. В прошлом году аргентинские СМИ сообщили о том, что Себастьян увел девушку у партнера по сборной Аргентины Мануэля Лансини. Все шло к ремейку истории «Икарди-Лопес», но страсти вроде как были погашены. И Лансини, и Дриусси опровергают информацию о любовном треугольнике.

Себастьян стал внимательно относиться и к своей прическе. С недавних пор у него появился свой личный парикмахер, который укладывает ему волосы перед каждым матчем. После игры заключительного тура с «Колоном» мастер поправил ему прическу, после чего сфотографировался на память. «Прощай, бомбардир! Дарю тебе новую классную стрижку. Надеюсь, она принесет тебе удачу в «Зените», – написал парикмахер Дриусси в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кристиан Павон. Вингер

Конкуренты: Александр Кокорин, Олег Шатов, Йоан Молло

Среди современной молодежи фанатов Месси хватает с избытком, но не каждый может похвастаться такой верностью, как Кристиан Павон. Уроженец Кордовы успешно поступил в академию «Тальереса», где выделялся своим пушечным ударом и скоростным дриблингом. После одного из матчей, в котором Павон стал главным героем, он выглядел расстроенным. Оказалось, уже несколько недель он разучивал один из финтов Месси, но тот все никак ему не покорялся. «Когда я вырасту, я обязательно буду похожим на Лео!» – говорил Кристиан, будучи подростком.

В 2014 году Павон сделал широченный шаг на пути к мечте: он подписал контракт с «Бокой Хуниорс». Игра Кристиана настолько понравилась тренерскому штабу, что на свой первый матч против «Расинга» он вышел под десятым номером. Увы, дебют получился просто кошмарным: Павон был заменен на 37-й минуте. По-настоящему раскрыться Кристиану удалось лишь через 2 года, когда в «Боку Хуниорс» пришел легендарный Гильермо Баррос Скелотто.

Новый тренер лучше других понял сильные качества Павона и отправил его на левый фланг. Там Кристиан проделывает то же, что и Роббен годами: принимает мяч, молниеносно смещается в центр и неотразимо бьет в дальний верхний угол. Соперники «Боки Хуниорс» прекрасно изучили Павона, но его пушка до сих пор результативно стреляет по командам аргентинской Примеры. По всей видимости, «финт Роббена» со следующего сезона появится и в России.

Леандро Паредес. Центральный/атакующий полузащитник

Конкуренты: Маурисио, Жулиано

В 2009 году Леандро Паредес был обычным аргентинским парнем. Ему доставляло удовольствие заниматься в академии «Боки», а в свободное время он со своими друзьями брал мяч и шел на соседнюю «коробку». Пройдет немного времени, и его жизнь кардинально изменится. Мальчик очень понравился Карлосу Бьянки – живой легенде «Боки Хуниорс» и тогдашнему тренеру этого клуба. Бьянки стал подпускать Паредеса к основе, и тот производил своей игрой фурор.

При этом в жизни Леандро продолжал оставаться «уличным» парнем. «С определенного момента каждый поход с моей девушкой в супермаркет становился событием. Мне было стыдно раздавать автографы, ведь ничего особенного я на тот момент не сделал», – рассказывает игрок.

Уходя из «Боки», Хуан Роман Рикельме «завещал» десятый номер Паредесу, и молодой футболист был польщен: «Рикельме – мой кумир детства. Я регулярно учился у него, смотря матчи «Барселоны» и «Вильярреала». И когда я услышал его фразу, я испытал чувство невероятного подъема». После тренировок футбольный день Паредеса не заканчивался. Он приходил домой, приводил себя в порядок и открывал YouTube, чтобы подмечать нюансы в игре Иньесты и Зидана.

Утроенное желание совершенствоваться позволило Паредесу оказаться в Италии. Сначала – в «Кьево» и «Эмполи», а впоследствии и в «Роме», где Леандро провел прекрасный прошлый сезон. Российский мегаполис, будь то Москва или Санкт-Петербург, способен свернуть молодого парня с верного пути. Однако Леандро крепко стоит на ногах: к 23 годам у него есть жена и двое детей. А похвала и советы кумира детства Рикельме способны удержать Паредеса на плаву, даже когда тому придется столкнуться с хандрой и суровыми питерскими морозами.

upd от 1.07.17

Паредес прошел медосмотр для «Зенита» в одной из клиник Рима. Ориентировочная сумма сделки – 23 миллиона евро.

Что президент Фурсенко сделал в «Зените» за две недели

Россия. Премьер-лига Зенит Паредес Леандро Дриусси Себастьян
Комментарии (21)
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Эд1970
1498822643
Главный из вопросов – зачем «Зениту» Полоз с Ерохиным? Им задавались все, кто писал об этом двойном трансфере. Ответы были самыми разнообразными. От банального «чтобы было» до сложных технико-тактических разборов; от рассуждений о «паспортах» до эгоистического «чтобы ослабить «Ростов».«Чтобы было» - слишком слабо. Техника и тактика отходит на второй план – ну не нужны Полоз и Ерохин, когда в команду собираются покупать, например, Кристиана Павона, а в клубе уже есть Дзюба с Кокориным и Шатовым, с Хави Гарсией – не Лигу же чемпионов собрался Манчини Полозом выигрывать. «Паспорта»? Их и так в Петербурге хоть отбавляй. Ослабить «Ростов»? Не смешите. «Ростов» ослаб, когда из него ушел Бердыев.Поверьте, «Зенит» никогда ничего просто так не делает. Не просто так в свое время брали Алехандро Домингеса. Не просто так в клуб переходил Александр Бухаров. Не просто так заставляли «Спартак» вернуть в культурную столицу блудного сына Владимира Быстрова. И Рязанцев с Новосельцевым переехали на Неву не просто так. Даже Соломона Рондона брали не для того, чтобы через год за ту же сумму сбагрить на Туманный Альбион.Вряд ли кто-то поспорит с тем, что в Казани, где строится новая команда, где появились новые возможности, собирается отличная банда. Сложно даже представить, на что с такой командой способен Бердыев, если он «Ростов» с задолженностями по зарплате в несколько месяцев и списанным в утиль вратарем едва чемпионом страны не сделал. В прошлом году все решил один сейв человека, которого сейчас гнобят на каждом углу. Один прыжок отделил «Ростов» от золота, которое досталось ЦСКА. «Рубин» - совсем другое дело. В команде платят деньги исправно. Много платят. Приглашают качественных футболистов европейского уровня. Единственное, чего «Рубину» сейчас недостает – тех самых качественных «паспортов» - игроков с российским гражданством. Полоз и Ерохин были как раз теми самыми «паспортами», которые помогли бы Бердыеву сделать отличную команду – поддержать баланс. «Зенит» же – последний, кому в предстоящем сезоне нужен еще один серьезный конкурент с серьезными намерениями – только вроде «Ростов» отвалился… Если эта теория хотя бы отчасти верна, то менеджменту «Зенита» можно аплодировать стоя – они сыграли на опережение. Впервые сине-бело-голубые умудрились ослабить конкурента еще до того, как он стал сильнее. Да, есть риск перед чемпионатом мира в России оказаться собакой на сене, но с точки зрения борьбы за победу в первенстве страны, это того стоило. .(P/S)С этим я полностью согласен.
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Александ1982
1498844365
сейчас получится как в Динамо португальцев набрали и шиш кто играл
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карасевщина
1498847914
...что питерцы подписывают одного яркого новичка за другим
...
щас бы ростов ограбить полозами и нобоа
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Fan Loko mik
1498925925
Интересно будет посмотреть на Зенит в первом туре.
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Rivaldo88
1498933155
Могу сказать, что нет у аргентинцев конкурентов.. Кокорин? Кержаков?... -)))
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Обер-КанцлерЪ
1498937085
Крутые игроки! И молодые к тому же. Это новая эра Зенита.
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Тоторо
1498943663
Знатное усиление. Как это теперь всех вписать в лимит. Но....тем интереснее будет чемпионат.
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Игорь Иркутск
1499009840
Ох, опять Зенит со всей этой шоблой окажется в ж.., зоне Лиги Европы....
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Сильвербой
1499510455
Артем Дю и Маша Ко, собирайтесь, в Томи заждались уже!
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KaZaK77777
1499511371
Неплохо затарились к сезону 2018-2019 гг
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