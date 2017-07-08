«Зенит» купил аргентинца. Что надо знать о нем и о будущих новичках Манчини

Себастьян Дриусси. Центральный нападающий

Конкуренты: Артем Дзюба, Александр Кержаков

«Вообще я не очень любил учиться. Футбол мне всегда нравился больше всего на свете. Но не могу сказать, что в школу я ходил с отвращением, ведь дневники, портфели, пеналы – все было в цветах моего любимого клуба». Себастьян Дриусси мечтал о «Ривер Плейте» с детства. По его словам, он – настоящий фанатик этого клуба, и ради попадания в основную команду Себастьяну пришлось отказываться от многого. «Уже будучи футболистом молодежной команды, я видел, как многие мои сверстники идут в пятницу вечером на танцы. Мне тоже хотелось к ним, но я не давал себе поблажек».

Мечта Себастьяна осуществилась в 2013 году: именно тогда он впервые вышел в основе «Ривер Плейта». Дриусси удивлял общественность не по годам зрелой игрой. Фанаты очень быстро полюбили молодое дарование, что привело к отъезду игрока из родного квартала в Сан Хусто. «Болельщики узнали, где я живу, и попросту перестали мне давать спать. Мне очень приятна их поддержка, но все должно быть в меру». Какое-то время Себастьян сопротивлялся, но затем даже его родители перестали возражать против переезда. Оставшуюся часть «аргентинской» карьеры Дриусси проводил в доме своего агента Густаво Педросо, живущего вместе со своим сыном. «Агент относится ко мне как к старшему сыну. Доходило до того, что его настоящий сын ревновал Густаво ко мне». Больше не будет.

По мере растущей популярности, Дриусси стал влипать в неприятные истории. В прошлом году аргентинские СМИ сообщили о том, что Себастьян увел девушку у партнера по сборной Аргентины Мануэля Лансини. Все шло к ремейку истории «Икарди-Лопес», но страсти вроде как были погашены. И Лансини, и Дриусси опровергают информацию о любовном треугольнике.

Себастьян стал внимательно относиться и к своей прическе. С недавних пор у него появился свой личный парикмахер, который укладывает ему волосы перед каждым матчем. После игры заключительного тура с «Колоном» мастер поправил ему прическу, после чего сфотографировался на память. «Прощай, бомбардир! Дарю тебе новую классную стрижку. Надеюсь, она принесет тебе удачу в «Зените», – написал парикмахер Дриусси в инстаграме.

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Кристиан Павон. Вингер

Конкуренты: Александр Кокорин, Олег Шатов, Йоан Молло

Среди современной молодежи фанатов Месси хватает с избытком, но не каждый может похвастаться такой верностью, как Кристиан Павон. Уроженец Кордовы успешно поступил в академию «Тальереса», где выделялся своим пушечным ударом и скоростным дриблингом. После одного из матчей, в котором Павон стал главным героем, он выглядел расстроенным. Оказалось, уже несколько недель он разучивал один из финтов Месси, но тот все никак ему не покорялся. «Когда я вырасту, я обязательно буду похожим на Лео!» – говорил Кристиан, будучи подростком.

В 2014 году Павон сделал широченный шаг на пути к мечте: он подписал контракт с «Бокой Хуниорс». Игра Кристиана настолько понравилась тренерскому штабу, что на свой первый матч против «Расинга» он вышел под десятым номером. Увы, дебют получился просто кошмарным: Павон был заменен на 37-й минуте. По-настоящему раскрыться Кристиану удалось лишь через 2 года, когда в «Боку Хуниорс» пришел легендарный Гильермо Баррос Скелотто.

Новый тренер лучше других понял сильные качества Павона и отправил его на левый фланг. Там Кристиан проделывает то же, что и Роббен годами: принимает мяч, молниеносно смещается в центр и неотразимо бьет в дальний верхний угол. Соперники «Боки Хуниорс» прекрасно изучили Павона, но его пушка до сих пор результативно стреляет по командам аргентинской Примеры. По всей видимости, «финт Роббена» со следующего сезона появится и в России.

Леандро Паредес. Центральный/атакующий полузащитник

Конкуренты: Маурисио, Жулиано

В 2009 году Леандро Паредес был обычным аргентинским парнем. Ему доставляло удовольствие заниматься в академии «Боки», а в свободное время он со своими друзьями брал мяч и шел на соседнюю «коробку». Пройдет немного времени, и его жизнь кардинально изменится. Мальчик очень понравился Карлосу Бьянки – живой легенде «Боки Хуниорс» и тогдашнему тренеру этого клуба. Бьянки стал подпускать Паредеса к основе, и тот производил своей игрой фурор.

При этом в жизни Леандро продолжал оставаться «уличным» парнем. «С определенного момента каждый поход с моей девушкой в супермаркет становился событием. Мне было стыдно раздавать автографы, ведь ничего особенного я на тот момент не сделал», – рассказывает игрок.

Уходя из «Боки», Хуан Роман Рикельме «завещал» десятый номер Паредесу, и молодой футболист был польщен: «Рикельме – мой кумир детства. Я регулярно учился у него, смотря матчи «Барселоны» и «Вильярреала». И когда я услышал его фразу, я испытал чувство невероятного подъема». После тренировок футбольный день Паредеса не заканчивался. Он приходил домой, приводил себя в порядок и открывал YouTube, чтобы подмечать нюансы в игре Иньесты и Зидана.

Утроенное желание совершенствоваться позволило Паредесу оказаться в Италии. Сначала – в «Кьево» и «Эмполи», а впоследствии и в «Роме», где Леандро провел прекрасный прошлый сезон. Российский мегаполис, будь то Москва или Санкт-Петербург, способен свернуть молодого парня с верного пути. Однако Леандро крепко стоит на ногах: к 23 годам у него есть жена и двое детей. А похвала и советы кумира детства Рикельме способны удержать Паредеса на плаву, даже когда тому придется столкнуться с хандрой и суровыми питерскими морозами.

upd от 1.07.17

Паредес прошел медосмотр для «Зенита» в одной из клиник Рима. Ориентировочная сумма сделки – 23 миллиона евро.

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