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    Кого «Спартак» нашел в Сербии для усиления обороны


    2.6
    Голосов: 5
    30.06.2017 14:50
    Знакомьтесь – новичок чемпионов России Марко Петкович.

    Кто это вообще?

    На фоне слухов о Смолове «Спартак» провернул неприметный, но, возможно, очень важный трансфер. Марко Петкович – подвижный правый защитник, который составит конкуренцию Ещенко. Вы о нем наверняка не слышали, но также до переезда в Россию не были известны Видич и Иванович. Сербский рынок игроков обороны с тех пор не изменился, поменялись только фамилии: Максимович вместо Видича, а Петкович, если проявит себя в «Спартаке», заслужит сравнений с ранним Ивановичем.

    Марко Петкович – крайний слева.

    Какие плюсы у этого трансфера?

    Очевидных плюсов два. Во-первых, Петковичу всего 24 года; для защитника – ничтожный возраст, в команде Карреры игрок явно будет развиваться. Второй плюс – «Спартак» ничего не теряет, так как Петкович переедет в Россию бесплатно на правах свободного агента.

    Из незаметных, но важных преимуществ – дружба фанатов «Спартака» с фанатами «Црвены Звезды»: на «Открытие Арене» Марко точно примут тепло.

    Он действительно хорош?

    Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Поэтому – вот нарезка разнообразных действий Петковича во время выступлений в Сербии.

    А что по статистике?

    В прошедшем чемпионате Сербии Петкович отыграл за «Црвену Звезду» 35 матчей из 37 возможных (еще один плюсик – хорошее здоровье) и взял серебряную медаль. На счету защитника – четыре гола и два результативных паса. Что касается матчей за сборную, то их за плечами Марко пока очень мало – переезд в Россию должен это поправить.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Moja Crvena Zvezda, Global Look Press
    Рейтинг: 2.6 Голосов: 5
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    Комментарии33
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    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 1 июля 2017, 16:23

      Чего то не очень. Обычный игрок каких у нас пруд пруди. Лучше тогда уж из Спартака -2 кого нибудь взяли!

      0
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      Рейтинг: +444

      vshter76 1 июля 2017, 11:40

      Так ведь не объявляли ещё или я пропустил?

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 1 июля 2017, 08:56

      Удачи Марко

      0
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      Рейтинг: -101

      serega86ru 1 июля 2017, 02:38

      два тупорылых варианта ! идиоты ! либо для фанов либо для ? бомбардир ? вы там ебнутые? сцуко ! идиоты!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 30 июня 2017, 22:20

      Как по мне идеалом для спартака был бы Запакоста...Каррере он знаком по чемпионату италии и способен закрыть вообще всю бровку, как Фернандес у ЦСКА+ он по сильнее его будет, это даст больше свободы Промесу... жаль его не взял Спартак... было бы интересно посмотреть на него в РФПЛ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 30 июня 2017, 21:47

      Только из-за того, что он Петкович? Если кто помнит, то у нас уже был Петкович, только Душан, довольно туповатый игрок. Во времена Люков Зоа и Муконок. Посмотрим, может этот и сгодится.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 30 июня 2017, 21:39

      у спама все кто к ним приходит виликие игроки а кто отказал им тот биомусор

      -1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > карасевщина 30 июня 2017, 22:09

      А как ты же хотел? ))) Наш "Спартак" - великий клуб. А ты чьих будешь, холоп? )

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 30 июня 2017, 21:14

      не усиление, если судить по нарезке! Если навесы еще более или менее(в отличии от Комбарова все летит в центр, а не падает до ближней штанги) то вот средний пас отсутствует напрочь! передачи дает в недодачу, если в Сербии это проходило, то при плотности игры в обороне клубов РФПЛ -это не пройдет! до Ивановича(Уровня Локо и Челси) ему как до китая пешком и в атакующем потенциале он ему уступает и уже не сможет достичь того уровня!(у ИВановича феноменальное голевое чутье, такое не натренеруешь.. оно с рождения, у него его нет, а без него он ни когда не станет топовым, как Бано)! Тигиев в Анжи и то сильнее смотрелся... Скорости запердельной тоже не увидел, какая была у Ивановича
      Из того, что понравилось... Большинство навесных передач летят в центр, что при наличии Зе Луиша может принести плоды, хорошо играет в стенку, к атакам подключается только по надобности, если открыта зона, не рискует идти в атаку, что говорит о большей нацелености на оборону!
      в целом ни чего необычного, в РФПЛ такие тоже есть игроки...

      0
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      Рейтинг: +41

      avfc71 30 июня 2017, 20:20

      если так хорош почему свободный агент?

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      Рейтинг: +444

      vshter76 > avfc71 1 июля 2017, 11:41

      Не захотел продлевать и оставаться, как вариант.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 30 июня 2017, 18:58

      Хорош! Золото тебе в следующем сезоне с нашими чемпионами!!!

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