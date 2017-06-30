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Кого «Спартак» нашел в Сербии для усиления обороны

Кто это вообще?

На фоне слухов о Смолове «Спартак» провернул неприметный, но, возможно, очень важный трансфер. Марко Петкович – подвижный правый защитник, который составит конкуренцию Ещенко. Вы о нем наверняка не слышали, но также до переезда в Россию не были известны Видич и Иванович. Сербский рынок игроков обороны с тех пор не изменился, поменялись только фамилии: Максимович вместо Видича, а Петкович, если проявит себя в «Спартаке», заслужит сравнений с ранним Ивановичем.

Марко Петкович – крайний слева.

Какие плюсы у этого трансфера?

Очевидных плюсов два. Во-первых, Петковичу всего 24 года; для защитника – ничтожный возраст, в команде Карреры игрок явно будет развиваться. Второй плюс – «Спартак» ничего не теряет, так как Петкович переедет в Россию бесплатно на правах свободного агента.

Из незаметных, но важных преимуществ – дружба фанатов «Спартака» с фанатами «Црвены Звезды»: на «Открытие Арене» Марко точно примут тепло.

Он действительно хорош?

Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Поэтому – вот нарезка разнообразных действий Петковича во время выступлений в Сербии.

А что по статистике?

В прошедшем чемпионате Сербии Петкович отыграл за «Црвену Звезду» 35 матчей из 37 возможных (еще один плюсик – хорошее здоровье) и взял серебряную медаль. На счету защитника – четыре гола и два результативных паса. Что касается матчей за сборную, то их за плечами Марко пока очень мало – переезд в Россию должен это поправить.

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Россия. Премьер-лига Спартак Црвена Звезда Петкович Марко
Комментарии (33)
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vladik12
1498825715
Здравствуйте.
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Тоторо
1498827848
Ау!!!! Какая чемпионская медаль? Прошедший чемпионат выиграл "Партизан", а "Црвена Звезда" на втором месте. Если уж знакомите с потенциальным новичком, то делайте это на совесть.
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fantom23
1498829491
Для РФПЛ за бесплатно неплохо,но игрок явно не для ЛЧ!!!!!!!!!!!!
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shpilman
1498831948
стоячий чемп у них) просто пешком ходят посмотрите внимательно))
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фёдорспартак5
1498833764
он очень хороший,может помочь много.
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Одинокий волк Маквейд
1498835678
Если берут, значит Массимо одобрил, значит не балласт.
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4agaaa
1498838336
Хорош! Золото тебе в следующем сезоне с нашими чемпионами!!!
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карасевщина
1498847981
у спама все кто к ним приходит виликие игроки а кто отказал им тот биомусор
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RedGreenHooligan
1498850442
Как по мне идеалом для спартака был бы Запакоста...Каррере он знаком по чемпионату италии и способен закрыть вообще всю бровку, как Фернандес у ЦСКА+ он по сильнее его будет, это даст больше свободы Промесу... жаль его не взял Спартак... было бы интересно посмотреть на него в РФПЛ
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serega86ru
1498865885
два тупорылых варианта ! идиоты ! либо для фанов либо для ? бомбардир ? вы там ебнутые? сцуко ! идиоты!
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