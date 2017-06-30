Кого «Спартак» нашел в Сербии для усиления обороны

Кто это вообще?

На фоне слухов о Смолове «Спартак» провернул неприметный, но, возможно, очень важный трансфер. Марко Петкович – подвижный правый защитник, который составит конкуренцию Ещенко. Вы о нем наверняка не слышали, но также до переезда в Россию не были известны Видич и Иванович. Сербский рынок игроков обороны с тех пор не изменился, поменялись только фамилии: Максимович вместо Видича, а Петкович, если проявит себя в «Спартаке», заслужит сравнений с ранним Ивановичем.

Марко Петкович – крайний слева.

Какие плюсы у этого трансфера?

Очевидных плюсов два. Во-первых, Петковичу всего 24 года; для защитника – ничтожный возраст, в команде Карреры игрок явно будет развиваться. Второй плюс – «Спартак» ничего не теряет, так как Петкович переедет в Россию бесплатно на правах свободного агента.

Из незаметных, но важных преимуществ – дружба фанатов «Спартака» с фанатами «Црвены Звезды»: на «Открытие Арене» Марко точно примут тепло.

Он действительно хорош?

Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Поэтому – вот нарезка разнообразных действий Петковича во время выступлений в Сербии.

А что по статистике?

В прошедшем чемпионате Сербии Петкович отыграл за «Црвену Звезду» 35 матчей из 37 возможных (еще один плюсик – хорошее здоровье) и взял серебряную медаль. На счету защитника – четыре гола и два результативных паса. Что касается матчей за сборную, то их за плечами Марко пока очень мало – переезд в Россию должен это поправить.

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