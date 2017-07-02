Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «В клубном магазине я прятался от фанатов под капюшоном». Молодой талант, которого Португалии не хватило для выхода в финал

«В клубном магазине я прятался от фанатов под капюшоном». Молодой талант, которого Португалии не хватило для выхода в финал

«ПСЖ» на свое предложение Рафаэлю Геррейру внезапно получил отказ, к чему во Франции не привыкли: «Я польщен интересом со стороны такого именитого клуба, но мне нужна команда, в которой я обязательно буду играть. В Париже мне не могут гарантировать постоянную игровую практику, поэтому я остаюсь в «Лорьяне». Через год он будет выходить на поле «Сигнал Идуна Парк», отказавшись перед этим от оффера из «Барселоны»: «Я благодарен «Барсе» за интерес, было очень тяжело сказать ей «нет», но чувствую, что смогу быстрее вырасти в «Боруссии» как игрок».

Геррейру разворачивает самосвалы, набитые купюрами, ради футбольного прогресса. Один из его детских тренеров вспоминал, что он уже тогда старался постоянно расти: «Каждый раз я получал удовольствие от игры Геррейру. Он всегда слушал и, самое главное, слышал мои указания – это было видно на поле. Уже в 12 лет он поставил перед собой цель стать настоящим профессионалом и усердно работал для ее достижения». Рафаэль всегда был довольно смышленым парнем, чтобы сразу не хвататься за предложение от большого клуба, уровень которого он мог и не потянуть. За это стоит сказать спасибо его родителям, которые сразу решили, что занятия сына футболом не должны мешать ему получать образование.

«Если все мы в конце умрем, то зачем кого-то ненавидеть?». Самый душевный игрок Франции с очень трагичной судьбой

Сам Геррейру восхищался футбольным интеллектом Паулеты, глазея на него по телевизору, а затем и на большом постере, который висел на стене его комнаты. Рядом с ним висел и плакат с изображением Криштиану Роналду, вместе с которым через десять лет Геррейру будет праздновать победу на Евро-2016.

Сильные стороны Геррейру – универсальность, а также крутое исполнение стандартов. Он легко играл как на позиции левого вингера, так и на месте левого защитника, а все штрафные и угловые в матчах обычно исполнял сам. В «Кане» его использовали в защите, в «Лорьяне» − сначала сзади, но потом передвинули вперед. Тогда же Рафаэль начал забивать и раздавать ассисты один за другим.

Несмотря на интерес со стороны известных европейских команд, о звезде «Лорьяна» мировая общественность слышала довольно мало. Пока он не забросил победный гол в ворота сборной Аргентины в товарищеском матче сборной Португалии. «Это был невероятный момент. Мой отец провел следующий день в интернете, читая новости обо мне. Что до меня, то я до сих пор еще не до конца вернулся на землю», − восторженно вспоминал тогда Рафаэль.

Геррейру родился и жил во Франции, начинал там карьеру, и легко мог выступать за сборную этой страны, но все-таки выбрал Португалию: «Это был тяжелый выбор, но в итоге я выступаю за Португалию, потому что она в моем сердце. Никто не давил на меня: ни семья, ни агент, это был мой личный осознанный выбор». Почитаемый им Педру Паулета заметил талант Геррейру и предложил тренерскому штабу юношеской сборной Португалии вызвать его. В итоге Рафаэль остался и дорос до звания чемпиона Европы с главной командой. Забавно, что его он получил во Франции, обыграв Францию же в финале. Кстати, его отец, с которым они вместе болели за «Бенфику», однажды проезжая вместе с ним мимо «Стад Де Франс», сказал, что когда-нибудь сын будет играть на этой арене.

Тогда он уже был игроком дортмундской «Боруссии», которая перевела на счет скромного «Лорьяна» 12 миллионов евро. Президент клуба провожал его в Бундеслигу вот такими словами: «У нас он очень сильно вырос как игрок. Он постоянно прогрессирует, и это – его главный актив». Томас Тухель, любящий менять позиции игрокам, еще на предсезонном турне попробовал Геррейру в центре поля.

Универсальный Рафаэль был не против, хоть в сезоне он и вернулся на привычный левый фланг и прекрасно сыгрался на нем со Шмельцером. С него у Рафы лучше всего получаются его точнейшие подачи в штрафную, после одной из которых Криштиану Роналду забил на Кубке Конфедераций в ворота сборной России.

Геррейру вообще очень дружит с Криштиану, который публично поддержал его, когда тот только пришел в сборную. «Роналду – великий футболист, лучший в мире. Но в общении он обычный и веселый парень. Когда мы познакомились, он в шутку спросил, где находится Лорьян, с ним приятно было общаться». Еще Рафаэлю помогал Антони Лопеш, игравший во Франции и знавший французский, потому что на португальском Геррейру говорит очень мало даже сейчас.

Если раньше Геррейру не доставало популярности, то сейчас он старается от нее убежать: «Играть, когда тебя гонит вперед стоячая трибуна «Сигнал Идуна Парк», − это нечто. Люди здесь помешаны на футболе и легко узнают меня. Это приятно, но, когда я нахожусь со своей семьей, мне не очень хочется, чтобы ко мне подходили фотографироваться. История о том, как я пробрался в фанатский магазин «Боруссии» не замеченным? Да, это правда. Я заходил за игрушкой своему сыну и прятался под капюшоном своей толстовки, хотя это было непросто».

В 23 у Рафаэля уже есть жена и двое детей. Когда они засыпают, он находит время порубиться в фифу на консоли. Сейчас его снова хочет «ПСЖ», а теперь еще и «Ювентус». Вот только его связке с Марселем Шмельцером еще есть куда расти, поэтому грандам почти наверняка снова откажут.

Золотой состав «Боруссии», который выиграет Лигу чемпионов в 2021 году

Кубок конфедераций
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Одинокий волк Маквейд
1498910471
Молодец парень, далеко пойдет.
Ответить
OfaZavr
1498926690
Здраво мыслит парень в свои годы. Молодец!
Ответить
XaXatyn
1498996547
Уже стали забывать таких игроков ! Парень молодец ,удачи ему !
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+