«В клубном магазине я прятался от фанатов под капюшоном». Молодой талант, которого Португалии не хватило для выхода в финал

«ПСЖ» на свое предложение Рафаэлю Геррейру внезапно получил отказ, к чему во Франции не привыкли: «Я польщен интересом со стороны такого именитого клуба, но мне нужна команда, в которой я обязательно буду играть. В Париже мне не могут гарантировать постоянную игровую практику, поэтому я остаюсь в «Лорьяне». Через год он будет выходить на поле «Сигнал Идуна Парк», отказавшись перед этим от оффера из «Барселоны»: «Я благодарен «Барсе» за интерес, было очень тяжело сказать ей «нет», но чувствую, что смогу быстрее вырасти в «Боруссии» как игрок».

Геррейру разворачивает самосвалы, набитые купюрами, ради футбольного прогресса. Один из его детских тренеров вспоминал, что он уже тогда старался постоянно расти: «Каждый раз я получал удовольствие от игры Геррейру. Он всегда слушал и, самое главное, слышал мои указания – это было видно на поле. Уже в 12 лет он поставил перед собой цель стать настоящим профессионалом и усердно работал для ее достижения». Рафаэль всегда был довольно смышленым парнем, чтобы сразу не хвататься за предложение от большого клуба, уровень которого он мог и не потянуть. За это стоит сказать спасибо его родителям, которые сразу решили, что занятия сына футболом не должны мешать ему получать образование.

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Сам Геррейру восхищался футбольным интеллектом Паулеты, глазея на него по телевизору, а затем и на большом постере, который висел на стене его комнаты. Рядом с ним висел и плакат с изображением Криштиану Роналду, вместе с которым через десять лет Геррейру будет праздновать победу на Евро-2016.

Сильные стороны Геррейру – универсальность, а также крутое исполнение стандартов. Он легко играл как на позиции левого вингера, так и на месте левого защитника, а все штрафные и угловые в матчах обычно исполнял сам. В «Кане» его использовали в защите, в «Лорьяне» − сначала сзади, но потом передвинули вперед. Тогда же Рафаэль начал забивать и раздавать ассисты один за другим.

Несмотря на интерес со стороны известных европейских команд, о звезде «Лорьяна» мировая общественность слышала довольно мало. Пока он не забросил победный гол в ворота сборной Аргентины в товарищеском матче сборной Португалии. «Это был невероятный момент. Мой отец провел следующий день в интернете, читая новости обо мне. Что до меня, то я до сих пор еще не до конца вернулся на землю», − восторженно вспоминал тогда Рафаэль.

Геррейру родился и жил во Франции, начинал там карьеру, и легко мог выступать за сборную этой страны, но все-таки выбрал Португалию: «Это был тяжелый выбор, но в итоге я выступаю за Португалию, потому что она в моем сердце. Никто не давил на меня: ни семья, ни агент, это был мой личный осознанный выбор». Почитаемый им Педру Паулета заметил талант Геррейру и предложил тренерскому штабу юношеской сборной Португалии вызвать его. В итоге Рафаэль остался и дорос до звания чемпиона Европы с главной командой. Забавно, что его он получил во Франции, обыграв Францию же в финале. Кстати, его отец, с которым они вместе болели за «Бенфику», однажды проезжая вместе с ним мимо «Стад Де Франс», сказал, что когда-нибудь сын будет играть на этой арене.

Тогда он уже был игроком дортмундской «Боруссии», которая перевела на счет скромного «Лорьяна» 12 миллионов евро. Президент клуба провожал его в Бундеслигу вот такими словами: «У нас он очень сильно вырос как игрок. Он постоянно прогрессирует, и это – его главный актив». Томас Тухель, любящий менять позиции игрокам, еще на предсезонном турне попробовал Геррейру в центре поля.

Универсальный Рафаэль был не против, хоть в сезоне он и вернулся на привычный левый фланг и прекрасно сыгрался на нем со Шмельцером. С него у Рафы лучше всего получаются его точнейшие подачи в штрафную, после одной из которых Криштиану Роналду забил на Кубке Конфедераций в ворота сборной России.

Геррейру вообще очень дружит с Криштиану, который публично поддержал его, когда тот только пришел в сборную. «Роналду – великий футболист, лучший в мире. Но в общении он обычный и веселый парень. Когда мы познакомились, он в шутку спросил, где находится Лорьян, с ним приятно было общаться». Еще Рафаэлю помогал Антони Лопеш, игравший во Франции и знавший французский, потому что на португальском Геррейру говорит очень мало даже сейчас.

Если раньше Геррейру не доставало популярности, то сейчас он старается от нее убежать: «Играть, когда тебя гонит вперед стоячая трибуна «Сигнал Идуна Парк», − это нечто. Люди здесь помешаны на футболе и легко узнают меня. Это приятно, но, когда я нахожусь со своей семьей, мне не очень хочется, чтобы ко мне подходили фотографироваться. История о том, как я пробрался в фанатский магазин «Боруссии» не замеченным? Да, это правда. Я заходил за игрушкой своему сыну и прятался под капюшоном своей толстовки, хотя это было непросто».

В 23 у Рафаэля уже есть жена и двое детей. Когда они засыпают, он находит время порубиться в фифу на консоли. Сейчас его снова хочет «ПСЖ», а теперь еще и «Ювентус». Вот только его связке с Марселем Шмельцером еще есть куда расти, поэтому грандам почти наверняка снова откажут.

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