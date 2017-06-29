Криштиану Роналду – многодетный отец. Что еще с ним произошло за две недели в России

Вдохновил на творчество людей в Казани

Именно Криштиану посвятили шикарное граффити в Казани напротив отеля, где остановилась сборная Португалии. «Я видел этот портрет, он просто великолепен», – восхитился партнер по команде Андре Силва.

Поблагодарил Казань

Сухо, двумя словами, но и на том спасибо:

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Расписался в паспорте

Пермяк Никита Смирнов сейчас находится на производственной практике в Казани. «Честно говоря, не рассчитывал на автограф Роналду, потому что читал, что игрокам сборной Португалии запретили общаться с болельщиками и раздавать автографы. Хотел просто посмотреть на игроков, сделать фото и поснимать на видео, – рассказал парень в интервью «АиФ-Прикамье». – К счастью, Криштиану решил подойти к поклонникам. У меня под рукой, кроме паспорта, ничего не было, поэтому раскрыл первую пустую страницу, на которой Роналду и расписался».

«Женился на Роналду», – подписал фотографию Никита, поскольку португалец расписался у него прямо в графе «семейное положение».

Нарушил регламент Кубка конфедераций

Отличный заголовок для привлечения трафика на сайт. Согласно регламенту турнира, лучший игрок матча обязан прийти на пресс-конференцию, но португальца там не было. Оказалось все гораздо проще: Роналду получил травму. «Он пообщается с журналистами в микст-зоне тогда, когда ему обработают колено», – сообщил представитель организаторов турнира.

Осчастливил 10-летнюю девочку-инвалида

Это произошло перед матчем Россия – Португалия. На игру Роналду выходил за руку с Полиной Хаерединовой, которая прикована к инвалидному креслу. Она подарила ему браслет из бисера в цветах флага Португалии, Криштиану приобнял ее, поцеловал и подарил свою тренировочную кофту. Счастье девчонки трудно измерить. Шквал эмоций!

Курточка моя так хорошо сидит на ней. Как Роналду осчастливил ребенка-инвалида

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Стал первым португальцем, который забил в России

Удивительно, но до игры на Кубке конфедераций сборные СССР/России все время играли с португальцами всухую в домашних матчах. Четыре матча закончились тремя победами при одной ничьей с разницей мячей 7:0. Так что Роналду не только принес Португалии первую победу в России, но и забил первый ее гол здесь.

Заработал 800-е очко по системе «гол плюс пас» в карьере

Это случилось по итогам матча с Россией, где Роналду забил победный гол. После этого матча на его счету 603 гола и 197 голевых передач в карьере. На девятую сотню португалец пошел в Санкт-Петербурге, где реализовал пенальти.

Поставил очередной рекорд

Криштиану первым в истории забил в восьми подряд международных турнирах сборных. Помимо Кубка конфедераций это четыре чемпионата Европы, начиная с 2004 года, и три чемпионата мира, начиная с ЧМ-2006. Достижение фантастическое. Продлить серию можно снова в России уже через год.

Покритиковал поле в Санкт-Петербурге

Как ни старались организаторы, сборная Португалии осталась недовольна состоянием газона на арене «Санкт-Петербург». Португальцы выиграли у Новой Зеландии со счетом 4:0, но поле подвергли критике – об этом сказал и тренер Фернанду Сантуш, и затем Роналду: «Поле было сложным, газон не очень хороший. Игру лучшего качества на нем было не показать».

Отдал приз партнеру по сборной

Португалия выиграла у Новой Зеландии со счетом 4:0, и приз лучшего игрока достался Роналду. Но капитан португальской сборной передарил его Бернарду Силве. Оба футболиста забили в матче по голу, но Криштиану с пенальти, а Силва – с игры, причем в голевом моменте повредил голеностоп.

Узнал о рождении детей

Теперь Криштиану – многодетный отец. У него родились близнецы от суррогатной матери. «Я знал о рождении детей, но по-прежнему оставался в расположении национальной команды. Мы не смогли достичь целей, но еще порадуем болельщиков. Рад, что теперь смогу увидеть впервые увидеть своих детей», – сказал Криштиану.

Получил футболку сборной Азербайджана со своей фамилией

Селекционер АФФА Риад Рафиев познакомился с Криштиану еще когда португальская сборная приезжала в Азербайджан на матч квалификации. Пообщавшись, Роналду принял в дар майку азербайджанской сборной.