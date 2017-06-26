Тюрьма для Модрича, поступок Роналду, вылет сборной России. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Социальные сети убивают меня». Как мир травит Доннарумму

Скандал вокруг Доннаруммы пылает уже вторую неделю, пробиваясь даже через инфоповоды о Кубке конфедераций и испанских налогах. Кирилл Бунин рассказал главное об этой истории и особенно сконцентрировал внимание на той волне негатива, что сейчас льется на голкипера.

61 миллиард на новый «Крестовский». Еще одна интересная стройка к ЧМ-2018

Стадион в Санкт-Петербурге открыли, а жизнь скучнее не стала. Аэропорт «Шереметьево» очень интересным образом реконструируют к чемпионату мира, уделяя особое внимание новой взлетной полосе − проекту, который делают уже шесть лет и которому раздули смету почти в три раза от изначальной цифры.

Модрич может сесть в тюрьму на пять лет. Что случилось?

Модрича, в отличие от десятков других футболистов, собираются судить не за махинации с налогами, а за ложные свидетельские показания. Подозревается, что их хорват дал на суде против бывшего президента «Динамо» Загреб Здравко Мамича. Странная, но по-своему увлекательная история.

Что происходит с букмекерами в России. Главные вопросы о том, как сейчас делать ставки на футбол

Не так давно власти серьезно взялись за регулирование процессов онлайн-ставок, поэтому теперь нельзя так просто играть или отрывать букмекерскую контору в интернете. Все новые законы направлены на улучшение контроля за честностью процессов, и что более важно − выплат. Сделали партнерский материал совместно с ЦУПИС о том, что сегодня происходит с миром букмекеров в России.

Курточка моя так хорошо сидит на ней. Как Роналду осчастливил ребенка-инвалида

Очень рады, что Кубок конфедерация запомнится не только мелкими ошибками в организации и провале сборной (ох, об этом ниже), но и прекрасными историями. Вроде той, что произошла на матче России и Португалии. Криштиану Роналду впервые в истории турниров ФИФА вывел на поле ребенка-инвалида. Девочку зовут Полина, и она после этого события (а Роналду ей еще и свою куртку подарил) записала очень эмоциональное и трогательное видео.

«Красивая страна с радушными людьми». Как иностранные звезды хвалят Россию и ее Кубок конфедераций

Для поднятия самооценки и увеличения концентрации позитива собрали в одном месте только хвалебные отзывы о России и Кубке конфедераций. Роналду, Видаль, Лев и другие звезды респектуют нам за организацию турнира.

«Я лежал на земле и не чувствовал ног». История самого отчаянного футболиста мира

Гари Медель − футболист с голливудской судьбой. Детство в криминальном районе, нападение на судью, автомобильная авария, постоянные драки на поле и невероятное рвение в каждой игре. Если захотите на 5-10 минут отвлечься от суеты и насладиться отличной историей, вы знаете, куда кликать.

«Сборная четко отрепетировала то, что будет в следующем году». Как страна реагирует на вылет России

Россия вылетела, Акинфеев ошибся, Смолов плакал − не лучшая суббота для всех нас. Собрали реакции страны на то, что их сборная вновь разочаровала. На этот раз дома.

«Мне теперь повеситься?». Как ошибается Акинфеев

Акинфеев − это отдельная тема. Мы постарались пока не обсуждать, молодец он или нет, надо ли ему оставаться в сборной и так далее (хотя полностью избежать этого, конечно, не получилось), а вместо этого сосредоточились на том, сколько он вообще раз ошибался в важных матчах. Спойлер: многовато.

Почему русский футбол такой? Ответ в десяти предложениях

В заключении темы сборной − капля аналитики на общие темы. Роман Абрамов в суперкоротком стиле (всего десять предложений + строчка лида) объясняет, почему русский футбол получился вот таким, каким мы его видим каждый день.