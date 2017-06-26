Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Тюрьма для Модрича, поступок Роналду, вылет сборной России. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Тюрьма для Модрича, поступок Роналду, вылет сборной России. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Социальные сети убивают меня». Как мир травит Доннарумму

Скандал вокруг Доннаруммы пылает уже вторую неделю, пробиваясь даже через инфоповоды о Кубке конфедераций и испанских налогах. Кирилл Бунин рассказал главное об этой истории и особенно сконцентрировал внимание на той волне негатива, что сейчас льется на голкипера.

61 миллиард на новый «Крестовский». Еще одна интересная стройка к ЧМ-2018

Стадион в Санкт-Петербурге открыли, а жизнь скучнее не стала. Аэропорт «Шереметьево» очень интересным образом реконструируют к чемпионату мира, уделяя особое внимание новой взлетной полосе − проекту, который делают уже шесть лет и которому раздули смету почти в три раза от изначальной цифры.

Модрич может сесть в тюрьму на пять лет. Что случилось?

Модрича, в отличие от десятков других футболистов, собираются судить не за махинации с налогами, а за ложные свидетельские показания. Подозревается, что их хорват дал на суде против бывшего президента «Динамо» Загреб Здравко Мамича. Странная, но по-своему увлекательная история.

Что происходит с букмекерами в России. Главные вопросы о том, как сейчас делать ставки на футбол

Не так давно власти серьезно взялись за регулирование процессов онлайн-ставок, поэтому теперь нельзя так просто играть или отрывать букмекерскую контору в интернете. Все новые законы направлены на улучшение контроля за честностью процессов, и что более важно − выплат. Сделали партнерский материал совместно с ЦУПИС о том, что сегодня происходит с миром букмекеров в России.

Курточка моя так хорошо сидит на ней. Как Роналду осчастливил ребенка-инвалида

Очень рады, что Кубок конфедерация запомнится не только мелкими ошибками в организации и провале сборной (ох, об этом ниже), но и прекрасными историями. Вроде той, что произошла на матче России и Португалии. Криштиану Роналду впервые в истории турниров ФИФА вывел на поле ребенка-инвалида. Девочку зовут Полина, и она после этого события (а Роналду ей еще и свою куртку подарил) записала очень эмоциональное и трогательное видео.

«Красивая страна с радушными людьми». Как иностранные звезды хвалят Россию и ее Кубок конфедераций

Для поднятия самооценки и увеличения концентрации позитива собрали в одном месте только хвалебные отзывы о России и Кубке конфедераций. Роналду, Видаль, Лев и другие звезды респектуют нам за организацию турнира.

«Я лежал на земле и не чувствовал ног». История самого отчаянного футболиста мира

Гари Медель − футболист с голливудской судьбой. Детство в криминальном районе, нападение на судью, автомобильная авария, постоянные драки на поле и невероятное рвение в каждой игре. Если захотите на 5-10 минут отвлечься от суеты и насладиться отличной историей, вы знаете, куда кликать.

«Сборная четко отрепетировала то, что будет в следующем году». Как страна реагирует на вылет России

Россия вылетела, Акинфеев ошибся, Смолов плакал − не лучшая суббота для всех нас. Собрали реакции страны на то, что их сборная вновь разочаровала. На этот раз дома.

«Мне теперь повеситься?». Как ошибается Акинфеев

Акинфеев − это отдельная тема. Мы постарались пока не обсуждать, молодец он или нет, надо ли ему оставаться в сборной и так далее (хотя полностью избежать этого, конечно, не получилось), а вместо этого сосредоточились на том, сколько он вообще раз ошибался в важных матчах. Спойлер: многовато.

Почему русский футбол такой? Ответ в десяти предложениях

В заключении темы сборной − капля аналитики на общие темы. Роман Абрамов в суперкоротком стиле (всего десять предложений + строчка лида) объясняет, почему русский футбол получился вот таким, каким мы его видим каждый день.

Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Karpathian
1498471374
Заколебали с этим крестовским. и так и так мы бы этих денег не увидели.
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+