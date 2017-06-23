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    «Красивая страна с радушными людьми». Как иностранные звезды хвалят Россию и ее Кубок конфедераций


    3.6
    Голосов: 5
    23.06.2017 14:55
    «Бомбардир» показывает, как иностранные футболисты и тренеры хвалят Кубок конфедераций и страну, которую его организовала.

    В материале использованы цитаты с порталов sport-express.ru, topsbp.tv, championat.com, welcome2018.com.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 5
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 24 июня 2017, 00:52

      Приятно-же, однако такое читать...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 23 июня 2017, 20:40

      После таких отзывов прослезился.....
      Но главное ,как ни крути, все таки сам футбол,
      А вот здесь не все так мило ,как на фотке ,увы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 23 июня 2017, 18:04

      ну прям два брата близнеца

      0
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    • ...
      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 23 июня 2017, 17:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      они вообще в курсе что бюджетников в принудительном порядке сгоняли. чтобы заполнить пустые трибуны, это тоже очень мило. Россия - футбольная страна! и крым наш! и Cирии поможем! да и Обама чмо! правда жрать иногда нечего (

      -4
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      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > папа сибиряк 23 июня 2017, 18:09

      Ссылку о сгоне бюджетников в студию, плиз! А про Крым - п***ть не надо, есть вещи, которые деньгами не измерить.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > папа сибиряк 23 июня 2017, 18:50

      Чтобы иногда жрать, надо иногда и работать, а не обвинять во всех своих бедах других

      4
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > папа сибиряк 23 июня 2017, 23:10

      Голодающий "сибиряк" откуда взялся?

      0
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      Рейтинг: -36

      FatalMix > папа сибиряк 23 июня 2017, 23:39

      дибилоид? если бы меня "согнали" на матч, то я бы с радостью туда прибежал, как и все остальные, не знал, что сгоняют, и купил на чилийцев с камерунцами за бабло

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа > папа сибиряк 24 июня 2017, 09:04

      чтоб было жрать нужно работать, а Крым всегда был наш.. а про бюджетников скажу, если и имело место такое .. то я им завидую...

      0
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > каа 24 июня 2017, 10:40

      сибиряка все богачи заминусовали?)) единственное поправлю..ни нечего) а не на что))))...

      1
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > Efenval777 24 июня 2017, 16:47

      По всей видимости не богачи, а люди которые считают что мужик не должен ныть и перекладывать ответственность за свои проблемы на других. :)
      Человек который усвоил пару простых истин взрослого, здорового мужика:
      - мне ни кто ни чего не должен и ни чем не обязан;
      - во всех моих проблемах виноват я сам.
      голодным не будет.

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave > alex1004 25 июня 2017, 00:03

      Не богачи, а те, чей уровень развития интеллекта настолько низок, что они даже, пожалуй, неспособны понять, что к чему..

      -1
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 23 июня 2017, 17:19


      В Краснодаре они вообще ох...ли бы от стадиона :)

      5
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      Рейтинг: +10

      chupsy > ILOVETHISGAME.ykt 24 июня 2017, 12:29

      Только наше государство. Нах послало Галицкий стадион, на нем то бабок не попилишь. Еще перед кубком конфедерации - Путин показывал Краснодарский стадион. К участию которого государство руку не приложило, да и не взяла уже готовый стадик на турниры. А так стадион шикарный, его уже поставили в топ 10 Европы.

      0
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      Рейтинг: +12

      basssat 23 июня 2017, 15:06

      Вот это да

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