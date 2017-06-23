«Красивая страна с радушными людьми». Как иностранные звезды хвалят Россию и ее Кубок конфедераций

В материале использованы цитаты с порталов sport-express.ru, topsbp.tv, championat.com, welcome2018.com.
Приятно-же, однако такое читать...
В материале использованы цитаты с порталов sport-express.ru, topsbp.tv, championat.com, welcome2018.com.
Приятно-же, однако такое читать...
ну прям два брата близнеца
они вообще в курсе что бюджетников в принудительном порядке сгоняли. чтобы заполнить пустые трибуны, это тоже очень мило. Россия - футбольная страна! и крым наш! и Cирии поможем! да и Обама чмо! правда жрать иногда нечего (
Ссылку о сгоне бюджетников в студию, плиз! А про Крым - п***ть не надо, есть вещи, которые деньгами не измерить.
Чтобы иногда жрать, надо иногда и работать, а не обвинять во всех своих бедах других
Голодающий "сибиряк" откуда взялся?
дибилоид? если бы меня "согнали" на матч, то я бы с радостью туда прибежал, как и все остальные, не знал, что сгоняют, и купил на чилийцев с камерунцами за бабло
чтоб было жрать нужно работать, а Крым всегда был наш.. а про бюджетников скажу, если и имело место такое .. то я им завидую...
По всей видимости не богачи, а люди которые считают что мужик не должен ныть и перекладывать ответственность за свои проблемы на других. :)
Человек который усвоил пару простых истин взрослого, здорового мужика:
- мне ни кто ни чего не должен и ни чем не обязан;
- во всех моих проблемах виноват я сам.
голодным не будет.
В Краснодаре они вообще ох...ли бы от стадиона :)
Только наше государство. Нах послало Галицкий стадион, на нем то бабок не попилишь. Еще перед кубком конфедерации - Путин показывал Краснодарский стадион. К участию которого государство руку не приложило, да и не взяла уже готовый стадик на турниры. А так стадион шикарный, его уже поставили в топ 10 Европы.
Вот это да