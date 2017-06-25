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    Почему русский футбол такой? Ответ в десяти предложениях


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    Голосов: 27
    25.06.2017 23:45
    Роман Абрамов − с ультракороткой аналитикой причин нашей грусти.

    Потому что философию русского футбола определяют люди, которые уверены, что давно все знают и им больше не надо учиться новому − хоть у тренеров, которые разрывают еврокубки, хоть у зеленых пацанов, которые жгут в соцсетях на аудиторию сильно шире той, что ходит на трибуны.

    Потому что дружба, родственные связи или общий бизнес при выборе кадров иногда побеждают талант и способности.

    Потому что лимит на легионеров шинкует полноценную конкуренцию в рыхлое пюре и в сегодняшних декорациях порой так умело гипнотизирует даже самых критичных из нас, что проскакивают реальные сомнения: не развалится ли все совсем, если его отменить?

    Потому что в Санкт-Петербурге есть такое замечательное сооружение, как стадион на Крестовском острове.

    Потому что в 2017 году над русским футболом шумно летает дух советского, который отчего-то проявляется не в медалях и продвинутом уровне регионов, а в брежневской рутине, слепой покорности и ретроменталитете, отвергающем, к примеру, необходимость зарабатывать или выделяться на фоне других.

    Потому что временами у нас странные отношения между журналистами и теми, про кого они рассказывают: первые беззубо ластятся ради дружбы и эксклюзива, вторые − не уважают первых, но все равно боятся их медийной силы.

    Потому что команда «Ростов», которая сенсационно притащила в свой город образцы лучшего европейского футбола, вместо поддержки и развития утонула в непробиваемом беспорядке руководителей, а теперь оформляет тактичное самоубийство амбиций − и такие «ростовы» мы видим не впервые.

    Потому что русский футбол абсолютно не самодостаточен и регулярно нуждается в помощи.

    Потому что большинство команд играют не для тысячи человек на боковой трибуне, а для горстки пиджаков в вип-ложах.

    Потому что Андрей Аршавин прав: наши ожидания − это действительно наши проблемы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 27
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +16

      lexx0103 28 июня 2017, 12:11

      "Накипело"

      Пока наши футболисты будут получать в разы больше чем в Европе незаслуженно,ничего у нас не получится.Для них честь своей Сборной ничего не значит.

      Был на матче с Новой Зеландией в Питере.Стадион очень неудобный,идти 2 км от ближайшего метро.в кафе на разных этажах очереди и половины указанного в меню нет)
      Оплатить по карте VISA официальным спонсором было нельзя-не работает терминал
      7 этажное чудовище,стоимостью больше 40 миллиардов ? Вопрос за что?

      Игра наших разочаровала. Играли по сути только Головин и то боялся брать на себя инициативу в силу возраста,но его сверстники на КК играли неплохо.Он заработал своими действиями около 7-8 фолов
      Игра остальных:
      Мяч наши друг другу подсовывали."Побыстрее избавится"
      Передачи лишь бы куда.Глупые удары,прострелы.
      Били не поворотам даже.А просто лишь бы ударить,разве это футбол?
      Кричать,что "мы сильные" и ставить на игры вообще не сыгранный состав и ребят которые нравятся тренеру.
      Объективно надо смотреть на вещи.Руководствовкться статистикой и сезоном в целом.
      Если например Медведев имеет в своём Активе 86% отбитых ударов по своим воротам ?

      Посмотрите на немцев с третьим составом играли на легке.
      Мексиканцы - Лосано после удара Игоря в стиле тхеквондо,как большинство футболистов мира остался бы лежать на газоне,а он побежал праздновать свой гол,
      Ошибка Игоря на выходе-непонятное действие,что двигало им в тот момент,всем неясно
      Осуждать и думать,что каждый из нас сыграл иначе мы не вправе

      Итог КК17: победа над Новой Зеландией?
      Проигрыш одной из самых сильных команд Европы
      Проигрыш мексике которую могли побеждать

      А пока я думаю Черчесову нужно пересмотреть состав и проводить тренировки и собирать тех кто реально достоен и будет играть,а не мучаться

      Вся страна снова плачет,ругает их и ничего не изменится.Пока кокониноит и мамаев не поймут почему не взяли их,пока им будет наплевать на страну и болельщиков ничего не изменится . Ничего не изменится

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 27 июня 2017, 08:27

      Главное забыл.

      Потому что деньги в нашей стране идут куда угодно, но только не в детский и не в массовый спорт. Причём эти деньги ЕСТЬ, и они немалые. Понятно что убыточно и невыгодно, но лучше уж дотировать СЮДА, чем спасать клубы Томь, Кубань и прочие более мелкие. Стимулировать и, возможно даже закрепить законодательно, чтобы клубы сами развивали подобную инфраструктуру на своей базе, в мире все так делают. Раз уж порушили совок, где все для всех бесплатно было, давайте прижимайте капиталистов!

      Нет условий, нет возможностей, футбол труднодоступен для широких масс. Возле дома не поиграть, футбольные поля и хоккейные коробки приспособлены под стоянки и сральник для собачников. Бесплатных секций нет почти, а платная стоит 5000 руб. в месяц. Ходит туда и правит бал, понятное дел, блатота и всякие мажоры, кому нафиг не нужен этот футбол, а запихнули потому что модно и денежно. И это у нас в провинции. Нет массовых турниров. Мало тренеров. И откуда возьмутся нормальные игроки с нормальным менталитетом в таких условиях?

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 июня 2017, 18:00

      Сложно не согласиться...

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 26 июня 2017, 16:44

      Об этом всем говорят регулярно. Большая часть звучит буквально каждый день уже 8 лет, а то и больше. В каком бункере надо сидеть нашим руководителям, чтобы не понимать очевидных вещей?

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      Рейтинг: +545

      kachan63 26 июня 2017, 11:27

      Со всем могу согласиться, кроме этого абзаца: "Потому что в 2017 году над русским футболом шумно летает дух советского, который отчего-то проявляется не в медалях и продвинутом уровне регионов, а в брежневской рутине, слепой покорности и ретроменталитете, отвергающем, к примеру, необходимость зарабатывать или выделяться на фоне других."

      Уж как Кокоша с Мамаевым "выделились" на фоне других все знают. А отвергание сумасшедших з/плат российских футболёров (в большинстве своём неоправданных), которые обычному человеку за 10 жизней не заработать, автор называет "ретроменталитетом".

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      Рейтинг: +64

      fanat1244 26 июня 2017, 10:45

      Всё верно написано и, по-моему, такие проблемы у нас ещё ой как нескоро исчезнут! ((((

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      Рейтинг: +10

      maxim.sir 26 июня 2017, 10:31

      ну полностью согласен

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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 26 июня 2017, 07:52

      согласен с каждым словом автора...расстроен.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 26 июня 2017, 06:59

      Я бы добавил бы сюда еще и 11-е предложение.
      .................................................................................................................................................
      Потому что ,в свое время ,подставили Гуса Иваныча.
      Он был на верном пути,в его планах было развивать и молодежный футбол .
      А что вышло?
      Его ,,бронзовая ,, команда зазвездилась со Словенией и все пошло под откос!
      А свежая молодежь?
      Так вот она,взяла все самое худшее из той ,где определяющим стала фраза:
      ,,это ваши проблемы,, или последнее высказывание Акинфея....
      В Европе за это поубивали!

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      Рейтинг: +276

      Black77718 26 июня 2017, 02:13

      Да просто по воротам надо попадать,а не в сторону и не по воробьям,ну были же моменты с Мексикой,а потом Акинфеев на выходе.Да и кроме того Португалия чемпион Европы а Мексика постоянный участник 1/8 ЧМ,с хрена ли мы должны их обыгрывать если и сборная сыровата,и сами за 25-26 лет ни разу не выходили из групп на ЧМ,да и эти команды объективно сильнее по исполнителям,Новую Зеландию обыграли,вот это наш уровень,вот она правда жизни.

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      Рейтинг: +246

      RLoko > Black77718 26 июня 2017, 07:42

      Золотые слова!

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