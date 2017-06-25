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  • Почему русский футбол такой? Ответ в десяти предложениях

Почему русский футбол такой? Ответ в десяти предложениях

Потому что философию русского футбола определяют люди, которые уверены, что давно все знают и им больше не надо учиться новому − хоть у тренеров, которые разрывают еврокубки, хоть у зеленых пацанов, которые жгут в соцсетях на аудиторию сильно шире той, что ходит на трибуны.

Потому что дружба, родственные связи или общий бизнес при выборе кадров иногда побеждают талант и способности.

Потому что лимит на легионеров шинкует полноценную конкуренцию в рыхлое пюре и в сегодняшних декорациях порой так умело гипнотизирует даже самых критичных из нас, что проскакивают реальные сомнения: не развалится ли все совсем, если его отменить?

Потому что в Санкт-Петербурге есть такое замечательное сооружение, как стадион на Крестовском острове.

Потому что в 2017 году над русским футболом шумно летает дух советского, который отчего-то проявляется не в медалях и продвинутом уровне регионов, а в брежневской рутине, слепой покорности и ретроменталитете, отвергающем, к примеру, необходимость зарабатывать или выделяться на фоне других.

Потому что временами у нас странные отношения между журналистами и теми, про кого они рассказывают: первые беззубо ластятся ради дружбы и эксклюзива, вторые − не уважают первых, но все равно боятся их медийной силы.

Потому что команда «Ростов», которая сенсационно притащила в свой город образцы лучшего европейского футбола, вместо поддержки и развития утонула в непробиваемом беспорядке руководителей, а теперь оформляет тактичное самоубийство амбиций − и такие «ростовы» мы видим не впервые.

Потому что русский футбол абсолютно не самодостаточен и регулярно нуждается в помощи.

Потому что большинство команд играют не для тысячи человек на боковой трибуне, а для горстки пиджаков в вип-ложах.

Потому что Андрей Аршавин прав: наши ожидания − это действительно наши проблемы.

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Комментарии (34)
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exreporter
1498397615
ты любую сферу сюда пиши: образование, медицина, культура. Оно все сгодится и укладывается в эти десять тезисов. И вмещается в один: таков "капитализм по-российски"
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fantom23
1498398646
Скоро все начнет меняться,скоро мы придем!!!!Не ждем,а готовимся!!! 05.11.2017г.Патриоты России с нами!!!Вместе мы едины!!!
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tank219
1498402085
Дерьмо статейка. В брежневскую рутину мы больше всего выиграли
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Red narva
1498404593
Смотрите на нефутбольную малюсенькую Исландию и учитесь у них!Ни кого не боятся!Пох грандов!И ,что бы вся страна,как один за ребят на поле!И вздрогнут буржуины!!!
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rerih
1498405023
Потому что сцуко места как в командах так и в сборной продаются
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84aivengo
1498409764
почему русский футбол такое переживает ? !! да потому что у нас нет системы подготовки футболистов на года.....не работают детско-юношеские организации... у нас бабло решает все....
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сасас
1498414318
когда у всех в мозгах только деньги- следует ждать беды
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VSt
1498418963
Со многим можно согласиться. Но судя по тезисам сам роман Абрамович вроде как и не причем. Т.е. он не участвовал в создании той системы, которую критикует и его кошелек появился не благодаря именно этой системе?
Нет ли у Романа Абрамовича рецепта, что теперь с этой системой делать? М.б. из Лондона виднее?
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Black77718
1498432394
Да просто по воротам надо попадать,а не в сторону и не по воробьям,ну были же моменты с Мексикой,а потом Акинфеев на выходе.Да и кроме того Португалия чемпион Европы а Мексика постоянный участник 1/8 ЧМ,с хрена ли мы должны их обыгрывать если и сборная сыровата,и сами за 25-26 лет ни разу не выходили из групп на ЧМ,да и эти команды объективно сильнее по исполнителям,Новую Зеландию обыграли,вот это наш уровень,вот она правда жизни.
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red_blue_fury
1498452756
согласен с каждым словом автора...расстроен.
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