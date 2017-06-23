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    Что происходит с букмекерами в России. Главные вопросы о том, как сейчас делать ставки на футбол


    4.6
    Голосов: 8
    23.06.2017 13:00
    «Бомбардир» объясняет все о новых правилах по легальным онлайн-ставкам и показывает место, где этим можно заниматься.

    Как раньше обстояли дела со ставками?

    Вы наверняка слышали истории о том, как букмекерские компании обманывали своих клиентов, внезапно закрывались или переставали выходить на связь. Вложенные деньги пропадали вместе с довольными предпринимателями, а игроки оставались в дурацком положении и обещали себе, что больше никогда не будут делать ставки.

    В России индустрия онлайн-ставок действительно находилась в очень странном положении. Нормального правового регулирования не было и, по сути, человек просто не мог сделать легальную ставку.

    При этом букмекерам ничто не мешало блокировать слишком успешных пользователей, игнорировать жалобы и вообще в любой момент закрыться, забрав все деньги игроков без компенсаций и объяснений.

    Судиться было не с кем − большинство компаний регистрировались в зарубежных офшорах и скрывали имена своих владельцев.

    Что-то поменялось?

    Да. Сферу онлайн-ставок стали регулировать с помощью законов. Теперь букмекеры обязаны получать официальную лицензию, публично отчитываться о заработках, проходить постоянные государственные проверки, идентифицировать пользователей (то есть проверять личность и возраст клиентов).

    При этом букмекеров, отказавшихся следовать законодательству, блокируют и наказывают. Теперь делать ставки в нелегальных конторах − крайне рискованно. Не факт, что ты откроешь сайт, даже если скачал себе прокси.

    Для помощи и контроля легальных букмекеров был создан ЦУПИС.

    Какой еще ЦУПИС?

    ЦУПИС – это центр учета перевода интерактивных ставок. Эта организация контролирует (и фиксирует) все финансовые операции между игроком и конторой. Переводы, пополнения счета, выплата выигрышей – все хранится в единой базе, независимой от интересов букмекерских компаний.

    Это официально зарегистрированный посредник между игроком и букмекером, его главная цель – соблюдение легальных отношений между сторонами, без обмана и скрытых от закона денежных махинаций.

    Зачем он нужен?

    Есть три причины.

    Первая. ЦУПИС показывает, какие конторы работают легально и надежно. На сайте организации есть список проверенных партнеров.

    Вторая. Компания контролирует денежные переводы между букмекером и игроками, быстро, без комиссии и в соответствии с законом контролирует пополнение счета и перечисление выигрыша.

    Третья. ЦУПИС и СРО помогут решить ваши проблемы с букмекером. Любая попытка обмануть игрока исключена, потому что регулируется независимой организацией, соблюдающей интересы обеих сторон.

    Меня точно не обманут?

    Нет. Новое законодательство в области онлайн-ставок обязует всех участников рынка получать лицензии и работать только в соответствии с российскими законами.

    Первый ЦУПИС работает с крупными букмекерскими конторами, которые вступили в СРО и внесли по 30 миллионов рублей в обеспечительный фонд в качестве гарантии выплаты выигрышей.

    Индустрия быстро развивается, и законодательное урегулирование – шаг в сторону здорового и честного бизнеса, которого порой сильно не хватает в российском футболе и спорте вообще.

    Узнать больше о легальных букмекерах можно на сайте Первого ЦУПИС.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: o-posts.com, noga.pl
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 8
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 23 июня 2017, 18:18

      Цупис может контролировать вилки...

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      Рейтинг: +71

      brutus6666 > МЯСО87 23 июня 2017, 18:27

      Я не говорю о вилках , ими никогда не занимался , я говорю об общем движении , о том что от смены вывески суть никак не меняется и работать не с вывеской нужно , а с внутренней системой

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      Рейтинг: +71

      brutus6666 23 июня 2017, 16:07

      И толку от этого ЦУПИС ? 1x bet убожество , которое рубит моментально счета и выживает прибыльных игроков , betcity не многим лучше , про восьмёрки не слышал никогда , но практически нет контор , которые дадут плюсовым игрокам нормально жить . На пальце одной руки если получится посчитать такие конторы , уже хорошо . Так что ЦУПИС - не ЦУПИС , смысла нет . Нужно менять суть , привлекать буков за такого рода мошенничества где мешают играть , а не объединять их каким то зашифрованным названием под громким именем . Так что объединение мошенников под одним именем не более чем маркентинговый ход , который делает одних типа хорошими , а других типа плохими

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