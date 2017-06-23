Что происходит с букмекерами в России. Главные вопросы о том, как сейчас делать ставки на футбол

Как раньше обстояли дела со ставками?

Вы наверняка слышали истории о том, как букмекерские компании обманывали своих клиентов, внезапно закрывались или переставали выходить на связь. Вложенные деньги пропадали вместе с довольными предпринимателями, а игроки оставались в дурацком положении и обещали себе, что больше никогда не будут делать ставки.

В России индустрия онлайн-ставок действительно находилась в очень странном положении. Нормального правового регулирования не было и, по сути, человек просто не мог сделать легальную ставку.

При этом букмекерам ничто не мешало блокировать слишком успешных пользователей, игнорировать жалобы и вообще в любой момент закрыться, забрав все деньги игроков без компенсаций и объяснений.

Судиться было не с кем − большинство компаний регистрировались в зарубежных офшорах и скрывали имена своих владельцев.

Что-то поменялось?

Да. Сферу онлайн-ставок стали регулировать с помощью законов. Теперь букмекеры обязаны получать официальную лицензию, публично отчитываться о заработках, проходить постоянные государственные проверки, идентифицировать пользователей (то есть проверять личность и возраст клиентов).

При этом букмекеров, отказавшихся следовать законодательству, блокируют и наказывают. Теперь делать ставки в нелегальных конторах − крайне рискованно. Не факт, что ты откроешь сайт, даже если скачал себе прокси.

Для помощи и контроля легальных букмекеров был создан ЦУПИС.

Какой еще ЦУПИС?

ЦУПИС – это центр учета перевода интерактивных ставок. Эта организация контролирует (и фиксирует) все финансовые операции между игроком и конторой. Переводы, пополнения счета, выплата выигрышей – все хранится в единой базе, независимой от интересов букмекерских компаний.

Это официально зарегистрированный посредник между игроком и букмекером, его главная цель – соблюдение легальных отношений между сторонами, без обмана и скрытых от закона денежных махинаций.

Зачем он нужен?

Есть три причины.

Первая. ЦУПИС показывает, какие конторы работают легально и надежно. На сайте организации есть список проверенных партнеров.

Вторая. Компания контролирует денежные переводы между букмекером и игроками, быстро, без комиссии и в соответствии с законом контролирует пополнение счета и перечисление выигрыша.

Третья. ЦУПИС и СРО помогут решить ваши проблемы с букмекером. Любая попытка обмануть игрока исключена, потому что регулируется независимой организацией, соблюдающей интересы обеих сторон.

Меня точно не обманут?

Нет. Новое законодательство в области онлайн-ставок обязует всех участников рынка получать лицензии и работать только в соответствии с российскими законами.

Первый ЦУПИС работает с крупными букмекерскими конторами, которые вступили в СРО и внесли по 30 миллионов рублей в обеспечительный фонд в качестве гарантии выплаты выигрышей.

Индустрия быстро развивается, и законодательное урегулирование – шаг в сторону здорового и честного бизнеса, которого порой сильно не хватает в российском футболе и спорте вообще.

Узнать больше о легальных букмекерах можно на сайте Первого ЦУПИС.