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    61 миллиард на новый «Крестовский». Еще одна интересная стройка к ЧМ-2018


    3.1
    Голосов: 11
    20.06.2017 10:00
    Аэропорт «Шереметьево» должен получить третью взлетную полосу к чемпионату мира-2018. Достроить инфраструктуру полностью уже не успеют, но продолжают выделять деньги хотя бы на саму полосу. «Бомбардир» рассказывает, как в России появился еще один проект, который очень напоминает стадион в Санкт-Петербурге.

    Как это связано с футболом?

    Тройка российских аэропортов ЧМ-2018 вошла в сотню лучших в мире. «Домодедово» оказался на 53-м месте, «Шереметьево» – на 78. Аэропорт в Казани замкнул сотню. У «Шереметьево» есть шанс подняться в рейтинге из-за серьезной реконструкции. К чемпионату мира-2018 здесь планируется открытие новой взлетной полосы, рулежных дорожек, аварийно-спасательной станцию «Восток» и командно-диспетчерского пункта, утверждается на портале welcome2018.com. Это самый масштабный проект для подготовки к чемпионату мира.

    Что со взлетной полосой?

    На саму взлетную полосу и связанные с ней вещи изначально пошли 26,2 миллиарда рублей. Корпорация «Трансстрой» начала работу в 2011 году и должна была сдать полосу в октябре 2017. Однако в 2015 году контракт расторгли из-за медленного выполнения задач. Это было вызвано недостатком средств и сложностей по строительству.

    Компания «Трансстроймеханизация» взялась за достройку полосы, а ее контракт стоил еще 17,5 миллиардов рублей. По федеральной целевой программе на взлетную полосу изначально заложили 35,5 миллиардов рублей. Затем затраты выросли до 55 миллиардов. «Росавиация» намерена покрыть внеплановые расходы за счет экономии средств с других проектов.

    Сейчас стоимость полосы оценивается уже в 61,5 миллиарда. «Госкорпорация по организации воздушного движения» – еще один инвестор, который даст 7,7 миллиардов рублей за три ближайших года. Снова придется считать деньги и пытаться распределить финансы с минимальными превышениями. Риск, что затраты будут расти и дальше, никуда не исчез.

    Зачем эта полоса вообще нужна?

    Сейчас «Шереметьево» пропускает 20 миллионов человек в год. В аэропорту две взлетные полосы, расположенных на близком расстоянии друг от друга. При этом сам аэропорт может обслуживать 33 миллиона человек. Для приближения к этой цифре и решились на глобальную модернизацию. Во время чемпионата мира возрастет нагрузка на все службы. Лишнее место для самолетов и, соответственно, более быстрое обслуживание футбольных болельщиков пойдут всем только на пользу. В теории.

    Почему это сравнимо с ареной «Санкт-Петербург»?

    Стадион «Санкт-Петербург» строился с 2007 года. Затраты на строительство изначально оценивались в 6,7 миллиардов рублей. Потом сумма выросла до 43 миллиардов. В ближайшие годы «Зениту» придется потратить еще 5,5 миллиардов на доработку арены. До самого старта Кубка конфедераций здесь были проблемы с газоном. Сейчас на стадионе протекает крыша, с перебоями работают входы и лифты.

    Почти такая же странная история и со взлетной полосой в «Шереметьево». «Ведомости» говорят, что к чемпионату мира будет готова только сама взлетная полоса, три рулежные дорожки и часть магистрали. Остальную инфраструктуру придется доделывать позже, а эффективность работы полосы из-за всех недоделок может снизиться до 50%.

    «Санкт-Петербург» строился 10 лет. Взлетная полоса в «Шереметьево» – чуть меньше, но общее время на окончательную доработку может переплюнуть и стадион.

    Строителей на стадионах ЧМ-2018 эксплуатируют с нарушением законов? Что об этом известно?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 11
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 20 июня 2017, 10:59

      Ничего уже на стадионе зенита не протекает. Все сделано как надо. Догадываюсь в чью пользу такие статьи пишут - без доказательств и подробностей - главное на вентилятор подкинуть кой чего, и все

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 июня 2017, 23:10

      господь жги здесь уже ничего не исправить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 июня 2017, 21:09

      нашли еще одну кормушку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      proekt 19 июня 2017, 20:44

      рашка с такой властью, настоящая как_шка

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 июня 2017, 20:18

      все как обычно...

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 19 июня 2017, 20:10

      пока есть повод,ЧМ,под него будут выжимать,последние копейки-толи ещё будет,ближе к чемпионату.

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 19 июня 2017, 19:07

      Да куда ни плюнь, везде воруют бюджетное бабло, зато с трибун вещают что всё хорошо

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 19 июня 2017, 19:05

      Хочешь безнаказанно воровать, начинай строить. Вот и строят.

      1
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      Рейтинг: +8836

      vladik12 19 июня 2017, 19:01

      Удивлен, что ВПП - считай, километровый слой асфальта - стоит так дорого.

      1
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      Рейтинг: +206

      Predator_utm > vladik12 20 июня 2017, 09:32

      там не асфальт,а бетон

      0
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      Рейтинг: +78

      chuvak591 19 июня 2017, 19:00

      Не хило кто то руки нагрел)))

      0
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