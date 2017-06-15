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    Строителей на стадионах ЧМ-2018 эксплуатируют с нарушением законов? Что об этом известно?


    3.8
    Голосов: 5
    15.06.2017 22:30
    Международные наблюдатели утверждают, что при строительстве стадионов к чемпионату мира-2018 нарушаются права человека. «Бомбардир» рассказывает главное о ситуации.

    Что произошло?

    Заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Джейн Бьюкенен выступила со скандальным заявлением. «ФИФА обещала вынести права человека в фокус повестки ее международной деятельности. Сейчас это обещание проходит проверку на прочность в России. Результат пока неутешительный. Строители на стадионах к чемпионату мира-2018 сталкиваются с эксплуатацией и нарушениями. ФИФА должна доказать, что способна эффективно проводить мониторинг, предупреждать и исправлять подобные ситуации», – рассказала Бьюкенен. Организация нашла нарушения при строительстве шести российских стадионов. Human Rights Watch призывает ФИФА обратить на это пристальное внимание и начать расследование.

    Что за Human Rights Watch?

    Это неправительственная некоммерческая организация, созданная в 1978 году. Human Rights Watch имеет штаб-квартиру в США. Она осуществляет мониторинг нарушений прав человека. Все эти нарушения документируются и расследуются. Внимание организации сосредоточено на положении дел в 70 странах мира. Представители Human Rights Watch побеседовали с рабочими на российских стадионах и составили доклад, насчитывающий 34 страницы. Интересно, что работники стадионов по большей части боялись говорить из-за возможных санкций со стороны работодателя. Исследователя Human Rights Watch задержали в Волгограде во время одного из таких интервью. Обвинение ему так и не предъявили. Организация полагает, что это показывает наличие скрытых нарушений при строительстве стадионов.

    Какие это могут быть нарушения?

    Рабочие рассказали исследователям организации Human Rights Watch об эксплуатации и долгих задержках по заработной плате. Некоторым ее не выплатили вообще. Кому-то так и не выдали на руки легальный трудовой договор. Самое страшное, что работников заставляли при температуре до -25 °C без специальных средств защиты. Все это приводило к забастовкам со стороны рабочих. В апреле из-за пятимесячной задержки по зарплате вышли на забастовку трудящиеся на «Ростов-Арене». И это не первая забастовка на этом стадионе. Многие работники из-за недостатка средств не могут даже купить еду. Зафиксировано еще и 17 случаев травматизма со смертельным исходом. Например, недавно сорвался с высоты и погиб рабочий из Узбекистана на стадионе в Нижнем Новгороде.

    Чего добивается Human Rights Watch?

    Прежде всего, реакции ФИФА. «Запущенный ФИФА и российскими властями мониторинг условий труда на стадионах ЧМ-2018 – это важный шаг. Чтобы все это заработало по-настоящему, федерация должна обнародовать детали своих проверок. Для ФИФА сейчас идеальный момент, чтобы уйти от своей пресловутой закрытости и продемонстрировать свою способность обеспечивать реальную защиту работников», – сказала Джейн Бьюкенен. Организация и дальше продолжит следить за ситуацией и защищать рабочих, занятых на строительстве спортивных сооружений. От ФИФА требуется проявить открытость и поучаствовать в решении этих вопросов. Human Rights Watch считает проблему очень важной. В организации надеются, что права рабочих будут соблюдаться лучше.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Human Rights Watch
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 5
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 16 июня 2017, 15:43

      в европе все как-будто легально

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 июня 2017, 10:23

      Зажужжали, в Бразилии в 2014 там вообще рабочие дохли как мухи и митинги были и демонстрации и что? Где эта Human Rights Watch была?
      Политика чистой воды.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 июня 2017, 09:30

      ну явно не в теме люди которые все хают а насчет Волгограда я могу сказать точно (сын и племянник работают там) рабочие в основном волгоградцы , да дисциплина жесткая тунеядцев бездарей и пьяниц не держут (самый обиженный контингент) зарплата выплачивается в срок и довольно высокая для нашего региона .Проблема с трудоустройством местных кадров была на уровне котлована и то из за того что тендер выиграла башкирская компания а они привезли и свою технику и людей.

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 16 июня 2017, 00:06

      Оо блин а в остальных сферах у нас в стране все в порядке, мне иногда кажется что за людей в стране считают только богатеев, а остальные или рабы или отбросы (кому как нравится так и называйте).....

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik 15 июня 2017, 22:02

      Проблемы, скорее всего, были. Это надо освещать. Не понятно, почему туда сует свое вонючее рыло HRW?

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 15 июня 2017, 21:26

      надо было путину вопрос задать в прямом эфире что про это известно

      0
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 15 июня 2017, 20:54

      Подрядчики тупо пилят бабло на гастерах.Что у нас нет рабочей силы?да полно,вон по Волгоградской области люди сидят без работы так нет же им нужно платить норм зар плату когда легче нанять гастера заплатить ему половину суммы а остольное в свой карман и отчитаться что эти деньги ушли на зп рабочим.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 июня 2017, 19:53

      мне кажется когда крестовский строился то всю страну ущемляли в правах

      3
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      Рейтинг: +563

      tank219 15 июня 2017, 19:18

      Интересно, не платить за работу это только наша фишка или где-то еще так принято

      1
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 15 июня 2017, 18:10

      Капитализм во всей красе. Наслаждайтесь, дорогие россияне. И держитесь там.

      2
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