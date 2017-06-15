Строителей на стадионах ЧМ-2018 эксплуатируют с нарушением законов? Что об этом известно?

Что произошло?

Заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Джейн Бьюкенен выступила со скандальным заявлением. «ФИФА обещала вынести права человека в фокус повестки ее международной деятельности. Сейчас это обещание проходит проверку на прочность в России. Результат пока неутешительный. Строители на стадионах к чемпионату мира-2018 сталкиваются с эксплуатацией и нарушениями. ФИФА должна доказать, что способна эффективно проводить мониторинг, предупреждать и исправлять подобные ситуации», – рассказала Бьюкенен. Организация нашла нарушения при строительстве шести российских стадионов. Human Rights Watch призывает ФИФА обратить на это пристальное внимание и начать расследование.

Что за Human Rights Watch?

Это неправительственная некоммерческая организация, созданная в 1978 году. Human Rights Watch имеет штаб-квартиру в США. Она осуществляет мониторинг нарушений прав человека. Все эти нарушения документируются и расследуются. Внимание организации сосредоточено на положении дел в 70 странах мира. Представители Human Rights Watch побеседовали с рабочими на российских стадионах и составили доклад, насчитывающий 34 страницы. Интересно, что работники стадионов по большей части боялись говорить из-за возможных санкций со стороны работодателя. Исследователя Human Rights Watch задержали в Волгограде во время одного из таких интервью. Обвинение ему так и не предъявили. Организация полагает, что это показывает наличие скрытых нарушений при строительстве стадионов.

Какие это могут быть нарушения?

Рабочие рассказали исследователям организации Human Rights Watch об эксплуатации и долгих задержках по заработной плате. Некоторым ее не выплатили вообще. Кому-то так и не выдали на руки легальный трудовой договор. Самое страшное, что работников заставляли при температуре до -25 °C без специальных средств защиты. Все это приводило к забастовкам со стороны рабочих. В апреле из-за пятимесячной задержки по зарплате вышли на забастовку трудящиеся на «Ростов-Арене». И это не первая забастовка на этом стадионе. Многие работники из-за недостатка средств не могут даже купить еду. Зафиксировано еще и 17 случаев травматизма со смертельным исходом. Например, недавно сорвался с высоты и погиб рабочий из Узбекистана на стадионе в Нижнем Новгороде.

Чего добивается Human Rights Watch?

Прежде всего, реакции ФИФА. «Запущенный ФИФА и российскими властями мониторинг условий труда на стадионах ЧМ-2018 – это важный шаг. Чтобы все это заработало по-настоящему, федерация должна обнародовать детали своих проверок. Для ФИФА сейчас идеальный момент, чтобы уйти от своей пресловутой закрытости и продемонстрировать свою способность обеспечивать реальную защиту работников», – сказала Джейн Бьюкенен. Организация и дальше продолжит следить за ситуацией и защищать рабочих, занятых на строительстве спортивных сооружений. От ФИФА требуется проявить открытость и поучаствовать в решении этих вопросов. Human Rights Watch считает проблему очень важной. В организации надеются, что права рабочих будут соблюдаться лучше.