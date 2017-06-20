61 миллиард на новый «Крестовский». Еще одна интересная стройка к ЧМ-2018

Как это связано с футболом?

Тройка российских аэропортов ЧМ-2018 вошла в сотню лучших в мире. «Домодедово» оказался на 53-м месте, «Шереметьево» – на 78. Аэропорт в Казани замкнул сотню. У «Шереметьево» есть шанс подняться в рейтинге из-за серьезной реконструкции. К чемпионату мира-2018 здесь планируется открытие новой взлетной полосы, рулежных дорожек, аварийно-спасательной станцию «Восток» и командно-диспетчерского пункта, утверждается на портале welcome2018.com. Это самый масштабный проект для подготовки к чемпионату мира.

Что со взлетной полосой?

На саму взлетную полосу и связанные с ней вещи изначально пошли 26,2 миллиарда рублей. Корпорация «Трансстрой» начала работу в 2011 году и должна была сдать полосу в октябре 2017. Однако в 2015 году контракт расторгли из-за медленного выполнения задач. Это было вызвано недостатком средств и сложностей по строительству.

Компания «Трансстроймеханизация» взялась за достройку полосы, а ее контракт стоил еще 17,5 миллиардов рублей. По федеральной целевой программе на взлетную полосу изначально заложили 35,5 миллиардов рублей. Затем затраты выросли до 55 миллиардов. «Росавиация» намерена покрыть внеплановые расходы за счет экономии средств с других проектов.

Сейчас стоимость полосы оценивается уже в 61,5 миллиарда. «Госкорпорация по организации воздушного движения» – еще один инвестор, который даст 7,7 миллиардов рублей за три ближайших года. Снова придется считать деньги и пытаться распределить финансы с минимальными превышениями. Риск, что затраты будут расти и дальше, никуда не исчез.

Зачем эта полоса вообще нужна?

Сейчас «Шереметьево» пропускает 20 миллионов человек в год. В аэропорту две взлетные полосы, расположенных на близком расстоянии друг от друга. При этом сам аэропорт может обслуживать 33 миллиона человек. Для приближения к этой цифре и решились на глобальную модернизацию. Во время чемпионата мира возрастет нагрузка на все службы. Лишнее место для самолетов и, соответственно, более быстрое обслуживание футбольных болельщиков пойдут всем только на пользу. В теории.

Почему это сравнимо с ареной «Санкт-Петербург»?

Стадион «Санкт-Петербург» строился с 2007 года. Затраты на строительство изначально оценивались в 6,7 миллиардов рублей. Потом сумма выросла до 43 миллиардов. В ближайшие годы «Зениту» придется потратить еще 5,5 миллиардов на доработку арены. До самого старта Кубка конфедераций здесь были проблемы с газоном. Сейчас на стадионе протекает крыша, с перебоями работают входы и лифты.

Почти такая же странная история и со взлетной полосой в «Шереметьево». «Ведомости» говорят, что к чемпионату мира будет готова только сама взлетная полоса, три рулежные дорожки и часть магистрали. Остальную инфраструктуру придется доделывать позже, а эффективность работы полосы из-за всех недоделок может снизиться до 50%.

«Санкт-Петербург» строился 10 лет. Взлетная полоса в «Шереметьево» – чуть меньше, но общее время на окончательную доработку может переплюнуть и стадион.

Строителей на стадионах ЧМ-2018 эксплуатируют с нарушением законов? Что об этом известно?