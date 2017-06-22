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  • Доннарумма и Мбаппе – в «Реале», Дембеле – в «Барсе». Дайджест событий дня

Доннарумма и Мбаппе – в «Реале», Дембеле – в «Барсе». Дайджест событий дня

Бакайоко заменит Матича в «Челси»

Полузащитник «Монако» Тьему Бакайоко в ближайшее время может определиться с местом продолжения своей карьеры. Известно, что «Челси» предлагает за футболиста 35 миллионов фунтов. В случае, если такой трансфер состоится, то лондонский клуб покинет Неманья Матич. На него также есть претендент – это «Манчестер Юнайтед».

Джанаев подпишет с «Рубином» контракт до 2020 года

Бывший голкипер «Ростова» Сослан Джанаев продолжит карьеру в «Рубине». 30-летний россиянин подпишет с клубом из Татарстана контракт до 2020 года. Вратарь уже провел с «Рубином» сбор в Австрии.

Мбаппе и Доннарумма согласились перейти в «Реал»

«Реал» достиг устной договоренности с голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой и нападающим «Монако» Килианом Мбаппе. Оба футболиста согласились перейти в мадридский клуб. Президент сливочных Флорентино Перес ожидает возвращения из отпуска главного тренера команды Зинедина Зидана, который должен решить, нужны ли ему эти игроки.

В том случае, если французский специалист одобрит оба трансфера, то Доннарумма перейдет в «Реал» следующим летом в качестве свободного агента, а Мбаппе, скорее всего, подпишет контракт с «Королевским клубом» в нынешнее межсезонье. Сумма сделки за 18-летнего форварда составит 130 миллионов евро.

«Боруссия» согласилась продать Дембеле в «Барселону» за 50 миллионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле продолжит карьеру в «Барселоне». Клубы согласовали трансфер 20-летнего форварда. Игрок сборной Франции перейдет в каталонскую команду этим летом за 50 миллионов евро. Лучший молодой футболист прошедшего розыгрыша Бундеслиги подпишет с сине-гранатовыми контракт на пять лет.

Оскар дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Китая

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за дисквалификации. Сообщается, что бразилец отстранен от участия в восьми играх чемпионата Китая за то, что спровоцировал массовую драку в поединке 13-го тура с «Гуанчжоу Фули» (1:1).

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Манолас, возможно, уже подписал контракт с «Зенитом»

Во вторник «Бомбардир» писал о том, что защитник «Ромы» Константинос Манолас дал согласие на переход в «Зенит». Как сообщает греческий портал Sport FM, футболист уже подписал контракт с петербургским клубом. Сумма сделки – 25 миллионов евро плюс бонусы, в новой команде игрок будет зарабатывать около 4 миллионов евро в год.

Что президент Фурсенко сделал в «Зените» за две недели

Реал Барселона Шанхай Порт Рубин Джанаев Сослан Манолас Костас Оскар Бакайоко Тьему Доннарумма Джанлуиджи Дембеле Усман Мбаппе Килиан
Комментарии (7)
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xColaz
1498160031
Ммм.. утиные истории.. люблю!=)) Особенно понравилось, как Зидан вернется от отпуска и начнет усердно думать, а нужны ли ему эти игроки)))
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igormaddog
1498177171
И опять Зенит!!!Другие российские клубы не совершают трансферов???
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Karpathian
1498182831
ох что творится
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rashidinho
1498195582
Оскар лох полный!
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Almazovich
1498254770
Успехов Мбаппе – в Реале!
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