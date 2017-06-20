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«Зенит» достиг договоренности с Маноласом

20 июня 2017, 19:36
25

По информации forzaroma.info, «Зенит» договорился о трехлетнем контракте с защитником «Ромы» Константиносом Маноласом. Как ранее сообщалось, петербуржцы предложили греку зарплату в размере 5 миллионов евро в год, и он в итоге дал согласие на переход. Теперь сине-бело-голубым предстоит решить с «волками» вопрос о сумме компенсации за 26-летнего игрока, который, согласно Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов.

В прошедшем сезоне Манолас провел 45 матчей, сделав две результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Зенит Манолас Костас
Комментарии (25)
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APchelov
1497976784
Ну вот. Один купился )
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Обер-КанцлерЪ
1497976793
Всё-таки уговорили Маноласа играть за 5 мультов, несмотря на то, что он был согласен на 4. Браво.
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bombardir70
1497977099
Опять пи..оры народные деньги разбазаривают, когда эта фигня закончится их должны расстрелять как врагов народа.
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giluxa1963
1497978013
если это правда то это толь ко хорошая новость
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Tajik-za Zenit
1497978857
Ждём подтверждения зенита
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insider_retro
1497981018
Неужели он такой ценный, этот грек?... Столько за него бодались... Понаблюдаем, если ему доверят место в основе...
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Антибиотик
1497981705
Странно, игрок отказывался от контракта и хотел зарплату 4 ляма, а Зенит ему 5 лямов предложил)) Бред.
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NapaS
1497982436
хороший игрок для газпрома само собой максимальный ценник будет
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ФК_Полоцк
1497982809
Да какой климат) Цену набивал. Ну а так хорошее усиление для Зенита.
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erma
1498007840
Зенит пропылесосил РПФЛ, теперь по Европе с веником.
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