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    «Зенит» достиг договоренности с Маноласом

    По информации forzaroma.info, «Зенит» договорился о трехлетнем контракте с защитником «Ромы» Константиносом Маноласом. Как ранее сообщалось, петербуржцы предложили греку зарплату в размере 5 миллионов евро в год, и он в итоге дал согласие на переход. Теперь сине-бело-голубым предстоит решить с «волками» вопрос о сумме компенсации за 26-летнего игрока, который, согласно Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов.

    В прошедшем сезоне Манолас провел 45 матчей, сделав две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2017 19:36
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +3120

      erma 21 июня 2017, 04:17

      Зенит пропылесосил РПФЛ, теперь по Европе с веником.

      1
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      Рейтинг: +47

      89388900185 21 июня 2017, 00:51

      скоро Зенит даст жару в рфпл

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 20 июня 2017, 21:20

      Да какой климат) Цену набивал. Ну а так хорошее усиление для Зенита.

      1
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      Рейтинг: +331

      NapaS 20 июня 2017, 21:13

      хороший игрок
      для газпрома само собой максимальный ценник будет

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 20 июня 2017, 21:01

      Странно, игрок отказывался от контракта и хотел зарплату 4 ляма, а Зенит ему 5 лямов предложил)) Бред.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 20:50

      Неужели он такой ценный, этот грек?... Столько за него бодались... Понаблюдаем, если ему доверят место в основе...

      3
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      Рейтинг: +15

      ГРОМ-2 20 июня 2017, 20:21

      Посредственный игрок,пустая трата денег.Странно,ведь он говорил,что никогда не перейдет в Зенит из-за сурового климата.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ГРОМ-2 20 июня 2017, 20:52

      Пореченков подсуетился с пузырьками... Или грелку предложили.... Ведь чем-то его заманили....

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 20 июня 2017, 20:14

      Ждём подтверждения зенита

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 20 июня 2017, 20:03

      а как же климат, которого он боялся?

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > серега кашин 20 июня 2017, 20:05

      Потеплело похоже) Как минимум карман начал нагреваться))
      Но это и к лучшему, ведь игрок такого уровня станет украшением нашего чемпионата.

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      Рейтинг: +450

      Houston > Обер-КанцлерЪ 20 июня 2017, 20:44

      какого уровня?) я тебя умоляю)

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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 > Houston 20 июня 2017, 20:49

      В 30 лямов плохого игрока трансфермаркт оценивать не будет!

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      Рейтинг: +450

      Houston > SPARTAK M222222222 20 июня 2017, 20:54

      ДА ты думаешь мало таких игроков за которых отваливали крутые бабки а они оказывались пустышкой?) Я не спорю на счет хорошего уровня этого игрока, просто отдавать за него такие бабки, это немного опасно, вот мое личное мнение!

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 июня 2017, 20:00

      если это правда то это толь ко хорошая новость

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