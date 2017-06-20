«Зенит» достиг договоренности с Маноласом

По информации forzaroma.info, «Зенит» договорился о трехлетнем контракте с защитником «Ромы» Константиносом Маноласом. Как ранее сообщалось, петербуржцы предложили греку зарплату в размере 5 миллионов евро в год, и он в итоге дал согласие на переход. Теперь сине-бело-голубым предстоит решить с «волками» вопрос о сумме компенсации за 26-летнего игрока, который, согласно Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов.

В прошедшем сезоне Манолас провел 45 матчей, сделав две результативные передачи.