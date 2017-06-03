Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Что надо знать о финале Лиги чемпионов до его начала

«Миллениум» вмещает 74500 зрителей и является домом сборной Уэльса по регби; кроме того, здесь проходили матчи футбольной сборной с Бэйлом, Рэмзи и другими звездами. «Миллениум» – многофункциональная арена: здесь проводились топовые авто‐ и мотогонки и боксерские поединки, а также куча музыкальных концертов с участием исполнителей уровня Мадонны и Пола Маккартни.

«Миллениум» неоднократно использовался для съемок популярного британского сериала «Доктор Кто» и еще для ряда фильмов (постапокалиптика «28 недель спустя», хинди-лента «И в печали, и в радости», документальное кино о паркуре «Jump Britain»).

В период реконструкции «Уэмбли» (2001 – 2006 гг.) главный стадион Уэльса принимал финалы Кубка Англии, причем последний из них получился сверхкрасочным: «Ливерпуль» и «Вест Хэм» сыграли вничью 3:3, а по пенальти победили красные – 3:1.

Сегодня на этом стадионе состоится главный матч европейского футбольного сезона: звание победителя Лиги чемпионов разыграют «Ювентус» и «Реал».

Буффон приехал, чтобы наконец забрать ушастый кубок.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Серхио Рамос показывает на пальцах, сколько финалов Лиги чемпионов он уже выиграл.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кардифф готов к финалу.

Роналду и Зидан – тоже.

Гарет Бэйл восстановился от травмы и готов сыграть.

Болельщики «Ювентуса» в ожидании первого трофея Лиги чемпионов в новом веке.

Команда Макса Аллегри в отличном настроении.

Ориентировочный состав «Ювентуса»: Буффон – Алекс Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Алвес – Маркизио, Пьянич – Манджукич, Дибала, Куадрадо – Игуаин.

Ориентировочный состав «Реала»: Навас – Марсело, Рамос, Варан, Данило – Каземиро, Кроос, Модрич – Роналду, Бензема, Бэйл.

Прогноз «Бомбардира»: 0:0 в основное время и победа «Ювентуса» по пенальти.

***

Что почитать о «Ювентусе» и «Реале»:

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

«Реал» – чемпион Испании. Это плохо?

Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов

[poll id=1281]

Лига чемпионов Лига чемпионов Ювентус Реал Роналду Криштиану Бэйл Гарет Буффон Джанлуиджи Зидан Зинедин
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vanchope34
1496488977
мне кажется 0:0 в основное не будет!2:1!
Ответить
DoGmA_TM
1496490187
Роналду забьёт с оффсайда )) ставьте ))
Ответить
dok66
1496492542
Пожалуй я соглашусь с Бомбардиром . Но Юве победит в дополнительное время .
Ответить
mihail1980
1496492560
конечно ювентус.буффону нужнее кубок
Ответить
nelez
1496493427
2-1 РЕАЛ выиграет.
Ответить
badzan
1496496072
2-0 Юве,победа
Ответить
BorisoW
1496497483
1-0 ювентос в основное время.
Ответить
Adob
1496497869
реал вперёд!!!!
Ответить
Adob
1496497991
3-0 реаллллл!!!!!!!!!!!
Ответить
chempion_cska
1496498451
За Реал! Вперед к победе!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+