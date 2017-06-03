Что надо знать о финале Лиги чемпионов до его начала

«Миллениум» вмещает 74500 зрителей и является домом сборной Уэльса по регби; кроме того, здесь проходили матчи футбольной сборной с Бэйлом, Рэмзи и другими звездами. «Миллениум» – многофункциональная арена: здесь проводились топовые авто‐ и мотогонки и боксерские поединки, а также куча музыкальных концертов с участием исполнителей уровня Мадонны и Пола Маккартни.

«Миллениум» неоднократно использовался для съемок популярного британского сериала «Доктор Кто» и еще для ряда фильмов (постапокалиптика «28 недель спустя», хинди-лента «И в печали, и в радости», документальное кино о паркуре «Jump Britain»).

В период реконструкции «Уэмбли» (2001 – 2006 гг.) главный стадион Уэльса принимал финалы Кубка Англии, причем последний из них получился сверхкрасочным: «Ливерпуль» и «Вест Хэм» сыграли вничью 3:3, а по пенальти победили красные – 3:1.

Сегодня на этом стадионе состоится главный матч европейского футбольного сезона: звание победителя Лиги чемпионов разыграют «Ювентус» и «Реал».

Буффон приехал, чтобы наконец забрать ушастый кубок.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Серхио Рамос показывает на пальцах, сколько финалов Лиги чемпионов он уже выиграл.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кардифф готов к финалу.

Роналду и Зидан – тоже.

Гарет Бэйл восстановился от травмы и готов сыграть.

Болельщики «Ювентуса» в ожидании первого трофея Лиги чемпионов в новом веке.

Команда Макса Аллегри в отличном настроении.

Ориентировочный состав «Ювентуса»: Буффон – Алекс Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Алвес – Маркизио, Пьянич – Манджукич, Дибала, Куадрадо – Игуаин.

Ориентировочный состав «Реала»: Навас – Марсело, Рамос, Варан, Данило – Каземиро, Кроос, Модрич – Роналду, Бензема, Бэйл.

Прогноз «Бомбардира»: 0:0 в основное время и победа «Ювентуса» по пенальти.

***

Что почитать о «Ювентусе» и «Реале»:

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

«Реал» – чемпион Испании. Это плохо?

Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов

[poll id=1281]