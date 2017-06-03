Что надо знать о финале Лиги чемпионов до его начала

«Миллениум» вмещает 74500 зрителей и является домом сборной Уэльса по регби; кроме того, здесь проходили матчи футбольной сборной с Бэйлом, Рэмзи и другими звездами. «Миллениум» – многофункциональная арена: здесь проводились топовые авто‐ и мотогонки и боксерские поединки, а также куча музыкальных концертов с участием исполнителей уровня Мадонны и Пола Маккартни.
«Миллениум» неоднократно использовался для съемок популярного британского сериала «Доктор Кто» и еще для ряда фильмов (постапокалиптика «28 недель спустя», хинди-лента «И в печали, и в радости», документальное кино о паркуре «Jump Britain»).
В период реконструкции «Уэмбли» (2001 – 2006 гг.) главный стадион Уэльса принимал финалы Кубка Англии, причем последний из них получился сверхкрасочным: «Ливерпуль» и «Вест Хэм» сыграли вничью 3:3, а по пенальти победили красные – 3:1.
Сегодня на этом стадионе состоится главный матч европейского футбольного сезона: звание победителя Лиги чемпионов разыграют «Ювентус» и «Реал».
Буффон приехал, чтобы наконец забрать ушастый кубок.
Серхио Рамос показывает на пальцах, сколько финалов Лиги чемпионов он уже выиграл.
Кардифф готов к финалу.
Роналду и Зидан – тоже.
Гарет Бэйл восстановился от травмы и готов сыграть.
Болельщики «Ювентуса» в ожидании первого трофея Лиги чемпионов в новом веке.
Команда Макса Аллегри в отличном настроении.
Ориентировочный состав «Ювентуса»: Буффон – Алекс Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Алвес – Маркизио, Пьянич – Манджукич, Дибала, Куадрадо – Игуаин.
Ориентировочный состав «Реала»: Навас – Марсело, Рамос, Варан, Данило – Каземиро, Кроос, Модрич – Роналду, Бензема, Бэйл.
Прогноз «Бомбардира»: 0:0 в основное время и победа «Ювентуса» по пенальти.
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